²¿¤Î¿ôÃÍ¤òÅ¬ÀÚ¤ÊÃÍ¤Ë¤¹¤ë¤È¡ÖÇ¾½Ð·ì¤òÍ½ËÉ¡×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
Ç¾½Ð·ì¤Î¼£ÎÅË¡¤ÈÍ½ËÉË¡¤È¤Ï¡©Medical DOC´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÇ¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë½é´ü¾É¾õ¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¼£ÎÅË¡¤äÍ½ËÉË¡¤â°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Â¼¾å Í§ÂÀ¡ÊÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
2011Ç¯Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£2013Ç¯Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³ØÆþ¶É¡£À±Áí¹çÉÂ±¡Ç¾Â´Ãæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¹ÖºÂ½õ¶µ¡¢ÀÄ¿¹¿·ÅÔ»ÔÉÂ±¡Ç¾¿À·Ð³°²Ê°åÄ¹¤òÎòÇ¤¡£2022Ç¯¤è¤êÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤È¤·¤ÆÆâ²Ê¼À´µ¤äÇ¾¿À·Ð¼À´µ¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¾¿À·Ð³°²ÊÀìÌç°å¡¢Ç¾Â´ÃæÀìÌç°å¡¢¹³²ÃÎð°å³ØÀìÌç°å¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£
¡ÖÇ¾½Ð·ì¡×¤È¤Ï¡©
Ç¾¤Î·ì´É¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ï·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤ëÉÂµ¤¤È·ì´É¤¬ÇË¤ì¤ëÉÂµ¤¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¾½Ð·ì¤Ï·ì´É¤¬ÇË¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾Æâ¤Ë½Ð·ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Ç¾½Ð·ì¤Ï1950－1960Ç¯º¢¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê200¿ÍÄ¶¤ÈÇ¾Â´Ãæ¤ÎÃæ¤Ç¤â»àË´Î¨¤Î¹â¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¹â·ì°µ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ì°µ´ÉÍý¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ù¡¹¤ËÈ¯¾ÉÉÑÅÙ¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤Î3Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¡¢¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê10¿ÍÄøÅÙ¤Î»àË´Î¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸å°ä¾É¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÈ¯¾ÉÍ½ËÉ¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¸í²ò¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á°Ãû¤È¤Ê¤ë¾É¾õ¤ò¡Ö¤½¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼£ÎÅ²ðÆþ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÉÂµ¤¤ÎÈ¯¾É¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÂª¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç¾½Ð·ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë¾É¾õ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÇ¾½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢È¯¾É¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Ç¼£ÎÅ²ðÆþ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÇ¾½Ð·ì¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤ò´Þ¤á¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾½Ð·ì¤ÈÇ¾Â´Ãæ¤Î°ã¤¤
Ç¾Â´Ãæ¤Ï¡¢Ç¾¤Î·ì´É¤Î¾ã³²¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÇ¾½Ð·ì¤äÇ¾¹¼ºÉ¡¢¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤òÁí¾Î¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¾¤Î·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤ë¤ÈÇ¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¾¤Î·ì´É¤¬ÇË¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÇ¾½Ð·ì¤ä¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤Î·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤ë¡¢ÇË¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬Îà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð¸½¤¹¤ë¿À·Ð¾É¾õ¤ÇÊ¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ÈÇ¾½Ð·ì¤ÏÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¾¹¼ºÉ¤ÈÇ¾½Ð·ì¤Ï¤È¤â¤ËÇ¾ÆâÁÈ¿¥¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤â¼êÂ¤ÎËãáã¤ä¤·¤Ó¤ì¡¢¤á¤Þ¤¤¤äÆ¬ÄË¡¢¤í¤ì¤Ä¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤º¡¢²èÁü¸¡ºº¤Ç¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ç¾Æâ¤Ë¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¿À·Ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç·ãÄË¡ÊÆ¬ÄË¡Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ç¾¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¿À·Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÏÇ¾ÁÈ¿¥¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤¯¤âËì²¼¹Ð¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ë½Ð·ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¿À·Ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Æ·ã¤·¤¤Æ¬ÄË¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅÇ¤µ¤¤äÓÒÅÇ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Î½Ð·ì¤Î»ÅÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇ¾½Ð·ì¤â¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤Æ¬ÄË¤È¼êÂ¤ÎËãáã¾É¾õ¤Î¤É¤Á¤é¤â½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¾½Ð·ì¤Î¼£ÎÅË¡
Ç¾½Ð·ì¤Î¼£ÎÅ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢·ì°µ¤òÅ¬ÀÚ¤ÊÃÍ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Ç¾½Ð·ì¤Î¸¶°ø¤´¤È¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ì°µ´ÉÍý
Ç¾½Ð·ì¤¬È¯¾É¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃÊ³¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëµÞÀ´ü¤Ë¤Ï¡¢·ì°µ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÌô¤ò»È¤¤¡¢·ì°µ¤òÅ¬ÀÚ¤ÊÃÍ¡Ê¼ý½Ì´ü·ì°µ140mmHgÌ¤Ëþ¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç½Ð·ì¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
·ì¼ð½üµî
Ç¾¤Î½Ð·ì¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢·ì¼ð¤¬¤¢¤ëÉô°Ì¤È¤·¤Æ¼ê½Ñ¤¬²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï·ì¼ð¡Ê·ì¤Î²ô¡Ë¤ò¼è¤ê½ü¤¯¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼£ÎÅ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ç¾½Ð·ì¤Ë¤è¤ë¾É¾õ¤Î²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ì¼ð¤¬¼þ¤ê¤ÎÀµ¾ïÇ¾ÁÈ¿¥¤Ø°µÇ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆó¼¡Åª¤ÊÇ¾Â»½ý¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆó¼¡Åª¤ÊÇ¾Â»½ý¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¹Ô¤¦¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£
·ì¼ð½üµî¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î¿²¤¿¤¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¼£ÎÅ¤òÁá¤¯¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì±Õ¤ò¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤¹¤ë¼£ÎÅÌô¤ò¤â¤È¤â¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï·ì¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Å¤é¤¯¡¢·ì¼ð½üµî½Ñ¼«ÂÎ¤âÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢·ì¼ð¤Î¾ì½ê¤äÂç¤¤µ¡¢°Õ¼±¾õÂÖ¡¢·ì¤Î¸Ç¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸¡ºº·ë²ÌÆâÍÆ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¹ÍÎ¸¤¹¤ë¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£
Ç¾¤Î°Û¾ï·ì´ÉÉÂÊÑ¤Î¼£ÎÅ
Ç¾½Ð·ì¤Î¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹â·ì°µ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á¤ä¹ÅËìÆ°ÀÅÌ®áñ¤Ê¤É¤ÎÇ¾¤Î·ì´É°Û¾ï¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î°Û¾ï·ì´ÉÉÂÊÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¾½Ð·ì¤ÎÈ¯¾ÉÍ½ËÉ¤¢¤ë¤¤¤ÏºÆÈ¯Í½ËÉ¤òÌÜÅª¤Ë¼£ÎÅ¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£Âç¤¤µ¤äÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ì´ÉÆâºÉÀò½Ñ¤ä¼ê½Ñ¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤òÃ±ÆÈ¤¢¤ë¤¤¤ÏÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë¾É¾õ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÊýË¡
Ç¾½Ð·ì¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¹â·ì°µ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï·ì°µ¤òÅ¬ÀÚ¤ÊÃÍ¤Ë¤¹¤ëÀ¸³è½¬´·¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
±öÊ¬¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤
±öÊ¬¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÂÎÆâ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÇ»ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¹â·ì°µ¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤«¤é¤Ï¡¢À®¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï1Æü7.5gÌ¤Ëþ¡¢½÷À¤Ç¤Ï1Æü6.5gÌ¤Ëþ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ø±ì¡¦Àá¼ò
¥¿¥Ð¥³¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤¬¤ó¤ä¿´Â¡ÉÂ¡¢ËýÀÊÄºÉÀÇÙ¼À´µ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Î°û¼ò¤âÇ¾Â´Ãæ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü1¹çÄøÅÙ¡¢½µ¤Ë£²ÆüÄøÅÙ¤ÏµÙ´ÎÆü¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±¿Æ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦
¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤Ê¤É¡¢·Ú¤¤Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤ÇÂÎ¤Î·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤âÇ¾½Ð·ì¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç½¬´·¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÇ¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇÇ¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë¾É¾õ¡¦Í½ËÉË¡¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÇ¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¾½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¿¡Ë°å»Õ
Ç¾½Ð·ì¤Ï¹â·ì°µ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢60～70Âå¤ÎÃæ¹âÇ¯¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÉÑÅÙ¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤âµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë¾É¾õ¤ËÂÎ¤Î¤·¤Ó¤ì¤ä¤á¤Þ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¿¡Ë°å»Õ
Ç¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¤ÇÂÎ¤Î¤·¤Ó¤ì¤ä¤á¤Þ¤¤¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾½Ð·ì¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ¾Â´Ãæ¤Î¾É¾õ¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë·ì´É¤¬ÇË¤ì¤ÆÇ¾¤Ë½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ÏÁ°Ãû¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¾½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ç¾½Ð·ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÇ¾¹¼ºÉ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì²áÀÇ¾µõ·ìÈ¯ºî¡ÊTIA¡Ë¤È¤¤¤¦Ç¾¹¼ºÉ¤ÎÁ°Ãû¤È¤¤¤¨¤ëÉÂµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¾·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤ê¤«¤±¤¿¤±¤É¤âºÆÅÙ³«ÄÌ¤·¤ÆÇ¾¹¼ºÉ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Î¤·¤Ó¤ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬°ì»þÅª¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¤¬¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ª¤³¤ê¤ÏÇ¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë¾É¾õ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¿¡Ë°å»Õ
Ç¾¤ÎÃæ¤Î½ÅÍ×¤Ê·ì´É¤Ç¤¢¤ê¼ó¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÇ¹üÆ°Ì®¤Î°ìÉô¤¬Îö¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ÄÇ¹üÆ°Ì®²òÎ¥¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¡¢¼ó¤Î¸å¤í¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤ä¡¢¸ª¤³¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾½Ð·ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îö¤±¤¿ÉôÊ¬¤ÎÆ°Ì®¤¬ÇËÎö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤È¤Ê¤ê¡¢²òÎ¥¤·¤¿·ì´É¤¬ÊÄºÉ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ª¤³¤ê¤¬¼£¤ê¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Ç¾½Ð·ì¤ÏÆÍÁ³È¯¾É¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
Ç¾¹¼ºÉ¤ÎÁ°Ãû¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°ì²áÀÇ¾µõ·ìÈ¯ºî¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÍ½ËÉ¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÇ¾¹¼ºÉ¤ÎÈ¯¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¾½Ð·ì¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°Ãû¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÇ¾½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
µ»öÆâ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¹ÅËìÆ°ÀÅÌ®áñ¤ä¤â¤ä¤â¤äÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¾ï·ì´É¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÇ¾½Ð·ì¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¤äÆ¬ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤êÆ¬ÉôMRI¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤³¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ï¤È¤¤ª¤ê·Ð¸³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Ç¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÇ¾½Ð·ì¤Î¸¶°ø¼À´µ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ëÈæ³ÓÅªÄÁ¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¤¬¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÂ¤ä´é¤ÎÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Å¤é¤¤¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Å¤é¤¤¡¢Æ¬¤¬ÄË¤¤¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¤äÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÇ¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¡ÖÇ¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ï7¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤éMedical DOC¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤ÎÉÂµ¤
¹ÅËìÆ°ÀÅÌ®áñ
Ç¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·ÁÇ¾¼ðáç
³¤ÌÊ¾õ·ì´É¼ð¤â¤ä¤â¤äÉÂÄÇ¹üÆ°Ì®²òÎ¥Ç¾Æ°Ì®áî
Ç¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îóµó¤·¤¿ÉÂµ¤¤ÏÇ¾½Ð·ì¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«³Ð¤¹¤ë¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¤ÆÇ¾¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¶öÁ³¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£·Ð²á´Ñ»¡¤¹¤ë¤¦¤Á¤ËÇ¾½Ð·ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Í½ËÉÅª¤Ë¼ê½Ñ¤Ç¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¡ÖÇ¾½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¡×¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ï8¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤éMedical DOC¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
Æ¬ÄË¤á¤Þ¤¤
Àå¤Î¤â¤Ä¤ì
¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì
´é¤ÎÈ¾Ê¬¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë
°Õ¼±¾ã³²ÅÇ¤µ¤
ÆÍÁ³»ëÌî¤¬·ç¤±¤ë¤Ê¤É¤Î»ëÎÏ¾ã³²¤¬À¸¤¸¤ë
Ç¾½Ð·ì¤ÈÇ¾¹¼ºÉ¤Ï¾É¾õ¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç¾½Ð·ì¤ò´Þ¤á¤¿Ç¾Â´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁáµÞ¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
Ç¾·ì´É¼À´µ¤ÎÀ¡¦ÉÂÎà¡¦Ç¯Îð¡Ê10ºÐ³¬µé¡ËÊÌÁÆ»àË´Î¨¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë