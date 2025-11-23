Á°ß·Í§ºî»á¡¢50ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¡È£³Ê¸»ú¡É¤ÎÃø½ñÈ¯ÇäÈ¯É½¡¡Ì§ÎØ¸ü²ð»á¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
°áÎàÄÌÈÎÂç¼êZOZO¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ö¡õ¥Ô¡¼¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÁ°ß·Í§ºî»á¡Ê49¡Ë¤¬22Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Á°ß·»á¤Ï22Æü¸áÁ°¤Î¹¹¿·¤Ç¡ÖËÜÆü¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö50ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢50¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢ËÜÅö¤ÎÁ°ß·Í§ºî¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Øµ¶Á±¼Ô¡Ù¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¤ÇÁ°ß·»á¤Ï¡Ö50Âå¡¢¤µ¤é¤ËË½¤ì¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
Æ±½ñ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¸¸Åß¼Ë¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¢Ì§ÎØ¸ü²ð»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò22Æü¤Ë¹¹¿·¤·¡ÖÁ°ß·Í§ºî¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ°ìÃû±ß´ë¶È¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤·¤Æ±§Ãè¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À²õ¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ë¤·¤«³×Ì¿¤Ïµ¯¤³¤»¤Ê¤¤¡£¡Øµ¶Á±¼Ô¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¶¸µ¤¤È°¦¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£