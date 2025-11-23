¡Ö¥Ý¥ó¥Ý¥ó»º¤à¤Ê¤ó¤Æ¡¢Êò¤ì¤ë¤ï¡×»ÒÏ¢¤ì¤Î½÷À¤Ø¤Î¡Ú¿Éíå¤Ê¤Ò¤È¸À¡Û¢ª ¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ª¡©
»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤É¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬1¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯2¿Í¡¢3¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡ÄÂç¿Í¤Î¼ê¤¬Â¤ê¤º¡¢¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï»ä¤ÎÍ§¿ÍA»Ò¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢Çã¤¤ÊªÃæ¤Î»ÒÏ¢¤ì¥Þ¥Þ¤Ë±¢¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ºÎé¤ÊÆó¿ÍÁÈ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Î»ÒÏ¢¤ì¤ÎÊì¿Æ
»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤äÇ¯Îðº¹¤Ê¤É¿ÍÍÍ¤Î²ÈÄí¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤¬¸ý¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ã¤ó¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¼çÅª¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤â¡Ö¤¤Á¤ó¤È»Ò°é¤Æ¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬A»Ò¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤Êì¿Æ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤ËÊÐ¸«¤Ç°¸ý¤ò¸À¤¦½÷ÀÆó¿ÍÁÈ¤Ë¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯7·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§º´ÅÄ¡¡ÀÅ
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§ichika.K
2»ù¤Î°é»ù¤òµ¡¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤òÉÁ¤¯¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£»Ò°é¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Î¼¹É®¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¸½ºß¤Ïltn¤Ç¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜÃæ¡£Âç¼ê´ë¶È¤ÎÁí¹ç¿¦¤Ç¤ÎOL·Ð¸³¡¢¤½¤³¤«¤éÉ×¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Ë¤è¤ê¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤Î°é»ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¯¡¢Æü¡¹¾ðÊó¤ò¥ê¥µー¥ÁÃæ¡£