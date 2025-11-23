¡ÖÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ã¤Æ¸ú¤¯¤Î°ì½Ö¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¤â¤¦°ì²óËã¿ì¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¡©¡×¡¡Ì²¤ì¤Ê¤¤Êì¤ËÆÏ¤¤¤¿º¹¤·Æþ¤ì¤ËÎÞ¡ÚÌ¡²è¡Û
¶áÇ¯¡¢½Ð»º¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµÄËÊ¬ÊÚ¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿Á¥²ÂÆà¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡ØÎáÏÂÇ¥ÉØ¡¢¸É¹â¤Î¤µ¤±¤Ó¡ªÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¡©¡ª¡Ù¤«¤é¤ÎÈ´¿è¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ø»º¸å¡¢±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿Â©»Ò¤Î´é¤¬¡Ä¤¢¤ì¡Ä¡©¡©¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤òÁª¤ó¤Àºî¼Ô¤Î½Ð»º¸å¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø»º¸å¡¢±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿Â©»Ò¤Î´é¤¬¡Ä¤¢¤ì¡Ä¡©¡©¡Ù¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
ºî¼Ô¤ÏÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½Ð»ºÄ¾¸å¤ÏÂ¿¹¬´¶¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ß¤¿Â©»Ò¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥¡¼¥é¤ò°û¤ó¤À¸å¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²æ¤¬»Ò¤Î´é¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÂ©»Ò¤ò¤¢¤º¤±»ºêó¥Ñ¥Ã¥É¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ëã¿ì¤ÎËâË¡¤â¾¯¤·¤º¤Ä²ò¤±¥È¥¤¥ì¤ËºÂ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Ê¢Éô¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·ãÄË¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£ºÂ¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡ÖÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ã¤ÆÌµÄË¤Ê¤ÎËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤ä¤ó¤±¡Ä¡×¤Èºî¼Ô¤ÏÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤È¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢ºî¼Ô¤ÏÄË¤ß¤È½Ð»ºÄ¾¸å¤Î¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ç°ì¿ç¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÆüÂ©»Ò¤¬¼«¼¼¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È´é¤¬²Ä°¦¤¯·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤ò¤ß¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Êºî¼Ô¤Ï¡¢¡ØÊì»ÒÆ±¼¼¹ÖºÂ¡Ù¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·´Ç¸î»Õ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¼êºÝ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡ØÅâÆÍ¤Ë¥Ð¥È¥í¥ï¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿µ¤Ê¬¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤É¤í¤â¤É¤í°é»ù¤ò¤¹¤ëºî¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Æ°Åª¤Ë´Î¤¬¿ø¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡×¤È¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤â¹ç¤ï¤µ¤ê¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¡£·ë¶É¤³¤ÎÆü¤â¡¢Ìë´Ö¤ÏÂ©»Ò¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤òÍÂ¤±¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ºî¼Ô¤ÏÍÂ¤±¤¿¸å²ù¤Ç¤Þ¤¿¤â¤ä°ì¿ç¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¡¢Êì¤«¤é¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤âº¹¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤è¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
1»þ´Ö¸å¡¢Êì¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Èºî¼Ô¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢´Å¤µ¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¿È¤Ë¤·¤ß¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê°é»ùÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿¿¿Á¥²ÂÆà¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¥¿±½Ð»º¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡ª¡×¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É
¡½ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤òÁªÂò¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Êª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿½Ð»º¤ÎÄË¤ß¤¬ÉÝ¤¹¤®¤¿¤Î¤È¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬½Ð»º¤·¤¿ÅöÆü¤Ë¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡ÖÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ä¡ª¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿Êý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½Æ±ºî¤ÇÉÁ¤¤¤¿°Ê³°¤Ë¤â¡¢½Ð»ºÄ¾¸å¤Î»þ´ü¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ç¥¿±½Ð»º¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö»×¤Ã¤¿¤ó¤È°ã¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤Ä¤ï¤ê¤ËÇ¥¿±Ãæ¤ÎÂÎ½ÅÁý²Ã¡¢»º¸å¤Î¸Ô¤ÎÄË¤ß¤ËÊìÆý¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¤³¤È¡¢É×¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤ÆºÙ¤«¤¯¥á¥â¤ò¼è¤êÂ³¤±¡¢Ì¡²è¤Ë¤·¤¿¤éº£Æü¤Î240¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡£
¤³¤ÎÏÃ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎáÏÂÇ¥ÉØ¡¢¸É¹â¤Î¤µ¤±¤Ó¡ªÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¡©¡ª¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢Ç¥³è¡Á½Ð»º¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢È¯Çä¤¹¤ë¤äÈÝ¤äÁ´¹ñ¤Î¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤«¤é¡Ö¶¦´¶¤Ç¼ó¤¬¤â¤²¤½¤¦¤À¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼1120·ï¡¢º£¤âÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤«¤é¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¡ÖÇ¥¿±½Ð»º½Ë¤¤¡×¤È¤·¤ÆÂ£¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢»Ò°é¤Æ¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤¿Êý¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ê¤É¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë