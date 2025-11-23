¹â»ÔÁíÍý G20¡ÈÃÙ¹ï¡É Ãæ¹ñ¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¾ÇÅÀ
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝÃá½ø¤Î°Ý»ý¡¦¶¯²½¡×¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛG20¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝÃá½ø¤Î°Ý»ý¡¦¶¯²½¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¡¢G20¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¡Ë
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º£²ó¤Î³°Í·¤Ç¤Ï¼óÇ¾Æ±»Î¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤¢¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñµÄ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î»þ´Ö¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤é¤Ï²ñÏÃ¤ä°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÙ¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Î»Ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï²ñµÄ¤Î¤¢¤È¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤Ï¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÀÊ¸«Á÷¤ê¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍâÆü°Ê¹ß¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë