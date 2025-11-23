¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¨¤ë¡¡¥ß¥é¥ó¤Îº¸WB¤ÇµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë193cm¤ÎÂç·¿DF¥Ð¥ë¥Æ¥µ¥®¤Î²ÄÇ½À
º£µ¨¤è¤ê¥ß¥é¥ó¤Î»Ø´ø´±¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é3¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½DF¥Ú¥ë¥Ó¥¹¡¦¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤¬Æþ¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥ì¥Õ¥È¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£
¤·¤«¤·¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤ÏÂè5Àá¤Î¥Ê¥Ý¥êÀï¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢10·î¤«¤é¤ÏÂ¼ó¤Î²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤ÎÉé½ý¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê¤Ï¥Ð¥ë¥Æ¥µ¥®¤òº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥ë¥Æ¥µ¥®¤¬1ÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¥ß¥é¥ó¤Ï23Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê¤¬¤É¤Á¤é¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¤ÏÃíÌÜ¤À¡£°Ë¡ØGazzetta dello Sport¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥Æ¥µ¥®¤âº£¤Î¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤ËËþÂ´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥×¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ð¥ë¥Æ¥µ¥®¤Ï°ÊÁ°¥ß¥é¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿²÷Â®¤Îº¸SB¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÆ°¤¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥ß¥é¥ó¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éËÍ¤â¥ß¥é¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Éã¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ª¤Ï¤â¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤Ç¤âÈà¤Î¤³¤È¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¡¹±ÇÁü¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤¬·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤È¤«¤Í¡£º£¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ê¤é¡¢¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Ä¥©¡¼¥é¤ò¸«¤ë¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¿¤¤¡£¥Ð¥ë¥Æ¥µ¥®¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Í¡×
193cm¤È¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¹â¤µ¤¬·×»»¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£¤Þ¤À19ºÐ¤È¿¤ÓÂå¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥Æ¥µ¥®¤Ï¥ß¥é¥ó¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¼ã¼ê¤À¡£