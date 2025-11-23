Æ¨¤²ÆÀ¡©¡Ö»àË´¤Ò¤Æ¨¤²¡×¤Î»þ¸ú¡¢¤Ê¤¼ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¾®4ÃË»ù»àË´¤Î»þ¸ú´°À®¤Þ¤Ç»Ä¤ê4Ç¯ÀÚ¤ë
ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç2009Ç¯¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¾®´Ø¹§ÆÁ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ10ºÐ¡Ë¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ï¤¤¤Þ¤â²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
±¿Å¾¼ê¤ÏÌ¾¾è¤ê½Ð¤º¡¢ÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£2Âæ°Ê¾å¤Î¼Ö¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï2019Ç¯¡¢ÍÆµ¿¤ò¡Ö¼«Æ°¼Ö±¿Å¾²á¼ºÃ×»àºá¡×¤«¤é¸øÁÊ»þ¸ú¤¬¤è¤êÄ¹¤¤¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
»þ¸ú¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¤Ï4Ç¯¤òÀÚ¤ê¡¢°äÂ²¤é¤Ï¡Ö»þ¸úÅ±ÇÑ¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢½°±¡¤ÎÆâ³Õ°Ñ°÷²ñ¤Ç11·î19Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿¹ÅÄ½ÓÏÂµÄ°÷¤¬¤³¤Î»ö·ï¤Ë¿¨¤ì¡¢»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Î¸½¾õ¤ä»þ¸úÅ±ÇÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÆ¨¤²ÆÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»þ¸úÅ±ÇÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸øÁÊ»þ¸úÀ©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤äÂ¾¤ÎÈÈºá¤È¤Î¶Ñ¹Õ¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¡×¤È¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯Ãæ¤Ë»þ¸ú¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤¬3·ï¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
»¦¿Í¤Ê¤É°ìÉô¤Î½ÅÂçÈÈºá¤Ç¤Ï»þ¸ú¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¼»þ¸ú¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»þ¸úÅ±ÇÑ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ß·°æ¹¯À¸ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ü¡Ö»àË´¤Ò¤Æ¨¤²¡×¤Ï¤É¤ó¤Êºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡©
¨¡¨¡»àË´¤Ò¤Æ¨¤²¤ÏÄÌ¾ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êºá¤ÇÎ©·ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»àË´¤Ò¤Æ¨¤²¤Ï¡¢¼ç¤Ë2¤Ä¤ÎÈÈºá¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¿Í¤ò¤Ò¤¤¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¡Ö¼«Æ°¼Ö±¿Å¾²á¼ºÃ×»à¡×¡Ê¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡5¾ò¡Ë¡£Ë¡Äê·º¤Ï7Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ç¡¢¸øÁÊ»þ¸ú¤Ï10Ç¯¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤òµß¸î¤»¤º¤Ë¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¡Öµß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¡×¡ÊÆ»Ï©¸òÄÌË¡72¾ò¡Ë¡£Ë¡Äê·º¤Ï10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡¢¸øÁÊ»þ¸ú¤Ï7Ç¯¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢»àË´¤Ò¤Æ¨¤²¤Ï¡¢²á¼ºÃ×»à¤Èµß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¤ÎÊ»¹çºá¤È¤Ê¤ê¡¢·º¤Î¾å¸Â¤Ï15Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾å¸Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÎÌ·º¤Ï3Ç¯Á°¸å¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Çºë¶Ì¸©·Ù¤¬ÍÆµ¿¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à¡×¤Ï¡¢À©¸æº¤Æñ¤Ê¹âÂ®±¿Å¾¡¢ÀÖ¿®¹æÌµ»ë¡¢½ÅÅÙ¤Î°û¼ò¤Ê¤É¡¢¤È¤¯¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤ËÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¡£Ë¡Äê·º¤Ï1Ç¯°Ê¾å20Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Ç¡¢¸øÁÊ»þ¸ú¤Ï20Ç¯¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Èµß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¤ÎÊ»¹çºá¤È¤Ê¤ê¡¢ÍýÏÀ¾å¤Î¾å¸Â¤Ï30Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â¼ÂºÝ¤ÎÎÌ·º¤Ï10Ç¯Á°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÎºÛÈ½Îã¤Ç¤â¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Èµß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ä¨Ìò9Ç¯¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÌ¾¸Å²°ÃÏºÛÎáÏÂ6Ç¯11·î13ÆüÈ½·è¡Ë¡£
¡ü¸øÁÊ»þ¸ú¤Ï¤Ê¤¼Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¨¡¨¡¸øÁÊ»þ¸ú¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸øÁÊ»þ¸úÀ©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¼¡¤Î2ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê½èÈ³´¶¾ð¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡Ê¼ÂÂÎË¡ÅªÍýÍ³¡Ë
¡Ê2¡Ë»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤è¤ê¾Úµò¤¬Îô²½¡¦»¶°ï¤·¡¢¸øÊ¿¤ÊºÛÈ½¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡ÊÁÊ¾ÙË¡ÅªÍýÍ³¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ä°äÂ²¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿Ç¯·Ð²á¤·¤è¤¦¤È½èÈ³´¶¾ð¤¬Çö¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢À©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤È´¶¾ð¤¬ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤âÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü»þ¸úÅ±ÇÑ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¡©
¨¡¨¡»àË´¤Ò¤Æ¨¤²¤Î»þ¸ú¤òÇÑ»ß¤Þ¤¿¤ÏÂçÉý¤Ë±äÄ¹¤¹¤ëºÝ¤Î²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
»àË´¤Ò¤Æ¨¤²¤Î»þ¸úÇÑ»ß¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯µß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¼«Æ°¼Ö±¿Å¾²á¼ºÃ×½ý¤¬¡Ö²á¼ºÈÈ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤È¤â¤ÈË¡Äê·º¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈÈºá¤Ï¡¢Âç¤¤¯¡Ö¸Î°ÕÈÈ¡×¤È¡Ö²á¼ºÈÈ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¸Î°ÕÈÈ¡Ê»¦¿Í¡¦½ý³²¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¶¡×¤ÈÈÈºá¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÈóÆñ¤ÎÄøÅÙ¤¬¶¯¤¯¡¢Ë¡Äê·º¤â¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢²á¼ºÈÈ¡Ê²á¼ºÃ×»à½ý¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢ÈÈºá¤Î°Õ»×¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¡×¤·¤ÆÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈóÆñ¤ÎÄøÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢Ë¡Äê·º¤â·Ú¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Æ¨¤²¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ¨¤²¤¿¡×ÉôÊ¬¡Êµß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¡Ë¤Ï¸Î°ÕÈÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ò¤¤¤¿¡×ÉôÊ¬¤Ï²á¼ºÈÈ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í¿È»ö¸Î¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ç¤Ê¤¯¼«Æ°¼Ö±¿Å¾²á¼ºÃ×»à¤Ç½èÍý¤µ¤ì¡¢Æ±ºá¤Î¤ß¤Ê¤é¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¶¯Åð¤ä½ý³²¤Ê¤É¡¢¤è¤ê°¼Á¤ÇË¡Äê·º¤â¹â¤¤¸Î°ÕÈÈ¤Ç¤¹¤é»þ¸ú¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤À¤±¤òÇÑ»ß¡¦±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö·ºÈ³ÂÎ·Ï¾å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ÎÌäÂê¤âÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Î©Ë¡Åª¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢»þ¸ú¤òÇÑ»ß¤Þ¤¿¤ÏÂçÉý±äÄ¹¤·¡¢¡ÖÆ¨¤²ÆÀ¡×¤òµö¤µ¤Ê¤¤À©ÅÙ²þ³×¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤ÎÎÌ·º¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê¼«Æ°¼Ö±¿Å¾²á¼ºÃ×»à¤À¤È3Ç¯Á°¸å¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ç¤â10Ç¯Á°¸å¡Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Â¾¤ÎÈÈºá¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦Ä´À°¤¹¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
