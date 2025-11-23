¥Þ¥ë¥·¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÍèÆüÅö»þ¤Î17ºÐ¢ª¸½ºß¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼ÈäÏª¡¡ÍèÆü40¼þÇ¯¤Ë´¶¼Õ
¡¡²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥ë¥·¥¢¡Ê56¡Ë¤¬23Æü¡¢ÍèÆü40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ë¥·¥¢ÍèÆü40¼þÇ¯¡ª 1986Ç¯¢ª2025Ç¯¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡¡Ö¥Þ¥ë¥·¥¢¤Î¿¿ÌëÃæ¤ÎÓñ¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö1986Ç¯11·î23Æü¡£17ºÐ¤Î»ä¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤À¤±¤ò¶»¤ËÆüËÜ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆü¡£¤¢¤ì¤«¤é40Ç¯¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢½Ð°©¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢»ä¤ÎÊâ¤ß¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î²¸»Õ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Ãç´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î²ÈÂ²¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¡¢°¦¤·¤¤Ì¼¡¢²Ä°¦¤¤Â¹Ì¼¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¡£³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¿´¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡40Ç¯Á°¤Î¼«¿È¤È¶á±Æ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¡Ö40Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¤Ø¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¶¯¤¯¡£°¦¤Èµ§¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥Þ¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¤Ë·É°Õ¤ò¾Î¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ë¥·¥¢ÍèÆü40¼þÇ¯¡ª 1986Ç¯¢ª2025Ç¯¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡¡Ö¥Þ¥ë¥·¥¢¤Î¿¿ÌëÃæ¤ÎÓñ¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö1986Ç¯11·î23Æü¡£17ºÐ¤Î»ä¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤À¤±¤ò¶»¤ËÆüËÜ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆü¡£¤¢¤ì¤«¤é40Ç¯¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢½Ð°©¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢»ä¤ÎÊâ¤ß¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î²¸»Õ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Ãç´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î²ÈÂ²¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¡¢°¦¤·¤¤Ì¼¡¢²Ä°¦¤¤Â¹Ì¼¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¡£³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¿´¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡40Ç¯Á°¤Î¼«¿È¤È¶á±Æ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¡Ö40Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¤Ø¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¶¯¤¯¡£°¦¤Èµ§¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥Þ¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¤Ë·É°Õ¤ò¾Î¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£