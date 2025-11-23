¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×·ÇºÜºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥®¥ã¥°¡õ¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤ÎÌµÎÁ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

(C)²ÏÅÄÍº»Ö¡¦¹ÔÅÌ¡¡Çò°æ·ÄÂÀ¡¡¥Ä¥Ê¥ß¥Î¥æ¥¦¡¡¥É¥ê¥ä¥¹¹©¾ì¡¡Èþ¼ù¥Ì¥áÉ×¡¡¥ß¥­¥á¥ß¡¡¤æ¤Î¤³¥·¥ç¥¦ / ¥Ò¡¼¥í¡¼¥º

¥Ò¡¼¥í¡¼¥ººîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥®¥ã¥°¡õ¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ7¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸·Áª¡£Ì¡²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝºîÉÊ¹ç·×100ÏÃ¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¢£ÂÐ¾ÝºîÉÊ

¡¦¡ØÅ·ÄÅ¿å»Ô¡Ö¤¬¤´¡×ËÐÌÇ¤À¤è¤ê¡¡¤¬¤´¤Ï¤ó¡Ù¤æ¤Î¤³¥·¥ç¥¦

¡¦¡Ø¤µ¤Þ¤è¤¤Îá¾îÆ»Ãæµ­¡Ù¥É¥ê¥ä¥¹¹©¾ì

¡¦¡Ø¥â¥â¤È¥Ä¥Î¡ÙÇò°æ·ÄÂÀ

¡¦¡Ø¤¯¤Ó¤·¤ç¤¤Í¦¼Ô¡Ù¥Ä¥Ê¥ß¥Î¥æ¥¦

¡¦¡ØËâ²¦ÍÍ¡¢À¤³¦¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ÆÌÇ¤Ü¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¡£¡Ù²ÏÅÄÍº»Ö¡ß¹ÔÅÌ

¡¦¡ØGiNVA¡ÙÈþ¼ù¥Ì¥áÉ×

¡¦¡ØÇ¦¤Ð¤ì¤µ¤ó¡Ù¥ß¥­¥á¥ß