¡¡ÍèÇ¯2·î3Æü¡¢4Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Ë¤è¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡È²»³Ú¤Îº×Åµ¡É¡ØÄ¶±ÑÍºº× KAMEN RIDER ¡ß SUPER SENTAI¡¡LIVE ¡õ SHOW 2026¡Ù¤ÎÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅÐÃÅ¤â·èÄê¡¡Ç®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¡ª
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ50¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤¿¡ÖDAY2 -SUPER SENTAI 50th-¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÌë¤ËÀª¤¾¤í¤¤¡£¡ØÇ¦É÷ÀïÂâ¥Ï¥ê¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎED¡¢ÁÞÆþ²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥¡¢¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡¢¡Ø»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÇ®¤¤²Î»ì¤ÇËè²ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥µ¥¤¥¥Ã¥¯¥é¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´äºêµ®Ê¸¡¢¹â¶¶½¨¹¬¡¢¾¾¸¶¹ä»Ö¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡ÖÊ¿À®¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¡£¤½¤Î¶»Ç®¤Ê¼çÂê²Î¡¢ÁÞÆþ²Î¤Î¿ô¡¹¤ò²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚDAY1 -KAMEN RIDER-¡Û
¡¦ARTIST
NAQT VANE
BACK-ON
¸öÅÄÐÔÌ¤
Beverly
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼GIRLS
RIDER CHIPS
¡¦ÈÖÁÈCAST¡õMC
º£°æÎµÂÀÏº¡Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡¿ËüÄÅÇü¡Ë
ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡Ê¤Í¤à¡Ë
»°Åè·òÂÀ¡ÊÉÙ»Î¸«Å´Ìé¡Ë
¾®´Óè½Æà¡ÊÆî±À¤Ê¤¹¤«¡Ë
È¬ÌÚÈþ¼ù¡ÊËüÄÅÈþÏ²¡Ë
¸ÅÀîÍºµ±¡Ê¥Î¥¯¥¹¡Ë
¼ÄµÜ¶Ç
¡ÚDAY2 -SUPER SENTAI 50th-¡Û
¡¦ARTIST
Wienners
¶â»Ò¤ß¤æ
±óÆ£ÀµÌÀ
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î
MORISAKI WIN
¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥
¥µ¥¤¥¥Ã¥¯¥é¥Ð¡¼
´äºêµ®Ê¸
¹â¶¶½¨¹¬
¾¾¸¶¹ä»Ö
ÂçÀ¾ÍÎÊ¿
È¨ÌîÃÒ¹¨
µÈÅÄÃ£É§
µÈÅÄ¿ÎÈþ
¡¦CAST¡õMC
ÅßÌî¿´±û¡Ê±óÌîËÊ¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡Ë
ÎëÌÚ½¨æû¡ÊÉ´ÌëÎ¦²¦¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¡Ë
¿ÀÅÄÀ»»Ê¡ÊË½¿ÀÎµµ·¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¡Ë
¾¾ËÜ¿Î¡ÊÌÔ¸¶¶Ù¼¡Ïº¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥¤¡¼¥°¥ë¡Ë
ÌÚÂ¼³¡´õ¡Ê·§¼ê¿¿Çò¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥Ý¡¼¥é¡¼¡Ë
¾¾ËÜ´²Ìé¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¿ÆÁ±Âç»È¡Ë
And more¡Ä
