Èà½÷¤¬´î¤Ö¡ÖÃË¤Î¥«¥ì¡¼¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Èà»á¤¬¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢´î¤ÖÈà½÷¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨ÎÁÍý¤¬²¼¼ê¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥«¥ì¡¼¤Ê¤é¡¢°ßÂÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ï¡¼¥È¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥´¥ì¥ó¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡ÖÈà½÷¤¬´î¤Ö¡ØÃË¤Î¥«¥ì¡¼¡Ù£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÍ½¤á¹¥¤ß¤òÄ´ºº¤·¡¢¹¥¤¤Ê¶ñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¹¥¤¤ÊÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö»ä¤¬¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Èà½÷¤Î¹¥¤ß¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹¤Ë¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥¹¤Ë¤âµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¤Î¥«¥ì¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¥é¥¤¥¹¤Ë¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç½÷À¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÌ¤ê¤òÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â´î¤Ð¤»¤ë¤è¤¦µ¤¤ò»È¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¥«¥ì¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥é¥À¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¥«¥ì¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥é¥À¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡¿ÀÄÒ¤ä¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤Ê¤É¤ÎÅº¤¨Êª¤ÎÍÑ°Õ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤«¤é¿²¤«¤»¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢µ¤¹ç¤¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥«¥ì¡¼¤Ç¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢Èà»á¤Î°¦¾ð¥«¥ì¡¼¤ò¡ÖÁ´¹ÎÄê¡×¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤É¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È´î¤Ð¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥«¥ì¡¼¤À¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¥á»¨»ï¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢½÷À¼õ¤±¤·¤½¤¦¤ÊºÇ¿·¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¥«¥ì¡¼¤Î¾ðÊó¤òÃµ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¼«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÄ´¹ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨ÊÑ¤ÊÌ£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¥¤¥Á¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òº®¤¼¤Æºî¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦Á°¤Ë²¿ÅÙ¤«»îºî¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«ºî¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢¹âµé¤ÊÆù¤ò»È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¶ñ¤¬¹ë²Ú¤À¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¶ñ¤Î¼Á¤ò´üÂÔ¤¹¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê³È¯¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤òÇã¤¦¤Ê¤É¡¢Í½»»¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ®¿´¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û½÷À¤Î¸ý¤ÎÂç¤¤µ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢¶ñ¤ò¾®¤µ¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¶ñ¤¬Âç¤¤¤Êý¤¬¡ØÃË¤ÎÎÁÍý¡Ù¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¡Ö¶ñ¤¬¾®¤µ¤¤Êý¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¿¿µÕ¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¶ñ¤Ï½÷À¤Î¸ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾®¤µ¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û½÷À¤ÎÌ£³Ð¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢¿É¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¿É¤¤¥«¥ì¡¼¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é¡¢´Å¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤Ï¥ë¡¼¤Î¿É¤µ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ÔÈÎ¤Î¥ë¡¼¤ò»È¤¦¤È¤¤Ï´Å¸ý¤äÃæ¿É¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èà½÷¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¼êºî¤ê¥«¥ì¡¼¤Ë¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¹àÌÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡Â¾¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥«¥ì¡¼¤¬´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÀõ¸¶¡¡Áï¡Ë
¡Ú£±¡ÛÍ½¤á¹¥¤ß¤òÄ´ºº¤·¡¢¹¥¤¤Ê¶ñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¹¥¤¤ÊÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö»ä¤¬¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Èà½÷¤Î¹¥¤ß¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¤Î¥«¥ì¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¥é¥¤¥¹¤Ë¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç½÷À¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÌ¤ê¤òÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â´î¤Ð¤»¤ë¤è¤¦µ¤¤ò»È¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¥«¥ì¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥é¥À¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¥«¥ì¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥é¥À¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡¿ÀÄÒ¤ä¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤Ê¤É¤ÎÅº¤¨Êª¤ÎÍÑ°Õ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤«¤é¿²¤«¤»¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢µ¤¹ç¤¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥«¥ì¡¼¤Ç¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢Èà»á¤Î°¦¾ð¥«¥ì¡¼¤ò¡ÖÁ´¹ÎÄê¡×¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤É¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È´î¤Ð¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥«¥ì¡¼¤À¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¥á»¨»ï¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢½÷À¼õ¤±¤·¤½¤¦¤ÊºÇ¿·¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¥«¥ì¡¼¤Î¾ðÊó¤òÃµ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¼«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÄ´¹ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨ÊÑ¤ÊÌ£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¥¤¥Á¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òº®¤¼¤Æºî¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦Á°¤Ë²¿ÅÙ¤«»îºî¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«ºî¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢¹âµé¤ÊÆù¤ò»È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¶ñ¤¬¹ë²Ú¤À¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¶ñ¤Î¼Á¤ò´üÂÔ¤¹¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê³È¯¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤òÇã¤¦¤Ê¤É¡¢Í½»»¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ®¿´¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û½÷À¤Î¸ý¤ÎÂç¤¤µ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢¶ñ¤ò¾®¤µ¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¶ñ¤¬Âç¤¤¤Êý¤¬¡ØÃË¤ÎÎÁÍý¡Ù¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¡Ö¶ñ¤¬¾®¤µ¤¤Êý¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¿¿µÕ¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¶ñ¤Ï½÷À¤Î¸ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾®¤µ¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û½÷À¤ÎÌ£³Ð¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢¿É¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¿É¤¤¥«¥ì¡¼¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é¡¢´Å¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤Ï¥ë¡¼¤Î¿É¤µ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ÔÈÎ¤Î¥ë¡¼¤ò»È¤¦¤È¤¤Ï´Å¸ý¤äÃæ¿É¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èà½÷¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¼êºî¤ê¥«¥ì¡¼¤Ë¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¹àÌÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡Â¾¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥«¥ì¡¼¤¬´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÀõ¸¶¡¡Áï¡Ë