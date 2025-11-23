¡ÚÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÈª²¬Æà¼Ó¤Ï9°Ì¤Ë¸åÂà¡¡¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬6ÂÇº¹¤Î¼ó°Ì¤ÇÏ¢ÇÆ²¦¼ê
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¡¡CME¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢Âè3Æü¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡¡¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¥´¡¼¥ë¥ÉC¡á6590¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡3°Ì¤«¤é½Ð¤¿Èª²¬Æà¼Ó¡Ê26¡á¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï71¤Ç²ó¤ê¡¢´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡áHonda¡Ë¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ê22¡á¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×HD¡Ë¤ÈÊÂ¤ÓÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤Î9°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê27¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¡¢´ä°æÀéÎç¡Ê23¡áHonda¡Ë¤¬8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç24°Ì¡£
¡¡À¾¶¿¿¿±û¡Ê24¡áÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê25¡áÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Ï7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç29°Ì¡£»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡á²Ö²¦¡Ë¤Ï6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç36°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê22¡á¥¿¥¤¡Ë¤¬22¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ë6ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÏ¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò³Ý¤±¤¿¡£