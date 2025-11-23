¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É3¡Ù¡¢¡Ö²¿¤ÎÏÃ¤ò¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤È´ÆÆÄ ¨¡ ¡Ö2ºîÌÜ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È½Ð±é¼Ô
¿Íµ¤¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù2Éôºî¤¬´°·ë¤¹¤ë¡£Á°ÊÔ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ê2024¡¢Æü2025¡Ë¤ËÂ³¤¯¸åÊÔ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÏÊÆ¹ñ¶½¹Ô¼ýÆþ4²¯7,443Ëü¥É¥ë¡¢À¤³¦¶½¼ý7²¯5,871Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤â¤³¤ì¤ËÇ÷¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾å²ó¤ë¶½¹Ô¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸¶ºî¤Î¡È¤½¤ÎÀè¡É¤òÉÁ¤¯¥·¥êー¥ºÂè3ºî¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡Ä¡Ä¡©
´ÆÆÄ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦¤Ï¡¢Âè3ºî¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²¿¤ÎÏÃ¤ò¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÈ¿±þ¡£¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Â³ÊÔ¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±Ç²èÈÇ¤Î2Éôºî¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÈÆ±¤¸·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç±é¤¸¤ë¥°¥ê¥ó¥À¤ÎÍ§¿Í¥Õ¥¡¥ËーÌò¤Î¥Üー¥¦¥§¥ó¡¦¥ä¥ó¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ö¥í¥ó¥¦¥£¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º±é¤¸¤ë¡ÈÁêËÀ¡É¥·¥§¥ó¥·¥§¥ó¤È¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥íー¥¼¥ó¥¯¥é¥ó¥Ä¤È¥®¥ë¥Ç¥ó¥¹¥¿ー¥ó¤Ï»à¤ó¤À¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È¥¸¥çー¥¯¤ò¸ò¤¨¤¿¡£
¡Ø¥íー¥¼¥ó¥¯¥é¥ó¥Ä¤È¥®¥ë¥Ç¥ó¥¹¥¿ー¥ó¤Ï»à¤ó¤À¡Ù¤È¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß2¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢±Ñ¹ñ¤Î·àºî²È¥È¥à¡¦¥¹¥È¥Ã¥Ñー¥É¤Ë¤è¤ëµº¶Ê¡£²áµî¤Ë¤Ï¥Þー¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¤¬¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¤³¤Îµº¶Ê¤ò¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¸¥çー¥¯¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀ¾¤Î°¤¤Ëâ½÷¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¡¢¥ª¥º¤Î¡ÈÁ±¤Î¾ÝÄ§¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ê¥ó¥À¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¥«¥ó¥¶¥¹¤Î¾¯½÷¡É¥É¥í¥·ー¤ä¥Ö¥ê¥¤ÎÌÚ¤³¤ê¡¢¤«¤«¤·¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¬½¸¤á¤é¤ì¤ë¡£·²½°¤¬Ëªµ¯¤·¡¢¿Í¡¹¤Ë´íµ¡¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¥°¥ê¥ó¥À¤È¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ÏºÆ¤ÓÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
Êª¸ì¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º¤³¤ì¤Ë¤Æ´°·ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¼¡Âè¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2026Ç¯3·î¤ËÁ´¹ñ¸ø³«Í½Äê¤À¡£
