¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¸«²ò¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Î¾¾»³½Ó¹Ô²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¤¬¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂÐÆü»ÑÀª¤ò¶¯¹Å¤Ë´Ó¤¯¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÅìµþºâÃÄ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÛÉÎ´¡Ê¤«¡¦¤ê¤å¤¦¡Ë»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢º£²ó·ö²ÞÇä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Ç¡¢¤Þ¤º1²óÌÜ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î»þ¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¹á¹Á¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ëÃÏ¶è¤Î¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£½éÂÐÌÌ¤Î¼óÁê¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯ÌäÂê¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£2¤ÄÌÜ¤¬ÂæÏÑ¤ÎÂåÉ½¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¡£SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ËÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡¢ÈãÈ½¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢3¤ÄÌÜ¤Ï¹ñ²ñ¤ÎÅúÊÛ¡£¤¢¤ì¤ÏÆóÅÙ¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»°ÅÙ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾åÌÛ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö½¬¶áÊ¿°ì¶¯ÂÎÀ©¤ÎÃæ¤Ç¡¢Íû¶¯¼óÁê¤ÎÎ©¾ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¼å¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¾¡¼ê¤Ë¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤È¡ËÌÜÀþ¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ã¤ÆÌÜ¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤È¼«Á³¤Ë¾¯¤·É½¾ð¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤â¤·¼Ì¿¿»£¤é¤ì¤¿¤é¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¤éÎ©¾ì¤¬ÁêÅö´í¤Ê¤¤¡£¡ÊÌÜ¤Ï¡Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÍ¡¢ÛÉÎ´¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤¿¡È¹â»Ô¤µ¤ó¤«¤é·ö²Þ¤òÇä¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ÛµÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Ï¤¢¤ìÈ¯¸À¥ß¥¹¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë½¬¼çÀÊ¤È½éÂÐÌÌ¤Î»þ¤Ë¥¦¥¤¥°¥ë¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹á¹Á¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ÎÌäÂê¸ÀµÚ¤·¤¿¡¢¤¢¤ì¤Ï·ö²Þ¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢ÎòÂå¤Î¼óÁê¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È·üÇ°¤ò¼¨¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤Ç¤¹¤«¤é¹â»Ô¤µ¤ó¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡ÈÀ¨¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Á´Á³¤¢¤ì¤ÏÀ¨¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎòÂå¤Î¼óÁê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Îº£¤Þ¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éAPEC¤Ç¤½¤ÎÂæÏÑ¤ÎÂåÉ½¤È²ñ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ä¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²ñ¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤Ë¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ï·ö²Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥ß¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£