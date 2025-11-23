¿¼Ìë¤Ëºë¶Ì¸©¡ÖºÇÀ¾Ã¼¤Î±Ø¡×¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡ÈSL¤ÎÌë¹ÔµÞ¹Ô¡É¤¬Íè·î±¿Å¾¡ª±Ø¤½¤ÐÈÎÇä¤â »ÏÈ¯±Ø¤Ï·§Ã«
ÃáÉãÅ´Æ»¤Ç¡ÖSL¤ÎÌë¹ÔµÞ¹Ô¡×¤¬12·î±¿Å¾
¡¡ÃáÉãÅ´Æ»¤ÈÆüËÜÎ¹¹Ô¤Ï2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÍâ14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖC58½ªÌë±¿Å¾ SLÌë¹ÔµÞ¹Ô¡ØÂè51»°Êö¹æ¡Ù·§Ã«¹Ô¡×¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÄÁ¤·¤¤¡ÖSL¤Î½ªÌë±¿Å¾¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ä¥¦¤¹¤®¤ë¡ª¤³¤ì¤¬ÃáÉãÅ´Æ»¡ÖSL¤ÎÌë¹ÔµÞ¹Ô¡×±¿¹Ô»þ¹ï¤Ç¤¹
¡¡ÃáÉãÅ´Æ»¤Ç¤ÎSL½ªÌë±¿Å¾¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¼Â¸½¡£ºÆ±¿¹Ô¤ÎÍ×Ë¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ºÆÅÙ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤òÊÑ¤¨¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îó¼Ö¤Ï13Æü¤Î22»þ58Ê¬¤Ë·§Ã«±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢ºë¶Ì¸©ºÇÀ¾Ã¼¤Î±Ø¤Ç¤¢¤ë»°Êö¸ý±Ø¡ÊÃáÉã»Ô¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£Íâ¸áÁ°1»þ55Ê¬¤Ë»°Êö¸ý±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¿¼Ìë¤Î»£±Æ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢±Ø¤Ç¤ÏÆüËÜÎ¹¹Ô¤ÎÃáÉãÅ´Æ»¥Ä¥¢¡¼¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌëÌÄ¤¤½¤Ð¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡SL¤ÎÌë´ÖÆþ´¹¤äµë¿å¡¢Å¾¼ÖÂæ¤òÍøÍÑ¤·¤¿Êý¸þÅ¾´¹¸å¡¢3»þ35Ê¬¤Ë»°Êö¸ý±Ø¤òÈ¯¼Ö¡£·§Ã«±Ø¤Ë¤Ï5»þ56Ê¬¤ËÅþÃå¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¹ÔµÞ¹Ô¤ÏC58µ¡´Ø¼Ö¤Ë12·ÏµÒ¼Ö4Î¾¤òÏ¢·ë¤·¤¿ÊÔÀ®¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Îó¼Ö¤Ï±ýÉü¶¦¤ËÃ±µ¡¸£°ú¤Ç¤¹¤¬¡¢»°Êö¸ý±Ø¤Ç¤ÏÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¤¬»£±Æ²ñ¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷¤Ï150¿Í¡£Î¹¹ÔÂå¶â¤Ï¡¢1ÀÊÀêÍ¤¬1Ëü8800±ß¡¢2ÀÊÀêÍ¤¬2Ëü8800±ß¡¢1¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê4ÀÊ¡ËÀêÍ¤¬5Ëü6600±ß¤Ç¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÆüËÜÎ¹¹Ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë±Ä¶ÈÉô¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ë¡Í×,
ºë¶Ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Êè,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¿ÀÆàÀî,
¾²ÃÈË¼,
¾åÅÄ