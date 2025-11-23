¡ÚË¿Ã·»Äï¡ª¡ÛÅ·²¼¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÈºÇ¶¯¤ÎÊì¡É¡ª½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤ò½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤¿Êì¡¦Ãç¡Êºä°æ¿¿µª¡Ë¤ÎÀ¸³¶
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ!!¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¨¡¨¡
Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê´ñÀ×¤Î·»Äï¤òÀ¸¤ó¤ÀÊì¿Æ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤ÏË¿Ã½¨Ä¹¤ÎÊì¡¦¤Ê¤«¡ÊÃç¡£ÂçÀ¯½ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÎÍ½½¬¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Â©»Ò¤¿¤Á
²ÎÀîËÀë¡Ö¿·ÀñÂÀ¹Þµ °ðÍÕ»³Íî¾ë¡×¤è¤ê¡¢Ê³Àï¤¹¤ë±©¼ÆÃÞÁ°¼é¡Ê½¨µÈ¡£º¸¡Ë¤È±©¼Æ¾®°ìÏº½¨Ä¹¡ÊÃæ±û¡Ë¡£
¤Ê¤«¡ÊÃç¡Ë¤Ï±ÊÀµ13Ç¯¡Ê1516Ç¯¡Ë¡¢ÈøÄ¥¹ñ°¦ÃÎ·´¸æ´ï½êÂ¼¡Ê¤´¤¤½¤à¤é¡£Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÌ¾¤Ï¡Ö¤Ê¤«¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»ËÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤«ÃæÂ¼¤Î¿Í¡Ê¢¨¡Ë¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤òÈà½÷¤ÎÌ¾Á°¤È¸íÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¡Ö¤Ê¤«¡£ÃæÂ¼¤Î¿Í¡ÊÃæÂ¼¤Ë½»¤à¡¢¤Ê¤«¤È¤¤¤¦¿Í¡Ë¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÃæÃæÂ¼¡Ê¤Ê¤«¤Ê¤«¤à¤é¡£ÃæÂ¼¤ÎÃæ¿´ÃÏ°è¡Ë¤Î¿Í¡×¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Éã¿Æ¤ÏÈþÇ»¹ñ¤ÎÃÃÌê²°¡¦´Ø·óÄç¡Ê¤»¤ ¤«¤Í¤µ¤À¡£´Ø·ó°÷¤È¤â¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Î¤¢¤Ã¤ÆÈøÄ¥¹ñ¤Ø°Ü¤ê½»¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
4¿Í»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢Ëå¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì±É¾¾±¡¡Ê¾®½Ð½¨À¯¼¼¡Ë¡¦Âç²¸±¡¡ÊÀÄÌÚ½¨°Ê¼¼¡Ë¡¦¾¾±À±¡¡ÊÊ¡ÅçÀµÂ§Êì¡Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¼ÂÌ¾¤ÏÉÔ¾Ü¡Ë¡£
¤Þ¤¿½¾Ëå¤Ë°ËÅÔ¡Ê¤¤¤È¡£¤Î¤ÁÀ»ÎÓ±¡¡¢²ÃÆ£À¶ÀµÊì¡Ë¤¬¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¸å¤ËË¿ÃÀ¯¸¢¤òÃ´¤¦¼Ô¤¿¤Á¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¿¥ÅÄ²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿Â·Ú¤ÎÌÚ²¼Ìï±¦±ÒÌç¡Ê¤¤Î¤·¤¿ ¤ä¤ñ¤â¤ó¡Ë¤Ë²Ç¤®¡¢Ä¹½÷¤Î¤È¤â¡ÊÆü½¨¡Ë¤ÈÄ¹ÃË¤Î½¨µÈ¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÅ·Ê¸12Ç¯¡Ê1543Ç¯¡Ë1·î2Æü¤ËÌï±¦±ÒÌç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¿¥ÅÄ²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿ÃÝ°¤Ìï¡Ê¤Á¤¯¤¢¤ß¡Ë¤ÈºÆº§¡£¤³¤Á¤é¤È¤Ï¼¡ÃË¤Î½¨Ä¹¤È¼¡½÷¤Î°°¡Ê¤¢¤µ¤Ò¡Ë¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤Ï¶¦¤ËÌï±¦±ÒÌç¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Ìï±¦±ÒÌç¤ÈÃÝ°¤Ìï¤ÏÆ±°ì¿ÍÊª¡ÊÌï±¦±ÒÌç¤¬½Ð²È¸å¤ËÃÝ°¤Ìï¤ò¹æ¤·¤¿¡Ë¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÌÚ²¼²È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º½¨µÈ¤¬²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤«¤éÌó10Ç¯¸å¤Ë½¨Ä¹¤â½¨µÈ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÃç¤ÏÎ©¿È½ÐÀ¤¤·¤¿½¨µÈ¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢½¨µÈ¤¬¶á¹¾Ä¹ÉÍ¾ë¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²Ç¤Î¤ª¤Í¡Ê½¨µÈÀµ¼¼¡£ËÌÀ¯½ê¡Ë¤é¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Êº¢¤«¤é°¥¬¥¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ð¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿½¨µÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤Ï¿Í°ìÇÜ¤Ç¤·¤¿¡£½¨µÈ¤ÏÀä¤¨¤ºÃç¤ò¿È¶á¤Ë¤ª¤¡¢½ªÀ¸ÂçÀÚ¤Ë°·¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Å·²¼¿Í¤ÎÊì¤È¤Ê¤ë
ÂçÆÁ»ûÂ¢ ÂçÀ¯½ê¾ÓÁü¡Ê²èÁü¡§Wikipedia¡Ë
¤½¤ó¤ÊÅ·Àµ10Ç¯¡Ê1582Ç¯¡Ë¤ËËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤¬È¯À¸¡£½¨µÈ¤Î¼ç·¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬ÌÀÃÒ¸÷½¨¤ÎËÅÈÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²£»à¤ò¿ë¤²¤ë¤È¡¢Ä¹ÉÍ¾ë¤ÏÌÀÃÒÊý¤Î°¤ÊÄÄçÀ¬¡Ê¤¢¤Ä¤¸ ¤µ¤À¤æ¤¡Ë¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç¤Ï¤ª¤Í¤È°ì½ï¤Ë°Ë¿á»³Ï¼¤ÎÂçµÈ»û¤ØÈóÆñ¤·¡¢»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÃÒ¸÷½¨¤òÆ¤È²¤·¡¢¿¥ÅÄÀ¯¸¢¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿½¨µÈ¤¬¿·¤¿¤ÊËÜµòÃÏ¤È¤·¤ÆÂçºä¾ë¤òÃÛ¤¯¤È¡¢Ãç¤é¤ÏÂçºä¤Ø°Ü¤ê½»¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅ·Àµ13Ç¯¡Ê1585Ç¯¡Ë7·î11Æü¤Ë½¨µÈ¤¬´ØÇò¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢Ãç¤Ï½¾°ì°Ì¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î½ö°Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÀ¯½ê¡Ê¤ª¤ª¤Þ¤ó¤É¤³¤í¡Ë¤Î¾Î¹æ¤òÂ£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤«¤¯¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ãç¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·Àµ14Ç¯¡Ê1586Ç¯¡Ë9·î¤Ë½¨µÈ¤¬°ÊÁ°¤«¤éÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÁÀî²È¹¯¤Ë¾åÍì¤òÂ¥¤¹¢â¿Ã½¾¤»¤·¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¼Á¤È¤·¤ÆÆÁÀî²È¤ØÁ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Àè¤Ë¿Í¼Á¡Ê²È¹¯¤ÎÀµ¼¼¡Ë¤È¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°°¡ÊÄ«ÆüÉ±¡Ë¤Î¸«Éñ¤¤¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¤Î²È¹¯¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤Ï½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢Î¾Íº¤Î²ñ¸«¤ÏÌµ»ö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¼Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãç¤â°ì¥ö·îÄøÅÙ¤ÇÌµ»ö¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÅ·Àµ18Ç¯¡Ê1590Ç¯¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤¬¾®ÅÄ¸¶ËÌ¾ò»á¤òÌÇ¤Ü¤·¤ÆÅ·²¼Åý°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤¿¤Á¡Ê½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¡Ë¤¬Å·²¼Åý°ì¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÍÍ»Ò¤ò¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·½¨Ä¹¤Ï·»¤ÎÅ·²¼Åý°ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤ä¡¢Å·Àµ19Ç¯¡Ê1591Ç¯¡Ë¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ãç¼«¿È¤âÉÂ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·Àµ20Ç¯¡Ê1592Ç¯¡£Ê¸Ï½¸µÇ¯¡Ë¤ËÄ«Á¯½ÐÊ¼¡ÊÊ¸Ï½¤ÎÌò¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢½¨µÈ¤¬Á°Àþ´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ëÌ¾¸î²°¾ë¤Ø°Ü¤ë¤È¡¢Ãç¤ÏµþÅÔ¡¦æÜ³ÚÂè¤ÇÎÅÍÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃç¤ÎÉÂ¾õ¤Ï¤¤¤è¤¤¤è°²½¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç½¨µÈ¤òµ¤Íî¤Á¤µ¤»¤Þ¤¤¤ÈÊó¹ð¤òí´í°¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ØÇò¤ÎË¿Ã½¨¼¡¡ÊÄ¹½÷¤È¤â¤Î»Ò¤Ç½¨µÈ¤Î±ù¡Ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´íÆÆ¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
Êó¹ð¤òÊ¹¤¤¤¿½¨µÈ¤Ïµï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤º¡¢¹²¤Æ¤ÆÌ¾¸î²°¾ë¤«¤éµ¢´Ô¤¹¤ë¤â¡¢»à¤ËÌÜ¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Å·Àµ20Ç¯¡Ê1592Ç¯¡Ë7·î22Æü¡¢Ãç¤Ï77ºÐ¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤Îë¾Êó¤òÊ¹¤¤¤¿½¨µÈ¤ÏÈá¤·¤ß¤Î¤¢¤Þ¤ê¤½¤Î¾ì¤ÇÂ´ÅÝ¡£µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æº©¤í¤ËÁò¤ê¡¢ÊîÄó¤òÄ¤¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
½¨µÈ¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¸åÍÛÀ®Å·¹Ä¡Ê¤´¤è¤¦¤¼¤¤¡£Âè107Âå¡Ë¤ÏÄ¼»È¤òÇÉ¸¯¤·¡¢Ãç¤Ë½Ú»°¹¡¡Ê¤¸¤å¤µ¤ó¤´¤¦¡Ë¤Î¾Î¹æ¤òÄÉÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãç¡ÊÂçÀ¯½ê¡ËÎ¬Ç¯É½±ÊÀµ13Ç¯¡Ê1516Ç¯¡Ë¡¡ÃÂÀ¸¡Ê1ºÐ¡Ë»þ´üÉÔ¾Ü¡¡ÌÚ²¼Ìï±¦±ÒÌç¤È·ëº§Å·Ê¸3Ç¯¡Ê1534Ç¯¡Ë¡¡Ä¹½÷¤È¤â¤¬ÃÂÀ¸¡Ê19ºÐ¡ËÅ·Ê¸6Ç¯¡Ê1537Ç¯¡Ë¡¡Ä¹ÃË½¨µÈ¤¬ÃÂÀ¸¡Ê22ºÐ¡ËÅ·Ê¸9Ç¯¡Ê1540Ç¯¡Ë¡¡¼¡ÃË½¨Ä¹¤¬ÃÂÀ¸¡Ê25ºÐ¡ËÅ·Ê¸12Ç¯¡Ê1543Ç¯¡Ë¡¡¼¡½÷°°¤¬ÃÂÀ¸¡Ê28ºÐ¡Ë
Æ±Ç¯¡¡ÌÚ²¼Ìï±¦±ÒÌç¤¬»àµî»þ´üÉÔ¾Ü¡¡ÃÝ°¤Ìï¤ÈºÆº§¡©Å·Ê¸20Ç¯¡Ê1551Ç¯¡Ë¤´¤í¡¡½¨µÈ¤¬²È¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¡©Å·Ê¸23Ç¯¡Ê1554Ç¯¡Ë¤´¤í¡¡½¨µÈ¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤ë¡©±ÊÏ½¸µÇ¯¡Ê1558Ç¯¡Ë¡¡½¨µÈ¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤ë¡©±ÊÏ½4Ç¯¡Ê1561Ç¯¡Ë¡¡½¨µÈ¤¬¤ª¤Í¤È·ëº§¤¹¤ë»þ´üÉÔ¾Ü¡¡½¨µÈ¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤ëÅ·Àµ¸µÇ¯¡Ê1573Ç¯¡Ë¡¡½¨µÈ¤¬Ä¹ÉÍ¾ë¼ç¤È¤Ê¤ë¡Ê58ºÐ¡ËÅ·Àµ10Ç¯¡Ê1582Ç¯¡Ë¡¡ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤ÇÄ¹ÉÍ¾ë¤òÄÉ¤ï¤ì¤ë¡Ê67ºÐ¡ËÅ·Àµ13Ç¯¡Ê1585Ç¯¡Ë¡¡½¾°ì°Ì¤Ë½ö¤µ¤ì¡¢ÂçÀ¯½ê¤Î¾Î¹æ¤òÂ£¤é¤ì¤ë¡Ê70ºÐ¡ËÅ·Àµ14Ç¯¡Ê1586Ç¯¡Ë¡¡¿Í¼Á¤È¤·¤Æ²È¹¯¤Î¸µ¤ØÁ÷¤é¤ì¤ë¡Ê71ºÐ¡ËÅ·Àµ15Ç¯¡Ê1587Ç¯¡Ë¡¡æÜ³ÚÂè¤¬´°À®¤·¡¢°ì»þÅ¾µï¤¹¤ë¡Ê72ºÐ¡ËÅ·Àµ18Ç¯¡Ê1590Ç¯¡Ë¡¡¼¡½÷¤Î°°¤¬À¤¤òµî¤ë¡¢½¨µÈ¤¬Å·²¼¤òÅý°ì¡Ê75ºÐ¡ËÅ·Àµ20Ç¯¡Ê1592Ç¯¡Ë¡¡Ä«Á¯½ÐÊ¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢»àµî¡Ê77ºÐ¡Ë
½ª¤ï¤ê¤Ë
Â©»Ò¤¿¤Á¤Î½ÐÀ¤¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ëÊì Ë¿Ã·»Äï¤ÎÊì¡£É×¤òÁá¤¯¤ËË´¤¯¤·¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÆóÃËÆó½÷¤ò°é¤Æ¤ë¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤Î°ÛÎã¤Î½ÐÀ¤¤Ë´î¤Ó¤ä¤È¤Þ¤É¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢Å·²¼¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿½¨µÈ¤¬´ØÇò¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡ÖÂçÀ¯½ê¡Ê¤ª¤ª¤Þ¤ó¤É¤³¤í¡Ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤ÏË¿Ã·»Äï¡Ê½¨µÈ¡¢½¨Ä¹¡Ë¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÃç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½÷Í¥¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÎÃç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊì¿Æ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºä°æ¿¿µª¤Î¹¥±é¤Ë¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
