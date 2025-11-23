Á°ÅÄ¸÷»ËÏ¯¤Ï¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤«¤é½éV¤Ø¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤ÈÆ±ÁÈ¤Ê¤é¤º¤âÍ¥¾¡ÀïÀþ¤Ç·Þ¤¨¤ëºÇ½ªÆü¡Ö¶ÛÄ¥¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡×
¡ã¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È £³ÆüÌÜ¡þ22Æü¡þ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊµÜºê¸©¡Ë¡þ7117¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä½éÆü¤Ë¡Ö64¡×¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿Á°ÅÄ¸÷»ËÏ¯¤Ï2ÆüÌÜ¡¢3ÆüÌÜ¤È¤â¤Ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î¡Ö70¡×¤ÇÂÆ§¤ß¾õÂÖ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Î¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¢5°Ì¥¿¥¤¤ÈÍ¥¾¡·÷Æâ¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤È¤ÎÆ±ÁÈ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝ¤Ü¤¦¤¤Ç¶¯¿¶¤¹¤ëÀÐÀîÎË
2ÆüÌÜ¤ËÍð¤ì¤¿¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÍð¤ì¤¿¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï½¤Àµ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢14ÈÖ¤Ç±¦¤ÎÎÓ¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£11ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤ÏÂè1ÂÇ¤ò30¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£²¤Ä¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢14ÈÖ¤«¤é17ÈÖ¤Î4¥Û¡¼¥ë¤Ç3¥Ü¥®¡¼¤ÈµÞ¼ºÂ®¡£ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤â¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò±¦¤ÎÎÓ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤«¤±¤¿¡£2ÂÇÌÜ¤Ï¤Û¤Ü½Ð¤¹¤À¤±¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ê¤Ï200¥ä¡¼¥É¡£¤½¤ó¤Ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤«¤é¤Î3ÂÇÌÜ¤ò5¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç2.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ÃÍÀé¶â¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£Äù¤á¡£¡Ö¸åÈ¾¤Î3¥Ü¥®¡¼¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«Ë¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¡Ö¡ÊÀÐÀî¡ËÎË¤µ¤ó¤¬¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥¯¤¬¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¤³¤í¤Ç¡¢¾¾»³¤µ¤ó¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡£¤ªÆó¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤ÎÀÐÀî¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¾¾»³¤È²ó¤ëµ¡²ñ¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë½éÆü¤«¤é¡ÖºÇ½ªÁÈ¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾¾»³¤µ¤ó¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±ÁÈ¤Ï¼Â¸½¤»¤º¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¾¾»³¤Î1ÁÈ¸å¤í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½ªÁÈÉÕ¶á¤ÎÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ë¾¾»³¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¡£¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Á°¤ÎÁÈ¤ÎÂç´¿À¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Á°ÅÄ¤¬¼çÌò¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¦¤Î¤«¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â»Ä¤ê18¥Û¡¼¥ë¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¤À¤±¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áê¼ê¤Ï¾¾»³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£10¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ÎÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á°ÅÄ¤Î¾å¤Ë¤Ï4¿Í¡£Á´°÷¤òÄÉ¤¤È´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½éÍ¥¾¡¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢½éÆü¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢µÕÅ¾¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¤«¤é¤Ï¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥®¤Ï¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÆ´¤ì¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ëÈÖ¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
