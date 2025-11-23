ÀÄ³ØOBÅÄÃæÍªÅÐ¥¢¥Ê¡¢¼Â¶·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡ÖCÉ¾²Á¡ª¡×²¸»Õ¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Î¿É¸ý¤¹¤®¤ëÉ¾²Á¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð¡Ö¸·¤·¤¯¤ÆÁð¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ï¡×
¡¡È¢º¬¤ÎÅ´¿Í¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÃ±°Ì¥®¥ê¥®¥ê¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡© ¡¡11·î22Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æpresents MARCHÂÐ¹³Àï2025¡×¡£º£½Õ¡¢FBCÊ¡°æÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¸µÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¼ç¾¡¦ÅÄÃæÍªÅÐ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢Âè3ÁÈ¤ÇÇ°´ê¤Î¼Â¶·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸µÀÄ³Ø¼ç¾¡¦ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Î¼Â¶·¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡2025Ç¯¤ÎÂè101²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï9¶è¤òÎÏÁö¤·¤¿¡ÈÀÄ³ØOB¡É¡¦ÅÄÃæ¥¢¥Ê¡£¡ÖÂç³Ø¤Î»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼Â¶·¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¡×¤«¤é¡¢¡ÖÈ¼Áö¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤ò»Ö¤·¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¼Â¶·ÀÊ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²¸»Õ¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¤«¤é¤Î°¦¤Î¥à¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤¬¶²¤ë¶²¤ë¡Öº£²ó¤Î»ä¤Î¼Â¶·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤¦¤¦¡Á¤ó¡©Âç³Ø¤ÎÉ¾²Á¤ÏAA¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¡Ë¡¢A¡¢B¡¢C¤È¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈC¡É¤Ï¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤Ê¡ª¡× ¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇÄãÉ¾²Á¡Ê¡©¡Ë¤Ë¡¢ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤â¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÃ±°Ì¡É¤Ï¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡Ä¡©¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ë¡£¡Ö¡ÈÃ±°Ì¡É¤Ï¡¢¤Þ¤¢¡¢¤¢¤²¤è¤¦¤«¤Ê¡ª¡×¤È¸¶´ÆÆÄ¤¬±þ¤¸¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡ÈÍîÃ±¡É¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯MARCHÂÐ¹³Àï¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× ¤ÈÅÄÃæ¥¢¥Ê¤¬¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¤È¤â¤Ë¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿ã·Æ£¼÷¹¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡Öã·Æ£¥¢¥Ê¤Ë¡¢¤è¤¯³Ø¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È·ãÎå¡£ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Èã·Æ£¤µ¤ó¤Ë³Ø¤Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿É¸ýºÎÅÀ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Î¹ÔÆ°¤Ï°¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢Â¾Âç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤Ï¥ì¡¼¥¹Ãæ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¹ß¤ê¤ÆÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¸¶´ÆÆÄ¤À¤±¤Ï¤º¤Ã¤È¼Â¶·ÀÊ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¶¦¤Ë²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ã·Æ£¥¢¥Ê¤¬¡ÖÂ¾Âç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤Ï³§¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤¿¤¬¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¤â¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Î½ÐÍè¶ñ¹ç¤â¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤ÇÂ¦¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶µ¤¨»Ò¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ò°Æ¤¸¤ë¿Æ¿´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÅÄÃæ¥¢¥Ê¤â´¶·ã¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬ÎÙ¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊÁª¼ê»þÂå¤Î¡ËºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï±¿±Ä´ÉÍý¼Ö¤Ç¸å¤í¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï²òÀâ¤È¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¸¶´ÆÆÄ¤â¡Ö¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È¥Ç¥ì¤Æ¤ß¤»¡¢»ÕÄï¤Îå«¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¥¢¥Ê¤â¡ÖÅÓÃæÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Íî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Â¶·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤À¡£¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë»ëÄ°¼Ô¤âÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿É¸ýÉ¾²Á¤ÇÁð¡×¡Ö¸·¤·¤¯¤ÆÁð¡×¡ÖÃ±°Ì¤ª¤á£÷¡×¡Ö¸¶´ÆÆÄ¤ÈÅÄÃæ¥¢¥ÊÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ï¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÊABEMA¡¿MARCHÂÐ¹³Àï¤è¤ê¡Ë