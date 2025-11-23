¡Ö¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡Ä¡×¤¢¤Î¡¢¡È¶áÇ¯µ©¤Ë¤ß¤ëÍ°ÕµÁ¤ÊÇ¯±Û¤·¡É¤òÍ½´¶
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬18Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£Ç¯±Û¤·²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖCOUNTDOWN JAPAN 25/26(¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¡×¤Î¡ÈÉÔ°Â¡É¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¤¢¤Î
¡û¡Ö°ã¤Ã¤Æ¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÀäÂÐ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç(¾Ð)¡×
Æ±¥Õ¥§¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¦¥¢¥¯¥È¤Ëano¤¬·èÄê¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÂç¤·¤¿Ç¯±Û¤·¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹! ¶áÇ¯µ©¤Ë¤ß¤ë¡¢Í°ÕµÁ¤ÊÇ¯±Û¤·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÁá¤¯¤â¥¦¥¥¦¥¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ì²ó¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡£º£Ç¯¤Ç¤¹! ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È´¿´î¤·¤¿¡£
¡Ö½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤È¤¤¤¦¤«¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯¤Ë²¿ÁÈ¤«¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬ÁêÅö¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ê¤¢¤Î¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«²Ù¤¬½Å¤¤¡Ä¡Ä¡£·ù¤«¤â(¾Ð)¡×¤ÈËÜ²»¤â¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿ÍÀ¸¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¸÷±É¤À¤±¤É¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó? ¥ß¥¹¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó?¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÝ¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê?¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î¡È¼ºÇÔ¡É¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¡¢¡Ö¡È10! 9! 8! ¡Ä¡Ä¤¨? ¤â¤¦0¤Ë¤Ê¤Ã¤¿?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÕÇ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¡£¡È10ÉÃÁ°!¡É¤Ã¤ÆÁ´°÷¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£¡È¤Þ¤À¤À¤è!¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡ÈÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¡É¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÍ¤Ë°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°ã¤Ã¤Æ¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡£ÀäÂÐ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç(¾Ð)¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤äRADWIMPS¤Ê¤É¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¢¥¯¥È¤À¤¬¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁêÅö¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¡£ÀäÂÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È´¶Ã²¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÄ¾¸å¤ÎÁª¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÖ¾å¤¬¤ë¤ä¤Ä¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê? Âç»ö¤À¤è¤Í¡£²¿¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î? ¡ØÀäÀäÀäÀäÂÐÀ»°è¡Ù¤À¤È¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤«¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Á¡£¤Þ¤À²¿¤ä¤ë¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê?¡×¤È¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤Î
¡û¡Ö°ã¤Ã¤Æ¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÀäÂÐ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç(¾Ð)¡×
Æ±¥Õ¥§¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¦¥¢¥¯¥È¤Ëano¤¬·èÄê¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÂç¤·¤¿Ç¯±Û¤·¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹! ¶áÇ¯µ©¤Ë¤ß¤ë¡¢Í°ÕµÁ¤ÊÇ¯±Û¤·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÁá¤¯¤â¥¦¥¥¦¥¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ì²ó¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡£º£Ç¯¤Ç¤¹! ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È´¿´î¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î¡È¼ºÇÔ¡É¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¡¢¡Ö¡È10! 9! 8! ¡Ä¡Ä¤¨? ¤â¤¦0¤Ë¤Ê¤Ã¤¿?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÕÇ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¡£¡È10ÉÃÁ°!¡É¤Ã¤ÆÁ´°÷¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£¡È¤Þ¤À¤À¤è!¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡ÈÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¡É¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÍ¤Ë°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°ã¤Ã¤Æ¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡£ÀäÂÐ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç(¾Ð)¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤äRADWIMPS¤Ê¤É¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¢¥¯¥È¤À¤¬¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁêÅö¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¡£ÀäÂÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È´¶Ã²¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÄ¾¸å¤ÎÁª¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÖ¾å¤¬¤ë¤ä¤Ä¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê? Âç»ö¤À¤è¤Í¡£²¿¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î? ¡ØÀäÀäÀäÀäÂÐÀ»°è¡Ù¤À¤È¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤«¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Á¡£¤Þ¤À²¿¤ä¤ë¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê?¡×¤È¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£