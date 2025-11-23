¥Ç¥ë¡¦¥È¥í´ÆÆÄ¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§FAA¡Ù¤ò¡Ö·æºî¡×¤ÈÀä»¿ ¨¡ ÌÁÍ§¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤ò¾Î¤¨¤ë
¡Ø¥·¥§¥¤¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¡Ê2017¡Ë¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Îµ´ºÍ¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤ò¡Ö·æºî¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¡Ê2009¡Ë¤Ç¤Ï¿¹¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç¤Ï³¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿ËÜ¥·¥êー¥º¤À¤¬¡¢Âè3ºî¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö±ê¡×¡£¥¢¥Ð¥¿ー¤È¤·¤Æ¿ÀÈë¤ÎÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤ËÀøÆþ¤·¤¿¸µ³¤Ê¼Ââ°÷¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Ê¥ô¥£¤Î½÷À¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤È²ÈÂ²¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¿ÍÎà¤ÈÀï¤¦·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤òÁþ¤à¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤Î¥ô¥¡¥é¥ó¤Ï¿ÍÎà¤È¼ê¤òÁÈ¤ßÉü½²¤òÁÀ¤¦¡£Ì¤ÃÎ¤Î¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¡È±ê¤Î·èÀï¡É¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¨¡¨¡¡£
Ê©¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥ë¥È¥í¤Ï¡Ö¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º3ºî¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë·æºî¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤Î´°À®ÅÙ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ïº£¸å¤ÎÅ¸³«¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÂè3ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë²¿¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¿ÀÏÃ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¥¸¥çー¥¸¡¦¡Ë¥ëー¥«¥¹¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ù¤Î¿ÀÏÃ¤òºî¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Üー¥à¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¸¥à¤Ï¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤Ç¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¡¢´ÑµÒ¤òÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×(C) 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤ÎºÊ¥¹ー¥¸ー¤ÏÂè3ºî¤ò´Ñ½ª¤¨¤¿¸å¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶ÁÛ¤ò¤È¤¤¤¦¡£Á°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë´¶Æ°ºî¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£
