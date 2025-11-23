¡Ö¤¤¤ï¤Æµí¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¡¡·ìÅý¤Î»Ò¡¢¸¡ÄêºÇ¹âÊöÉ¾²Á¤Î¼ïµíÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¤¤¤ï¤Æµí¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦´ä¼êÃÜ»º³¦¤Ë¡¢·ìÅý¤Î»Òµí¤¬¸¡Äê¤ÇºÇ¹âÊö¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¼ïµí¤¬¸½¤ì¤¿¡£10·î¤«¤é»Òµí¤Î»Ô¾ì½Ð²Ù¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅìËÌ¤ÇºÇ¤âÆùÍÑµí¤Î»ô°éÆ¬¿ô¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤ÇÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¡¢ÃÜ»ºÇÀ²È¤¬¸º¾¯¤·¡¢½Ð²ÙÆ¬¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÀ¥ÅÄ½ãÊ¿¡Ë
¡¡¡Ö100Ëü1000±ß¡×¡£Æ±¸©±ü½£»Ô¤Î²ÈÃÜ»Ô¾ì¤Ç10·î8Æü¡¢Âç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÍî»¥³Û¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£¸©ÆâÆ±·î¤Î»Òµí»Ô¾ì¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÌó60Ëü±ß¤Ç¡¢¡ÈÂçÂæ±Û¤¨¡É¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤É¤è¤á¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Òµí¤ÎÆù¼Á¤Ï¸¡Äê¤Ç¡¢»ÞÆù½ÅÎÌ¤Î¤Û¤«¡¢¹âµéÉô°Ì¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¥í¡¼¥¹¿ÄÌÌÀÑ¡¢Áú¹ß¤êÅÙ¹ç¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¸©¤¬²áµîÌó40Ç¯´Ö¤ËÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¿¼ïµí¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»Òµí¤¬3ÉôÌç¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ïµí¤ò°é¤Æ¤¿¤Î¤Ï±ü½£»Ô¤ÎÃÜ»ºÇÀ²È¾®Ìî»û¹°Èþ¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¡£²áµî¤ÎÍ¥½¨¤Ê¼ïµí¡ÖµÆÃ«¡×¤È¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¡¢¤½¤ì¤ËÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÂç¥ê¡¼¥¬¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡ÖµÆÈþæÆÊ¿¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤µí¤Ë¤Ê¤ì¤È´ê³Ý¤±100¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢100Ëü±ßÄ¶¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤ï¤Æµí¤Ï´ä¼ê¸©Æâ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¡¢°ìÄê´ð½à°Ê¾å¤ÎÆù¼ÁÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¹õÌÓÏÂ¼ï¡£ÃÏ°èÌÃÊÁ¡ÖÁ°Âôµí¡×¤Ê¤É¤Ï¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£¤¿¤À¿ÌºÒ¸å¤ËÃ´¤¤¼ê¤¬¸º¾¯¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ÇÆùµí¾ÃÈñ¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¡¢½Ð²ÙÆ¬¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸·¤·¤¤ÁªÊÌ¤ò·Ð¤Æ¸©¤Î¼ïµí¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¸©ÆâÇÀ²È¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý²Ã¡¢¸©³°¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸©ÇÀ¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÃÜ»º¸¦µæ½ê¤Îº«Ìî¾¡¼¡Ä¹¡Ê60¡Ë¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤Ç¡¢µíÆù¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤Æ´ä¼ê¤òPR¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£