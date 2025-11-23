»º¸å¤ËÆþ±¡3²óŽ¢Æ¯¤ÊýÊÑ¤¨¤¿Ž£¥Æ¥ìÄ«µ¼Ô¤ÎºÇÅ¬²ò
¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡Ö»º¸å¤¦¤Ä¡×¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¶ÐÌ³¤Î³°»³·°¤µ¤ó¤ÏÂèÆó»Ò½Ð»º¸å¤ËÀ¨Àä¤Ê»º¸å¤¦¤Ä¤Ë¤«¤«¤ê¡¢Æþ±¡¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖºÆÈ¯¤È¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¡¦rTMS¡ÊÈ¿Éü·ÐÆ¬³¸¼§µ¤»É·ãÎÅË¡¡Ë¤ÈECT¡ÊÅÅµ¤¤±¤¤¤ì¤óÎÅË¡¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
1²óÌÜ¡§¡ØNYÃóºß¤â·Ð¸³ ¥¿¥Õ¤ÊÈà½÷¤¬»º¸å¤¦¤Ä¤ÇÆþ±¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ù
2²óÌÜ¡§¡Ø3¥«·î¤ÎÀº¿À²ÊÆþ±¡¤òÈà½÷¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸ì¤ë¥ï¥±¡Ù
¡Ö¼Â¤Ï»ä¤âºÆÈ¯·Ð¸³¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
Âà±¡¤«¤é4¡¢5¥«·îÌÜ¤Ç¡Ä
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤ÎÀèÀ¸¥½¥ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡×
¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Ã¤Æ¡©
°ì¸«¤¢¤ä¤·¤²¤Ê¼£ÎÅË¡¤À¤¬¡Ä
ECT¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©
ECT¤Î¼£ÎÅ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡Ä
¼£ÎÅ¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶
3ÅÙÌÜ¤ÎÆþ±¡
¡Ö¤³¤ó¤Ê»ä¤À¤«¤é¤³¤½¡×
ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ëè·î»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂèÆó»Ò¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤¤¤Þ¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¿¤Þ¤Ë¸«¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³°»³¤µ¤ó¡Ë
³°»³¤µ¤ó¤Ï¹ñÎ©ÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¤·¤Æ¡¢ECT¡ÊÅÅµ¤¤±¤¤¤ì¤óÎÅË¡¡Ë¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆþ±¡´ü´Ö¤Ï3½µ´Ö¤ÇÁêÉô²°¡¢¤«¤«¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤Ï28Ëü±ß¡ÊÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ç3³äÉéÃ´¡Ë¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2019Ç¯¤«¤érTMS¡ÊÈ¿Éü·ÐÆ¬³¸¼§µ¤»É·ãÎÅË¡¡Ë¤âÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÍÑ¾ò·ï¤¬¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤Þ¤â¼«Èñ¤Ç¼õ¤±¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æþ±¡Ãæ¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¼£ÎÅ¤òÃÎ¤Ã¤¿³°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢Èæ³Ó¸¡Æ¤¤·¡¢ÉÂ±¡¤òÀâÆÀ¤·¤ÆÅ¾±¡¤äECT»Ü½Ñ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡¢NYÆÃÇÉ°÷¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿µ¼Ôº²¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤À¤Ê¡¢¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±É¬»à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»öÉüµ¢¸å¤Ë¤Ï¤Þ¤¿ºÆÈ¯¡¦Æþ±¡
¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê³°»³¤µ¤ó¤â¡¢Éü¿¦¸å¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥ª¥Ú»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤Þ¤¿ºÆÈ¯¡¦Æþ±¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯¤«¤é¤Ï¡¢»º¸å¤¦¤Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤Ë¤è¤ëÅ¬±þ¾ã³²¤Ë¶á¤¤¤È¼ç¼£°å¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»°ÅÙÌÜ¤ÎÆþ±¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤äÈèÏ«¤âÁêÅö¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¬¤¤¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²áµî¤Î¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÍµÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ½µ3¶ÐÌ³¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÌá¤ê¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èæ³ÓÅª¡¢°é»ù¤ÈÎ¾Î©¤·¤ä¤¹¤¤ÏÈ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë³°»³¤µ¤ó¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¬´Ø¤ï¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼å¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÌÜÀþ¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£À¨Àä¤ÊÆ®ÉÂ¤ò·Ð¸³¤·¤¿³°»³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¡ÖÈà½÷¤Ë¤·¤«È¯¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¥Ï¥é¥æ¥ ¡§ ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡Ë