¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤¬·çÀÊ¤¹¤ëÃæ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿G20¡Ê¡á¼çÍ×20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡Ë¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï¡¢²ñµÄËÁÆ¬¤Ç¼óÇ¾Àë¸À¤òºÎÂò¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤«¤é³«Ëë¤·¤¿G20¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¤¢¤ë¼óÇ¾Àë¸À¤ÎºÎÂò¤¬²ñµÄ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÇ¾Àë¸À¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¶¨Ä´¤Î½ÅÍ×À¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÁá´üÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡G20¼óÇ¾²ñµÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¾¯¿ôÇÉ¤ÎÇò¿Í¤òÇ÷³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬½é¤á¤Æ·çÀÊ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢Âç»È´Û¿¦°÷¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ°ú¤·Ñ¤®¤ò¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎ¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇµÄÄ¹¸¢¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë