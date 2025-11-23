¥Ç¥ó¥¸¡¢¥ì¥¼¡¢¥Þ¥¥Þ¡¢ÁáÀî¥¢¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á
¡¡¥¦¥¨¥ËËÇ°×¤Ï11·î25Æü¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥³¥é¥ÜÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGARRACK¡Ê¥®¥ã¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤«¤é¡¢·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¥Ç¥ó¥¸¡¢¥ì¥¼¡¢¥Þ¥¥Þ¡¢ÁáÀî¥¢¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤Ï9900±ß¡£°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï11·î28Æü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¥Ç¥ó¥¸¡¢¥ì¥¼¡¢¥Þ¥¥Þ¡¢ÁáÀî¥¢¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊ¸»úÈ×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç14ÆüÆ°ºî¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥È¥ì¥¹´ÉÍý¤ä±¿Æ°´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÚÎÌÀß·×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÅª¤Êµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡¿´Çï¿ô¤¬°ìÄê°Ê¾å¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÌÃÎ¤¬¤¢¤ë¤È¥Ý¥Á¥¿¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤ÄÆü¾ïÀ¸³è¤òÊØÍø¤Ë¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¡×¡ÊHUC-CM-BD10-D¡Ë¤Ï¡¢¿´Çï¿ô¤¬°ìÄê°Ê¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¿ôÃÍ²£¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥í¡¼¥×¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¡¢¥Ç¥ó¥¸¤¬¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê»ÄÎÌ¤´¤È¤Ë¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤È¥Ç¥ó¥¸¤Î¶»¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥í¡¼¥×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥Ù¥ë¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¥¼¥â¥Ç¥ë¡×¡ÊHUC-CM-BD10-R¡Ë¤Ï¡¢¿´Çï¿ô¤¬°ìÄê°Ê¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¿ôÃÍ²£¤Î¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤Î¥Ô¥ó¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¡¢¥ì¥¼¤¬¥Ü¥à¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤´¤È¤ËÇúÃÆ¤ÎÆ³²ÐÀþ¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢²Ö¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¥Þ¥â¥Ç¥ë¡×¡ÊHUC-CM-BD10-M¡Ë¤Ï¡¢¿´Çï¿ô¤¬°ìÄê°Ê¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¥Þ¥¥Þ¤Î¥«¥é¡¼¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤´¤È¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÅòµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¥Þ¤ÎÆ·¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁáÀî¥¢¥¥â¥Ç¥ë¡×¡ÊHUC-CM-BD10-A¡Ë¤Ï¡¢¿´Çï¿ô¤¬°ìÄê°Ê¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÁáÀî¥¢¥¤Î¥«¥é¡¼¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤´¤È¤Ë¥¿¥Ð¥³¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Æ¥â¥Ç¥ë¤´¤È¤Ë¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
