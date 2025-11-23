ÊÆ¡¢ÂÐ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿·ºîÀï¤ò½àÈ÷¡¡À¯¸¢Å¾Ê¤¤â¸¡Æ¤¤«
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï22Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ËãÌôÂÐºö¤ò·Ç¤²¤Æ·³»öÅª°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊºîÀï¤ò¿ôÆüÃæ¤Ë»Ï¤á¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Âè1ÃÊ³¬¤ÏÈëÌ©¹©ºî¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Û¤«¡¢ÁªÂò»è¤Ë¤ÏÈ¿ÊÆ¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤òÅ¾Ê¤¤µ¤»¤ë·×²è¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºÇ½ª·èÄê¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ·³¤ÏºÇ¿·±Ô¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤ò¥«¥ê¥Ö³¤¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¾å¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï18Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ±û¾ðÊó¶É¡ÊCIA¡Ë¤ÎÈëÌ©¹©ºî·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£