Ãæ¹ñ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë³«ºÅ¤ÎCOP30¤ÇÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ò¼çÆ³¡¢ÊÆ¹ñÉÔ»²²Ã¤ÇµÓ¸÷¡½³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢
11·î10Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌóÂè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¹ñ¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¶¨µÄ¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤Ë³èÌö¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤Î³°¸ò´±¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñºÝºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡ÊIRENA¡Ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥é¥«¥á¥é»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¿å¤Ï·ä´Ö¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ë¤¬¡¢³°¸ò¤â±ý¡¹¤Ë¤·¤ÆÆ±¤¸¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬µ¤¸õ³°¸ò¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÅÔ»Ô¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿COP30¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï²ñ¾ì¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃæ¹ñ»º¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î´á¶ñ¤ä¥°¥Ã¥º¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¼Ô¤äÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ë¶È´´Éô¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
À¤³¦ºÇÂç¤Î¼ÖºÜÅÅÃÓ¥á¡¼¥«¡¼¡¢Ç«ÆÁ»þÂå¿·Ç½¸»²Êµ»¡ÊCATL¡Ë¤ÎÌÒ¾ÍÊöÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡Öµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶¦¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦¤òÃÛ¤³¤¦¡×¤È¼çÄ¥¡£Ãæ¹ñ¤ÎÍû¹â¡¦À¸ÂÖ´Ä¶¼¡´±¤ÏËþ°÷¤ÎÄ°½°¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÀ¸»º¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡Ö³Æ¹ñ¡¢ÆÃ¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎEV¥á¡¼¥«¡¼¡¢Èæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊPHV¡Ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
COP¤Î¸ò¾Ä¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¸½¿¦¤Þ¤¿¤Ï¸µ³°¸ò´±¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ï²ñµÄ¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¹ªÌ¯¤ÊÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÉÔºß¤òËä¤á¤ë·Á¤À¡£
¤¢¤ë¿·¶½¹ñ¤Î¾åµé³°¸ò´±¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï½ù¡¹¤Ëµ¤¸õÂÐºöÂÎÀ©¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó·ÐºÑ¤ËÂ¿Âç¤ÊÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·ÂÎÀ©¤¬µÕ¹Ô¤¹¤ì¤ÐÂ»¼º¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î³°¸ò´±¤Ï¡Ö²áµî¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¼«¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ë¤·¤«´ØÍ¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢COP30¤Ç¤Ï¸ò¾Ä³«»ÏÁ°¤«¤é¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Îµ¤¸õÌäÂêÃ´ÅöÉûÆÃ»È¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ê¶¨Äê¤Î¼çÍ×¤ÊÀß·×¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¡¼¡¦¥Ó¥Ë¥¢¥º»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤ÏBRICS(¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«)¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÍ×¿·¶½¹ñ¤«¤é¾®¹ñ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢È¯Å¸ÅÓ¾åÀ¤³¦¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÍø³²´Ø·¸¤ò½¸Ìó¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
COP¤òË¬¤ì¤¿ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡ÖÃæ¹ñ¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤Ç²¿¤ò¹Ô¤¤¡¢À½Â¤¶È¤ò¤É¤¦»ÙÇÛ¤·¡¢»Ô¾ì¤ò¤É¤¦ÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤ï¤ï¤ì¤¬ÌÜ³Ð¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡ÊÊÔ½¸/Æü¸þ¡Ë