¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»þÂå¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£°ÜÀÒ¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤À¡£

ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤Ï5¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡¢º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ç4¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ò¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤âÀä»¿¤¹¤ë¡£¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëDF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ð¥ë¥È¥é¤Ï¡¢º£¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÈà¤Ë¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤Á¤ÏËÜÍè¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤È½é¤á¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿Æü¤è¤ê¡¢Èà¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£Èà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤òMIX¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤è¡£¾ï¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡ØSportkeeda¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£

¤«¤Ê¤ê¤Î¹âÉ¾²Á¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤Éº£¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ç¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£º£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢Íè²Æ¤Î2026WÇÕ¤Ç¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Æþ¤ê¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£