¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Î11·î23Æü¤Ï¡¢µÜÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëº×ã«¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¿·¾¨º×¡Ê¤Ë¤¤¤Ê¤á¤µ¤¤¡Ë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÆü¤Ç¤¢¤ë¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¤Ç¤¤¿¿·¹ò¤ò¹ÄÁÄ¤ä¿À¡¹¤Ë¤ª¶¡¤¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸Þ¹òË¾÷¤ò´¶¼Õ¤·¡¢¹ñ²È¤ÎÈË±É¤È¹ñÌ±¤Î¹¬¤»¤òµ§´ê¤µ¤ì¤ë¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤ß¤º¤«¤é°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤ªÊÆ¤â¶¡¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´Ãë»Á¤È¤´Í¼»Á¤Î¤¢¤È¤ËÏÂ²Û»Ò¡ÖÍÓæ½¡×¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Êº×ã«¤ÎÆü¤Ë¸ý¤Ë¤µ¤ì¤ë¡¢ÏÂ²Û»Ò¡ÖÍÓæ½¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ÄµïÆâ¤Î¿åÅÄ¤ÇÅÄ¿¢¤¨
2025Ç¯5·î14Æü¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¹ÄµïÆâ¤ÎÀ¸Êª³Ø¸¦µæ½êÏÆ¤Î¿åÅÄ¤ÇÅÄ¿¢¤¨¤ò¤µ¤ì¤¿¡£¹õ¤¤Ä¹·¤»Ñ¤Ç¿åÅÄ¤ËÆþ¤é¤ì¤¿ÊÅ²¼¤Ï¡¢4·î¤Ë¤Þ¤¤¤¿¼ï¤â¤ß¤«¤é°é¤Ã¤¿¤¦¤ë¤ÁÊÆ¤Î¥Ë¥Û¥ó¥Þ¥µ¥ê¤È¡¢¤â¤ÁÊÆ¤Î¥Þ¥ó¥²¥Ä¥â¥Á¤ÎÉÄ¤Î20³ô¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÉÄ¤ÏÌÔ½ë¤òÂÑ¤¨¤Æ¸µµ¤¤Ë°é¤Á¡¢9·î9Æü¤Ë¤ÏÊÅ²¼¤¬°ð´¢¤ê¤ò¤µ¤ì¤¿¡£ÀÄ¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥º¥Ü¥ó¡¢¹õ¤¤Ä¹·¤»Ñ¤ÎÊÅ²¼¤Ï¡¢³ù¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ5·î¤ËÅÄ¿¢¤¨¤ò¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Û¥ó¥Þ¥µ¥ê¤È¥Þ¥ó¥²¥Ä¥â¥Á¤Î20³ô¤ò¡¢°ì³ô°ì³ô¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÎÏ¶¯¤¯´¢¤ê¼è¤é¤ì¤¿¡£
°ðºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¹ÌÊ¸²½¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¡£ÇÀºî¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤ª¿´¤«¤é¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬°ð¤ÎºÏÇÝ¤ò¤ª»Ï¤á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾å¹ÄÊÅ²¼¤«¤éÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÅ²¼¤¬¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿°ð¤äÀºÊÆ¤Ï¡¢10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¿À¾¨º×¡Ê¤«¤ó¤Ê¤á¤µ¤¤¡Ë¤ä11·î¤Î¿·¾¨º×¤Ç¤ª¶¡¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ìÉô¤Ï¡¢°ËÀª¤Î¿ÀµÜ¤Ë¤âÊôÇ¼¤µ¤ì¤ë
Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡ÊC¡ËJMPA
¸Þ¹ò¤ÎË¾÷¤ò¿À¡¹¤Ë´¶¼Õ
¿·¾¨º×¿À²ÅÅÂ¤Îµ·¤Ï¡¢ÌëÃæ¤Î¤´º×Åµ¤Ç¤¢¤ë¡£¸á¸å6»þ¤«¤é8»þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÍ¼¡Ê¤è¤¤¡Ë¤Îµ·¡×¡¢¤Ä¤¤¤Ç¸á¸å11»þ¤´¤í¤«¤é¸áÁ°1»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¶Ç¡Ê¤¢¤«¤Ä¤¡Ë¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º×µ·¤ÇÊÅ²¼¤Ï¤ª¹ðÊ¸¤òÁÕ¾å¤µ¤ì¡¢¸Þ¹ò¤ÎË¾÷¤ò¿À¡¹¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¡£¹ñ²È¤ÎÈË±É¤È¹ñÌ±¤ÎÊ¡»ã¤ò¤´µ§´ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤ª¹ðÊ¸¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¿À¡¹¤Ë¤ª¶¡¤¨¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸ÊÆ¤Î¤´ÈÓ¡¢°À¤Î¤´ÈÓ¡¢Çò¼ò¡Ê¤·¤í¤¡Ë¡¢¹õ¼ò¡Ê¤¯¤í¤¡Ë¤Ê¤É¤ò¡¢ÊÅ²¼¤â¿À¡¹¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ë¡Ö¸æÄ¾²ñ¡Ê¤ª¤ó¤Ê¤ª¤é¤¤¡Ë¡×¤ò¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î´Ö¡¢Äí¾å¤Ë¤ª¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ÄÂ²Êý¤ä»²Îó¼Ô¤Ï¡¢¿À²ÅÅÂ¤ÎÀµÌÌ¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÇÒÎé¤µ¤ì¤ë¡£Äí¤Ç¤Ï¿À³Ú²Î¤¬Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯±éÁÕ¤µ¤ì¡¢¤«¤¬¤ê²Ð¤¬ÀÖ¡¹¤È¿æ¤«¤ì¡¢¸Å¼°¤æ¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£Å·¹Ä²È¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤ëº×ã«¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÍÓÆù¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¾®Æ¦¤ò»È¤Ã¤¿ÍÓæ½
¿·¾¨º×¤ÎÆü¡¢¤´Ãë»Á¤È¤´Í¼»Á¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢ÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÂçÁ·²Ý¤¬ºî¤Ã¤¿ÏÂ²Û»Ò¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ë¡£
ÏÂ²Û»Ò¤Ï¡¢¾®Æ¦¤Î¤³¤·ñ²¤ËÇò¤¤ÌÏÍÍÀ¸ÃÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¾ø¤·¤¿¡¢ÍÓæ½¤Î¡ÖÅÄ¤Î·Æ¡×¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¯¤Á¤Ê¤·¤Î¼Â¤Ç²«¿§¤Ë¿§¤Å¤±¤·¤Æ¾ø¤·¤¿¡¢·Úæ½¤Î¡Ö¼Â¤ê¡×¡£¤É¤Á¤é¤â¤¿¤¤¤½¤¦Èþ¤·¤¯¡¢¹ñÌ±¤Î¿©¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ëÅ·¹Ä²È¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÌÃ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÓæ½¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤â¿È¶á¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£ÍÓæ½¤Ï³ùÁÒ¤«¤é¼¼Ä®»þÂå¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÁµÁÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÍÓæ½¤Ï¤ª²Û»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÓ¤Îæ½¡Ê¤¢¤Ä¤â¤Î¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍÓ¤ÎÆù¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áµ½¡¤Ç¤ÏÆù¿©¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÍÓÆù¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¾®Æ¦¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Î¤Á¤ÎÍÓæ½¤Î¸¶·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
·Úæ½¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂåÈ¾¤Ð¤Ë»§ËàÈÍ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤É¤Á¤é¤âÈþ¤·¤¯¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹¤¤µ§¤ê¤ÎÆü¤ò¤¹¤´¤µ¤ì¤ëÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿´°Â¤é¤°¤Ò¤È¤È¤¤Î¤ªÈ¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡ÊÏ¢ºÜ¡ÖÅ·¹Ä²È¤Î¿©Âî¡×Âè45²ó¡Ë
Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¡Äó¶¡¡§µÜÆâÄ£
¢¨¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡¢½Õ¤Î±àÍ·²ñ¤Ç¤ÎÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡á2025Ç¯4·î22Æü¡¢Åìµþ¡¦¸µÀÖºä¤ÎÀÖºä¸æ±ñ¡ÊC¡ËJMPA
Ê¸¡¿¹âÌÚ¹á¿¥
文・高木香織