¡ÚÃæÂ¼Äá¾¾¤ÎÄáÌÀtimes¡¡6¡Û¡ÖÃæÂ¼²°¤Î¼é¤ê¿À¡×ÃæÂ¼¾®»³»°¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤¿¡ÖÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æµæ¶Ë¤Î·Á¡×
¡¡¡ÚÃæÂ¼Äá¾¾¤ÎÄáÌÀtimes¡Û²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ê´ÆÆÄÍûÁêÆü¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î´îµ×Íº¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÈÉô²°»Ò¡É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼Äá¾¾¡Ê30¡Ë¤À¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ç½¤¶È¤¹¤ëÉô²°»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Âè6²ó¤Ç¤Ï2015Ç¯¤Ë94ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸½Ìò¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡ÖÃæÂ¼²°¤Î¼é¤ê¿À¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ÆóÂåÌÜÃæÂ¼¾®»³»°¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®»³»°¤µ¤ó¤Ï4ºÐ¤Ç»°ÂåÌÜÃæÂ¼ÊÆµÈ¡Ê¤Î¤Á¤Î½½¼·ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¡Ë¤ËÆþÌç¤·¡¢1926Ç¯¤ËÃæÂ¼¾®ÊÆ¤ÎÌ¾¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡£°Ê¸å90Ç¯¶á¤¯ÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£»Õ¾¢¤Î½½¼·ÂåÌÜ¤«¤é¤Ï¡Ö²¶¤¬»à¤ó¤À¤é¾®»³»°¤ò°ì½ï¤Ë´½²³¡Ê¤«¤ó¤ª¤±¡Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¤Û¤É¡¢ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½÷Êý¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¸Å»²¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤ÆÃæÂ¼²°¤ò»ÍÂå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤¿À¸¤»ú°ú¤Î·Ð¸³¤ÏÄá¾¾¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄá¾¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î»þ¤Ï¾®»³»°¤µ¤ó¤È³Ú²°¤â2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÝ¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°á¾Ø¤ÎÃåÊý¤Ê¤É¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÅÁÅý¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë¤â¶µ¤¨¹þ¤ó¤À¡£¡Ö°á¾Ø¤ä²½¾Ñ¤Ïº£¤Ç¤³¤½¡¢º¸±¦ÂÐ¾Î¤Ç¶áÂåÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½÷Êý¤Î¾ï¼±¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÀÎ¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÇÃå¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÃå¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤ËÃå¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²½¾Ñ¤Ç¤â¼ê¶À¤ò»È¤¦¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¼ê¶À¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¶á¤¯¤«¤é¤Î¸«¤¨Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·±ó¤¯¤ÎµÒÀÊ¤«¤é¸«¤¿»þ¤Ë¤¤ì¤¤¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÌÜ¿¬¤ËÆþ¤ì¤ë¡ÖÌÜÄ¥¤ê¡×¤âÂç¤¤¯¤·¡¢±ó¤¯¤«¤éÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾®»³»°¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸½÷Êý¤Î°á¾Ø¤ÎÃå¤³¤Ê¤·Êý¡¢²½¾Ñ¤Ë¤â¤³¤³È¾À¤µª¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤¯É½¤ì¤ë¡£¡Ö¤¢¤È10Ç¯ÃÙ¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÀÎ¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®»³»°¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿À¤Âå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Êºâ»º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄá¾¾¤Ï¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·Ý¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤°ìÊý¤Ç»äÀ¸³è¤ÎÌÌÅÝ¸«¤ÏÂçÊÑ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¿´¤¬¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¿´ÇÛ¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Ã¯¤«¤¬ÉÔ¹¬¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¹æµã¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¿Í´Ö¤é¤·¤¤¡¢²¹¤«¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¤ÏÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤â°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ñ¤Ã¤ÈÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤óÁ´¤Æ¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë¡£´ª»°Ïº¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£½Ð¤Æ¤¤¿¤À¤±¤ÇÉñÂæ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤òÃíÌÜ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ïµæ¶Ë¤Î·Á¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ª»°Ïº¤µ¤ó¤È¾®»³»°¤µ¤ó¡£2¿Í¤ÎÅÁÀâ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ïº£¤âÄá¾¾¤Î¼Çµï¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£