Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿ÌÔ½ë¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¼êÂ¤¬Îä¤¨¤ë´¨¤µ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ëµ¨Àá¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¹Àô¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åò¤±¤à¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤¿¤À²¹¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë¿»¤«¤ëÅò¤Ï¡¢Æü¾ï¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö²¹ÀôÁíÁªµó2025¡×¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÅß¹Ô¤¤¿¤¤¡ÖÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë²¹Àô¡×TOP3¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅß¹Ô¤¤¿¤¤¡ÖÀä·Ê¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë²¹Àô
Ä¹°ú¤¤¤¿¹ó½ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢½©¤Ï¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢Ä«ÈÕ¤ÎÈ©´¨¤µ¤Ë¡Ö²¹Àô¡×¤¬Îø¤·¤¤µ¨Àá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÙÆü¤ò²¹Àô¤Ç²á¤´¤¹¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÀä·Ê¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖÎ¹¤·¤ÆÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¼çºÅ¡¢5¾ÊÄ£¸å±ç¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö²¹ÀôÁíÁªµó2025¡×¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë²¹Àô¡×TOP3¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¢£¼çºÅ¡§Î¹¤·¤ÆÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢£¸å±ç¡§´Ä¶¾Ê¡¢Æâ³ÕÉÜ¡¢ÁíÌ³¾Ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢´Ñ¸÷Ä£¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¢£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Á´¹ñ¤Î²¹ÀôÃÏ
¢£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼²¹ÀôÃÏ¿ô¡§77²¹ÀôÃÏ
¢£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÉôÌç¡§Àä·ÊÉôÌç¡¢ÈþÈ©ÉôÌç¡¢ÈëÅò¡¿Ì¾ÅòÉôÌç¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¡¿³¹¤Ö¤éÉôÌç¡¢Åò¼£¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÉôÌç¡¢Îò»Ë¡¿Ê¸²½ÉôÌç¡¢·ò¹¯¡¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÉôÌç
¢£ÅêÉ¼¿Í¿ô¡§5Ëü275¿Í
¢£ÅêÉ¼Áí¿ô¡§7Ëü4,314É¼¢¨
¢¨¡¡WEBÅêÉ¼¤È¥ê¥¢¥ëÅêÉ¼¤¤¤º¤ì¤â¡¢¹¥¤¤Ê²¹ÀôÃÏ¤ËºÇÂç2²óÅêÉ¼²ÄÇ½¤È¤·¤¿¡£
¢£ÅêÉ¼´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î8Æü¡Á2025Ç¯10·î31Æü
Âè3°Ì¡§Í¼Æü¥ö±º²¹Àô¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë
¡ÊÍ¼Æü¥ö±º¤ÎÍ¼¾Æ¤±¤È¥Ó¡¼¥Á¥Ö¥é¥ó¥³¡¿PIXTA¡Ë
Âè3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÍ¼Æü¥ö±º²¹Àô¡×¡£µþÃ°¸å»Ô¤ÎºÇËÌÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤Í¼·Ê¤¬¼«Ëý¡£Ìó8km¤Ë¤ï¤¿¤ëÇòº½ÀÄ¾¾¤ÎÉÍÊÕ¤ËÌÌ¤·¡¢¿åÊ¿Àþ¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤Ï¤Þ¤ë¤Ç²«¶â¤Î¶À¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Àô¼Á¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ã²¹Àô¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤ä¿À·ÐÄË¡¢¶ÚÆùÄË¤Ê¤É¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î³¤¤Î¹¬¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤ä¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤µÒ¼¼¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢²¹ÀôÁíÁªµó2023¤Ç¤ÏÆ±¤¸Àä·ÊÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¹Àô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÌþ¤µ¤ì¤ëÁÇËÑ¤Ê¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¤¹¡£
Âè2°Ì¤Ï¡¢ºùÅç¤òË¾¤à¡ÈÅ·¶õ¤ÎÅò¡É
Âè2°Ì¡§SHIROYAMA HOTEL kagoshima ¤µ¤Ä¤ÞÇµÅò¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë
¡ÊºùÅç¤È¼¯»ùÅçÏÑ¡¿PIXTA¡Ë
Âè2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖSHIROYAMA HOTEL kagoshima ¤µ¤Ä¤ÞÇµÅò¡×¡£²¹Àô¤¬¤¢¤ë¡Ö¾ë»³¥Û¥Æ¥ë¼¯»ùÅç¡ÊSHIROYAMA HOTEL kagoshima¡Ë¡×¤Ï1948Ç¯ÁÏ¶È¡¦1963Ç¯³«¶È¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¡¢2000Ç¯¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤òÁ´ÌÌ²þÁõ¤·¤Æ¡Ö¤µ¤Ä¤ÞÇµÅò¡×¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Ä¤ÞÇµÅò¤Ï¡¢ÃÏ²¼1,000m¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ëÃº»À¿åÁÇ±öÀô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÈþ¿Í¤ÎÅò¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Àô¼Á¤ÏÃº»À¿åÁÇ±öÀô¤ÇÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤À®Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ê¤¿¤á¡¢Æü¾ï¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¡¢È©¤ò³ê¤é¤«¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ±½ê¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢Àä·Ê¤ÎÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£É¸¹â108m¡¢10³¬·ú¤Æ¥Ó¥ëÁêÅö¤Î¹â¤µ¤«¤éºùÅç¤È»Ô³¹ÃÏ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ëÄ«Æü¤äÌë·Ê¤ò³Ú¤·¤á¡¢ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âè1°Ì¡§¤¤Î¤¨²¹Àô¡Ê¹Åç¸©¡Ë
¡Ê¤¤Î¤¨²¹Àô ¥Û¥Æ¥ëÀ¶É÷´Û¤ÎÉô²°¤è¤ê¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ÈÂç²¼Åç¡¿PIXTA¡Ë
Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç¸©ËÅÄ·´Âçºê¾åÅçÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¤Î¤¨²¹Àô¡×¡£À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÂ¿ÅçÈþ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÀä·ÊÏªÅ·É÷Ï¤¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÎ¥Åç²¹Àô¤Ç¡¢Àô¼Á¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¦¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ò´Þ¤à±ö²½ÊªÎä¹ÛÀô¡£¿À·ÐÄË¤äÎä¤¨À¡¢¹â·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¸úÇ½¤¬¤¢¤ê¡¢Åò¾å¤¬¤ê¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿´¶¿¨¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¤ÏÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Î²º¤ä¤«¤Ê³¤¤ÈÅç¡¹¡¢¹Ô¤¸ò¤¦Á¥¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Ë¤ÏÀÐÄÊÏ¢Êö¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤»¤ë¤³¤È¤â¡£Åç¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤äÅÁÀâ¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ë¤è¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡ÈÆÃÅùÀÊ¡É¤«¤é³¤·Ê¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÌ¾Åò¤¾¤í¤¤
¡ÖÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë²¹Àô¡×TOP3¤Ï¡¢Í¼Æü¥ö±º²¹Àô¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤µ¤Ä¤ÞÇµÅò¡¢¤¤Î¤¨²¹Àô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¹âÂæ¤äÉÍÊÕ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤éÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ê¿§¡¦Åò¡¦¿©¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÅß¡¢¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¡ÈÀä·Ê¤ÎÅò¡É¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ì¤â³°¤»¤Ê¤¤Ì¾Åò¤Ç¤¹¡£