APÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¾Éô¤Ç21Æü¡¢¥­¥ê¥¹¥È¶µ·Ï¤Î³Ø¹»¤¬ÉðÁõ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½±·â¤µ¤ì¡¢»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ303¿Í¤È¶µ»Õ12¿Í¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¤Ê¤É¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç¤Ï17Æü¤Ë¤â¡¢ÉðÁõ¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÊÌ¤Î³Ø¹»¤ò½±·â¤·À¸ÅÌ25¿Í¤òÙÇÃ×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¸ÅÌ¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬º£·î¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥à²á·ãÇÉ¤¬Â¿¤¯¤Î¥­¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤ò»¦³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢·³»ö¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£