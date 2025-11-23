JRÊ¡ÃÎ»³ÀþÃ¦Àþ»ö¸Î20Ç¯¡¡"Åö»ö¼Ô"¤È"Âè»°¼Ô"¤ò²Í¶¶¤·¡Ö¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÌä¤¦¡¡»ö¸ÎÉé½ý¼Ô¤é¤¬º£½Õ´©¹Ô¤Î½ñÀÒ
¡¡JRÊ¡ÃÎ»³ÀþÃ¦Àþ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤«¤é20Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢1ºý¤ÎËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£»ö¸Î¼ÖÎ¾¤Î2Î¾ÌÜ¤Ç½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¾®ÌºÁï¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡×¡£¡¡¾®Ìº¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¾À·¼Ô¤ÎºÇ´ü¤Î¾è¼Ö°ÌÃÖ¤òÃµ¤¹³èÆ°¤Ê¤É¡¢Ã¦Àþ»ö¸Î¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤¿º¤Æñ¤ä¡¢³§¤µ¤ó¤¬¸ì¤é¤Ê¤¤¤±¤É·Ð¸³¤·¤¿º¤Æñ¤ò¡¢Âè»°¼Ô¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¡¢ÅÁ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡¡º£Ç¯4·î¤ÎÈ¯´©¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¬²á¤®¤¿¤¬¡¢ËÜ¤Ï¤¤¤Þ¤âÀÅ¤«¤ËÇä¤ì¹Ô¤¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾¾ËÜÎ¦¡Ë
¡Ö»ö¸Î¤òÃÎ¤ë¡×¡Ö»ö¸Î¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ö¤½¤Î¸å¤òÀ¸¤¤ë¡×
¡¡¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢¡ÖÂè1¾Ï¡¡»ö¸Î¤òÃÎ¤ë¡×¡ÖÂè2¾Ï¡¡»ö¸Î¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡ÖÂè3¾Ï¡¡¤½¤Î¸å¤òÀ¸¤¤ë ¡Á»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î3¾Ï¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1¾Ï¤Ç¤ÏÊ¡ÃÎ»³ÀþÃ¦Àþ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿·Ð°Þ¤äÍ×°ø¤È¡¢»ö¸Î¤Î¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÌºÁï¤µ¤ó¤¬¼¹É®¡£
¡¡Âè2¾Ï¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÊ¡ÃÎ»³ÀþÃ¦Àþ»ö¸Î¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤ò´ë²è¤·¡¢2015Ç¯¤Ë³«ºÅ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÌÚÂ¼Æà½ï¤µ¤ó¤¬¡¢´ë²è¡¦³«ºÅ¤Ë»ê¤Ã¤¿»×¤¤¤ä¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ó¹Æ¡£Å¸Í÷²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âºÎÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè3¾Ï¤Ç¤Ï¡¢»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¿ÍÀ¸¤ä³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Ìº¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤ä¡¢1Î¾ÌÜ¤ÇÉé½ý¤·¤¿Ê¡ÅÄÍµ»Ò¤µ¤ó¤¬¼¹É®¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¤ËÀÐ´¬»ÔÎ©ÂçÀî¾®³Ø¹»¤ÇÈïºÒ¤·¤ÆÄÅÇÈ¤ËÆÝ¤Þ¤ì¡¢¼«¤é¤Ï´ñÀ×Åª¤Ë°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÄÉã¡¦Êì¡¦Ëå¤òË´¤¯¤·¤¿ÂþÌîÅ¯Ìé¤µ¤ó¤¬¡¢ÈïºÒ¸å¤Î³èÆ°¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢µîÇ¯11·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Î3»á¤Î¸ø³«ÂÐÃÌ¤¬ºÎÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Ìº¤µ¤ó¤ÈÂþÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¡¢ÂçÀî¾®¤äÃ¦Àþ»ö¸Î¸½¾ì¤òÁê¸ß¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÂè»°¼Ô¤ÏÌµÎÏ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡ÌÀ³Î¤Ë¾ÏÎ©¤Æ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÌÁÕÄã²»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Âè1¾Ï¤Ç¾®ÌºÁï¤µ¤ó¤¬µ¤·¤¿°ìÊ¸¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î»ö¸Î¤«¤é»ä¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ°ÂÁ´¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÍøÊØÀ¤ÈË¤«¤µ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ö¸Î¤Î¶µ·±¤ò¤È¤ª¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Æü¡¹¤ò¡Ø¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤òÌä¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÄÌÁÕÄã²»¤Ï¡¢Ã¦Àþ»ö¸Î¤ÈÂç¿ÌºÒ¤È¤¤¤¦¡¢»ö¸Î¤ÈºÒ³²¤Îº¹°Û¤â±Û¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖTeamÂçÀî Ì¤Íè¤òÂó¤¯¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤äÂçÀî¾®¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂþÌîÅ¯Ìé¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤É¤¦¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¿´¶¤òµ¤¹¡£
¡Ö·ëÏÀ¡¢¿É¤¤¤·Èá¤·¤¤¡£¤Þ¤À²¿¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¤½¤é¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤À¤é¤±¤Î¸½¼Â¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÀî¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ²¿¤â¤«¤âËº¤ì¤ÆÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÊ³µ¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø²ÈÂ²¡Ù¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡£3·î11Æü¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÄÉã¤Î¤³¤È¤â¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Ëå¤Î¤³¤È¤âËº¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÀî¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂçÀî¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¡ØÇ¼ÆÀ¡Ù¤Ç¤¤¿¤È¤¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤òÌä¤¦±Ä¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÈÅö»ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¡¹¡É¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Î°ÕµÁ¤ò¹â¤é¤«¤Ëëð¤¦¡£Ã¦Àþ»ö¸Î¤È¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ê´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤Î©¾ì¤«¤é¡¢¥¼¥í¤«¤éÅ¸Í÷²ñ¤ò´ë²è¤·¡¢µîÇ¯¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤â»²²è¤·¤¿ÌÚÂ¼Æà½ï¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢»ö¸Î¤«¤é20Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¿´¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ëÂÎ¸³¤ò¡Ø¤ï¤¿¤·¡Ù¤ÎÃæ¤ËÎ±¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡Ù¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨Åö»ö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ä»ö¾Ý¤¬À¸¤Â³¤±¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ÐÍè»ö¤«¤é¡Ø±ó¤¤¡ÙÂè»°¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£Âè»°¼Ô¤ÏÌµÎÏ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡ÖÎ©¾ì¤ä½ÐÍè»ö¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Ê¬ÃÇ¤Î¤¿¤á¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¡Ø²áµî¤ÎÂç»´»ö¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç»þÀÞ²¿¤«¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×ÊóÆ»µ¼Ô¤¬´ó¤»¤¿¸ÀÍÕ
¡¡¤³¤ÎËÜ¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¾®Ìº¤µ¤ó¤äÂþÌî¤µ¤ó¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¿ÊóÆ»µ¼Ô¤é¤ä¡¢Ã¦Àþ»ö¸Î¤Î°äÂ²¤Î»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥é¥à¤ò´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¤½¤ì¤é¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤â¡¢¡Ø¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬¼´¤È¤·¤Æ´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼èºà¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¤ä·è°Õ¤¬¡¢¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤¼ÂÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢º£¤â¼«Ìä¤¹¤ë¡£¸òÎ®¤¬Â³¤¿´¤òµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°äÂ²¤ÎÆÍÁ³¤ÎµñÀä¤Ë¡¢¡Ø¶¦´¶¤Ç¤¤¿¡Ù¡ØÇÛÎ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Î¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤µ¤¬¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊüÁ÷¤Ç½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø°ÂÁ´¡Ù¡Ø»×¤¤¡Ù¡ØÉ÷²½¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊóÆ»¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¼¡¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÖÃ±¤Ê¤ë°§»¢¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤¬¡¢ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¸Î¤Î°ì¤Ä¤Î¶µ·±¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«JRÊ¡ÃÎ»³ÀþÃ¦Àþ»ö¸Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ø²áµî¤ÎÂç»´»ö¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç»þÀÞ²¿¤«¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ËèÆü¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤«¡¢Ä¹Ç¯¤Îµ¼ÔÀ¸³è¤Ç½¬¤¤À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤Ï¿Í´Ö¤Î°Å¤¤ÌÌ¤ò¸«¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ï¼å¤¤Â¸ºß¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Î¤°¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎÌÀ¤ë¤¤ÌÌ¤Ë¤³¤½ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëº¤Æñ¤Ê»ö¸Î¤äºÒ³²¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¿Í´Ö¤Î¶¯¤µ¤ò¿®¤¸¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÌÌ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢µ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ìÆü¤ò°ìÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤òÀ¸¤¤¿¤¤¡×
¡¡ËÜ¤Î¼¹É®¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëÊ¡ÅÄÍµ»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¡ØÆÃÊÌ¡Ù¤ËÀ®¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ÎÈ¯¤¹¤ë·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡×¡ÖÁÛÁüÎÏ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤Æ¡×¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¼èºàÊ¬Ìî¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤â¼ê¤Ë¼è¤ë¤Ù¤1ºý¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤« -JRÊ¡ÃÎ»³ÀþÃ¦Àþ»ö¸Î¤«¤é20Ç¯¡×¤Ï¥³¥È¥Î½ÐÈÇ¼Ë´©¤ÇÀÇ¹þ1980±ß¡ÜÁ÷ÎÁ¡£¥³¥È¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¸ÅÌ±²È¶õ´Ö kotonoha ¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢Amazon¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£