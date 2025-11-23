¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¡È¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤·¤¿¡×65ºÐ¡¦¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤¬¡ÈÇ¯Îð¤ÇÌò¤¬¸º¤ë¡É¶È³¦¤ÇÂÇ¤ÁÇË¤ê¤¿¤¤¤³¤È
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤â¤¦¤¤¤Á¤É¤ß¤Ä¤á¤ë¡Ù¡ÊüâÅÄËüºî¤µ¤ó¤È¤ÎW¼ç±é¡Ë¤¬¸ø³«Ãæ¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦Åû°æ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡Ê65ºÐ¡Ë¡£Á¡ºÙ¤«¤Ä¿¼¤ß¤¢¤ë±éµ»¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦Åû°æ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2025Ç¯¤â¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿Åû°æ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¿Ê½Ð¤Ï30Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤ÉÌò¤¬¸º¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¶È³¦¤Î¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¡¢Åû°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÇ¤ÁÇË¤ê¤¿¤¤¡£¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÇØ·Ê¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤Ç¤â¡Öº¬¤Ã¤³¤ÏÆ±¤¸¿Í´Ö¡×
¡½¡½Åû°æ¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤¯³°¸«¤òÊÑ¤¨¤º¤È¤â¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ø¤â¤¦¤¤¤Á¤É¤ß¤Ä¤á¤ë¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ëÅµ»Ò¤µ¤ó¤â¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¤äÉ½¾ð¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¤ÎÆâÌÌ¤¬¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È³°¸«¤Î¸«¤¨Êý¤âÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åû°æ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Åû°æ¡Ë¡§¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤ä°áÁõ¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡È¸«¤»Êý¡É¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï²¿¤è¤ê¡È¤½¤Î¿ÍÊª¤¬¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Î»Ñ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤É¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃµ¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤³¤½¤¬°ìÈÖ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãµµá¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìò¤´¤È¤Ë¸«¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡Ø¤â¤¦¤¤¤Á¤É¤ß¤Ä¤á¤ë¡Ù¤ÏÂÐÏÃ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Åû°æ¤µ¤ó¼«¿È¤¬ÂÐÏÃ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Åû°æ¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤íÂÐÏÃ¤³¤½¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¿´Ä¶¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê³Î¼Â¤Ë°Û¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤ÏÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÇØ·Ê¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤Ç¤â¡Öº¬¤Ã¤³¤ÏÆ±¤¸¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹½Ö´Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¢¡Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤ÎÊÉ¤ò¡ÖÂÇ¤ÁÇË¤ë³«Âó¼Ô¤Ë¡ª¡×
¡½¡½Åû°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢±é·à¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¿Ê½Ð¤Ï30Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï30Âå¤Ç¤Î¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦¤È¡£
Åû°æ¡§ÃÙ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë»ä¤Î»þÂå¤Ê¤ó¤Æ10Âå¤·¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤âÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÌò¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Åû°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤³¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢40ºÐ¤¯¤é¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÇ¯¾å¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤Þ¤¿°Õ¼±¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤â40Âå¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤À¤¤¤ÖÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢¼ò¸þË§¤µ¤ó¤â60Âå¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¤·¡£³Ø¤ÓÄ¾¤·¤äÄ©Àï¤¬²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ê¤ó¤ÆÆÃ¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡È¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡É¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÃËÀÇÐÍ¥¤À¤±¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤È¡£
Åû°æ¡§ÌµÍêÇÉ¤Î·º»ö¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤Ç²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÌò¤â±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿Ìò¤â¡¢ÃËÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Åû°æ¡§¡ÖÃËÀ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Åû°æ¤µ¤ó¤É¤¦¤¾¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë³«Âó¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¼ÂÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Èº£¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡É¤ÇÉ¾²Á¤ò
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åû°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤Û¤¤¤±¤ó¤¿¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤«¡£
