¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»ï¥¿¥¤¥à¤Ï22Æü¡¢ÊÆ¹ñÂè°ì¼çµÁ±¿Æ°¡ÖMAGA¡×ÇÉ¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥Þ¡¼¥¸¥ç¥ê¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó²¼±¡µÄ°÷¤¬2028Ç¯¤Î¼¡´üÂçÅýÎÎÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÂÐÎ©¤·¡¢21Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤ÇÍèÇ¯1·î¤ËµÄ°÷¼¿¦¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¯½÷¤é¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇãºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ò½ä¤ëµ¿ÏÇ¤ÎÂÐ±þ¤ò½ä¤ê¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¸øÁ³¤ÈÈóÆñ¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤â¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢ÍèÇ¯11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Ç¤Î¿äÁ¦¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¡¢ÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£