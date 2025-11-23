¤³¤Î¤ªÃÍÃÊ¤ÇÁ´ÉôÆþ¤ê¡£CMF by Nothing Buds¤¬4000±ß°Ê²¼¤Ç¤¹
Nothing¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡¢CMF¤¬¼ê³Ý¤±¤¿½éÂåNOTHING BUDS¤¬Amazon¥Ö¥é¥Ã¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥óÁª¤Ó¤ÇÌÂ¤¦¤Ê¤é¤³¤ì¤Ç¥è¥·¡¢¥µ¥Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤Æ»ý¤Ä¤â¥è¥·¤Ê1Âæ¤Ç¡¢ËÜÂÎ²Á³Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬Á´ÉôµÍ¤á¤³¤Þ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤«¤È¡£
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢ËÉ¿ÐËÉ¿å¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÂÐ±þ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó
cmf by NOTHING BUDS¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ëµá¤á¤ë´ðËÜÅª¤ÊÀÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿1Âæ¡£12.4mm¤ÎÂç·¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²»¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢°Â¿´¤ÎIP54¤ÎËÉ¿ÐËÉ¿å¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ÄÌ¶Ð»þ¤ä½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÂç³èÌö¤¹¤ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Îµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï40%¥ª¥Õ¤ÎÀÇ¹þ3,960±ß¡£¤ä¤Ã¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤ÐÌó35»þ´Ö¤â¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢10Ê¬´Ö¤Î½¼ÅÅ¤Ç6.5»þ´Ö»È¤¨¤ë¤Î¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë½¼ÅÅ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ê¡¢ÆÍÁ³¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ç¥µ¥Ã¤È½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¤«¤È¡£
cmf by NOTHING BUDS¤ÎËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ïcmf¥«¥é¡¼¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤ÎÁ´3¿§¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¾¯¤·ÆÈÆÃ¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÊÅÀ¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÇ¹þ4000±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤³¤ì¤òµ¡¤Ë1ÂæÇã¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¤¡¡£
