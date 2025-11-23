Ç¯180²ó¤âÇã¤¤Êª¤¹¤ë¡È¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÃæÆÇ¡É¡¢¥â¥Î¤ËËä¤â¤ì¤¿Éô²°¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¶Ë¸Â¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥àÀ¸³è¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¤³¤È¡×
¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÃæÆÇ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Î¹¤ò»Ï¤á¤Æ¥¬¥é¥ê¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡½¡½¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢30ºÐÌÜÁ°¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¸½ºß¤ÏÀ¤³¦¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é2»ù¤ò°é¤Æ¤ë¿¹æÆ¸ã»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡ÖÎ¹¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿ À¤³¦¤ò²ó¤Ã¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿Ë¤«¤Ê¥í¡¼¥³¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¤Ð¤«¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯À¸³è¤Ëíä°×
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤ÎËÍ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÃæÆÇ¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯´Ö180²ó¡Ê·îÊ¿¶Ñ15²ó¡Ë¤Î¹ØÆþµÏ¿¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢PC¼þÊÕµ¡´ï¤äËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¢¿©ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¤ò¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¯¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï³¤³°¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿¾¦ºà¤òAmazon¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Öº£¡¢²¿¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤ì¤â¡¢¤³¤ì¤â¡×¤È¹ØÆþ¤·¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ªÂ¢Æþ¤ê¤¹¤ë¥â¥Î¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤¬Éô²°¤òÀêÎÎ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤ÇÌµÂÌ¤Ê¥â¥Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤òÄË¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼Î¤Æ¤ë¡£Çã¤¦¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊËÍ¤¬¡¢¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÎ¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤¢¤Þ¤êÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï³¤³°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Î¹¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¡Ö¥â¥Î¤¬¤Ê¤¤´Ä¶¤Î¤Û¤¦¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸«Ä¾¤»¤ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤ë¡¢»þ´Ö¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡¢±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¹¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÎÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¯¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¤â¼Î¤Æ¤Æ¿²ÂÞ¤Ç¿²¤ë¤Û¤É¥ß¥Ë¥Þ¥à¤ÊÀ¸³è¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë½¸ÃæÎÏ¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¡¢»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤¬Éô²°¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ìµ°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀÎ¤Îµ²±¤ä»×¤¤½Ð¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢µ¤¤¬»¶¤Ã¤Æ»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¡£
É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¥â¥Î¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Î¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Î²ÙÊª¤â°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í½Äê¤¬1¥«·î¤Ç¤â3¥«·î¤Ç¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯°ì¤Ä¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤â¥é¥¯¤À¤·¡¢¥¹¥ê¤äÃÖ¤°ú¤¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â³ÊÃÊ¤Ë¸º¤ë¡£
ÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥â¥Î¤òÁª¤Ó¼è¤ë¤³¤È¤â¡Ö¼«Ê¬Ãµ¤·¡×
·ëº§¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ÆÍè¤¿¤È¤¤â¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤òÊÌ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Î²ÙÊª¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯°ì¤Ä¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡¢½¼ÅÅ´ï¡¢É¦Äæ¤ê¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÉþ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹20ÅÙ°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¶Ë´¨¤Î¥í¥·¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ü¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤È¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ï¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊËÍ¤¬¥í¥·¥¢¤ØÍè¤¿Åö»þ¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£
¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢¼¼Æâ¤ÏÃÈË¼¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ÆÃÈ¤«¤¤¤Î¤ÇÈ¾Âµ¤Ç²á¤´¤»¤ë¡£À¶·é¤Ç¤¢¤ì¤ÐT¥·¥ã¥Ä¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï»Å»ö¤Ç¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤È¤¤â¡¢YouTube¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢Æ±¤¸³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¤É¤¡¢ËÍ¤ÎYouTube¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤«¤é¡¢Ï¢Íí¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÀèÆü¤â¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤ÎÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¥«¥¶¥ó¤Þ¤ÇË¬¤Í¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿YouTube»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¿¹¤µ¤ó¡¢±ÇÁü¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤À¤«´ò¤·¤¤¡£
¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÎ¹¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ê¥â¥Î¤òÁª¤Ó¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£Î¹¤Ë½Ð¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¥í¥·¥¢¿Í¤Î½÷À¤È·ëº§¤·¡¢Æó¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¡£²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹ æÆ¸ã