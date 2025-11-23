Èª²¬¡¢´ä°æÌÀ¡¢ÃÝÅÄ¤¬9°Ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢CME¥Ä¥¢¡¼
¡¡¡Ú¥Í¡¼¥×¥ë¥º¡ÊÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õº£µ¨ºÇ½ªÀï¡¢CME¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï22Æü¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Í¡¼¥×¥ë¥º¤Î¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3°Ì¤Ç½Ð¤¿Èª²¬Æà¼Ó¤Ï71¤Ç²ó¤ê¡¢67¤Î´ä°æÌÀ°¦¡¢68¤ÎÃÝÅÄÎï±û¤È¤È¤â¤ËÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤Î205¤Ç9°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡68¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¤È69¤Î´ä°æÀéÎç¤ÏÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î24°Ì¡£¤È¤â¤Ë67¤ÎÀ¾¶¿¿¿±û¤È¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î29°Ì¤Ç¡¢71¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç36°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬64¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢22¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤¿¡£6ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤é2¿Í¡£