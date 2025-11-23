½÷À»É½ý»ö·ï ¼«±Ò´±¤ÎÃË¡ÖÀÖºä¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À¤¬»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬»ö·ïÅöÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÖºä¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ò³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÃÎ¤ë¿Í¤ÎÈ¯¸À
¡¡Ä«²âÃóÆÖÃÏ½êÂ°¤Î¼«±Ò´±¡¦ÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ï16Æü¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤Î40Âå½÷À¤ÎÏÆÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ê³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤ÆÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ¯¤Ë2¡¢3²ó¤Ï¡Ê¼Â²È¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤«¤Ê¡£»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¡ÊÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ò³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÃÎ¤ë¿Í¡Ë
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÅöÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃë¤Þ¤Ç¿¦¾ì¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÀÖºä¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¸áÁ°6»þÈ¾º¢¤ËÄ«²âÃóÆÖÃÏ¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë