ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¦¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¡É¤¬£Í£Ì£Â¤¬Áª¤Ö¡Ö£Ô£ï£ð¡¡£Ð£ì£á£ù£ó¡¡£ï£æ¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ç£¸£µ°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡£Í£Ì£Â¤¬¸ø¼°£Ø¤ÇÏ¢ÆüÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö£Ô£ï£ð¡¡£Ð£ì£á£ù£ó¡¡£ï£æ¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ï£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢£¹£°°Ì¤«¤é£¸£±°Ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¸£µ°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î£²Æü¡ÊÆ±£³Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï£µ¡½£µ¤Î£¹²ó£±»à¡£¼é¸î¿À¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤«¤éÃæ·øº¸¤Ø£³¹æ¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¡£¼«¿È£²ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë·àÃÆ¤ÇºÇÂç£µÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤·¡¢Á°Ç¯£×£ÓÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î³«Ëë£¸Ï¢¾¡¤ò´°·ë¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Æ¤è¡ª¡×¤È¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢È¯Ê³¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡£º£¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡×¤ò½é¤á¤ÆÈäÏª¤·¤¿Æü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¤ÎÁª¤Öº£µ¨¤Î£Î£Ï£±¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢Æ±¸ø¼°£Ø¤ÇËèÇ¯¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÏÂçÃ«¤Î¡Ö£´£°¡½£´£°¡×¤¬£³°Ì¡¢¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤¬£²°Ì¡¢£±°Ì¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤ÇÆ±»Ë¾å½é¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àª¤¬É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÈÃæ£°Æü¡ÉÅÐÈÄ¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ£³¾¡¤òµó¤²¡¢£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£