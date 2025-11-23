¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇã¤¤»ÄÁý²Ã¡Û £Î£Ô£Ô¡¢ÅìÅÅ£È£Ä¡¢»°É©½Å
¡¡¡ü¿®ÍÑÇã¤¤»ÄÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨11·î14Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Î11·î7Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1608ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çã¤¤»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<9432> £Î£Ô£Ô ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡22,574¡¡¡¡190,242¡¡¡¡ 40.60
£²¡¥<9501> ÅìÅÅ£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6,103¡¡¡¡ 86,105¡¡¡¡ 10.42
£³¡¥<7011> »°É©½Å ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4,719¡¡¡¡ 23,600¡¡¡¡¡¡8.11
£´¡¥<4755> ³ÚÅ·¥°¥ëー¥× ¡¡¡¡¡¡2,899¡¡¡¡ 14,510¡¡¡¡¡¡4.93
£µ¡¥<5016> £Ê£Ø¶âÂ° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2,548¡¡¡¡ 22,786¡¡¡¡ 19.47
£¶¡¥<8136> ¥µ¥ó¥ê¥ª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2,157¡¡¡¡ 13,313¡¡¡¡ 60.32
£·¡¥<7013> £É£È£É ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,386¡¡¡¡ 22,326¡¡¡¡¡¡7.27
£¸¡¥<5076> ¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ ¡¡¡¡¡¡1,160¡¡¡¡¡¡2,535¡¡¡¡ 29.31
£¹¡¥<9984> £Ó£Â£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,135¡¡¡¡¡¡9,434¡¡¡¡¡¡3.58
10¡¥<8515> ¥¢¥¤¥Õ¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡899¡¡¡¡¡¡7,556¡¡¡¡ 11.26
11¡¥<8113> ¥æ¥Ë¥Á¥ãー¥à ¡¡¡¡¡¡¡¡882¡¡¡¡¡¡5,063¡¡¡¡ 24.71
12¡¥<6501> ÆüÎ© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡863¡¡¡¡¡¡5,783¡¡¡¡¡¡9.67
13¡¥<7272> ¥ä¥Þ¥ÏÈ¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡789¡¡¡¡¡¡3,190¡¡¡¡ 13.55
14¡¥<4751> ¥µ¥¤¥Ðー ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡712¡¡¡¡¡¡3,909¡¡¡¡ 19.54
15¡¥<7012> Àî½Å ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡637¡¡¡¡¡¡4,518¡¡¡¡ 14.81
16¡¥<6361> ±Á¸¶ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡635¡¡¡¡¡¡1,217¡¡¡¡¡¡5.43
17¡¥<5838> ³ÚÅ·¶ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡604¡¡¡¡¡¡2,422¡¡¡¡ 30.32
18¡¥<4182> É©¥¬¥¹²½ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡597¡¡¡¡¡¡1,022¡¡¡¡¡¡4.45
19¡¥<4543> ¥Æ¥ë¥â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡585¡¡¡¡¡¡1,093¡¡¡¡¡¡4.84
20¡¥<6525> ¥³¥¯¥µ¥¤¥¨¥ì ¡¡¡¡¡¡¡¡585¡¡¡¡¡¡1,528¡¡¡¡¡¡4.13
21¡¥<3436> £Ó£Õ£Í£Ã£Ï ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡547¡¡¡¡¡¡5,011¡¡¡¡¡¡7.80
22¡¥<6857> ¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡514¡¡¡¡¡¡5,384¡¡¡¡¡¡1.91
23¡¥<4784> £Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿ ¡¡¡¡¡¡¡¡485¡¡¡¡¡¡4,789¡¡¡¡¡¡0.00
24¡¥<2120> £Ì£É£Æ£Õ£Ì£Ì ¡¡¡¡¡¡¡¡460¡¡¡¡¡¡4,100¡¡¡¡ 48.24
25¡¥<8591> ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡458¡¡¡¡¡¡3,256¡¡¡¡ 16.03
26¡¥<9697> ¥«¥×¥³¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡434¡¡¡¡¡¡1,465¡¡¡¡¡¡8.58
27¡¥<6753> ¥·¥ãー¥× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡430¡¡¡¡¡¡2,331¡¡¡¡¡¡1.33
28¡¥<8600> ¥È¥â¥Ë£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡422¡¡¡¡¡¡2,043¡¡¡¡ 28.58
29¡¥<6632> £Ê£Ö£Ã¥±¥ó¥¦ ¡¡¡¡¡¡¡¡390¡¡¡¡¡¡3,254¡¡¡¡ 14.13
30¡¥<6269> »°°æ³¤ÍÎ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡386¡¡¡¡¡¡1,256¡¡¡¡¡¡7.26
31¡¥<5711> »°É©¥Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡376¡¡¡¡¡¡1,506¡¡¡¡ 13.02
32¡¥<6794> ¥Õ¥©¥¹¥¿ー ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡361¡¡¡¡¡¡2,078¡¡¡¡ 36.72
33¡¥<3962> ¥Á¥§¥ó¥¸£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡351¡¡¡¡¡¡3,246¡¡¡¡ 27.75
34¡¥<4902> ¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡337¡¡¡¡¡¡2,023¡¡¡¡¡¡4.60
35¡¥<9023> Åìµþ¥á¥È¥í ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡329¡¡¡¡¡¡3,887¡¡¡¡¡¡2.88
36¡¥<7182> ¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡317¡¡¡¡¡¡3,408¡¡¡¡ 29.18
37¡¥<7936> ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡312¡¡¡¡¡¡2,694¡¡¡¡¡¡7.89
38¡¥<3993> ¥Ñー¥¯¥·¥ã ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡305¡¡¡¡¡¡1,887¡¡¡¡ 10.88
39¡¥<6976> ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡304¡¡¡¡¡¡1,516¡¡¡¡¡¡5.93
40¡¥<9048> Ì¾Å´ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡301¡¡¡¡¡¡¡¡781¡¡¡¡¡¡6.74
41¡¥<9101> Í¹Á¥ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡301¡¡¡¡¡¡2,989¡¡¡¡¡¡4.99
42¡¥<3405> ¥¯¥é¥ì ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡296¡¡¡¡¡¡¡¡755¡¡¡¡¡¡4.29
43¡¥<5803> ¥Õ¥¸¥¯¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡295¡¡¡¡¡¡4,811¡¡¡¡¡¡3.33
44¡¥<1893> ¸ÞÍÎ·ú ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡293¡¡¡¡¡¡2,159¡¡¡¡ 14.47
45¡¥<6768> ¥¿¥à¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡293¡¡¡¡¡¡¡¡984¡¡¡¡¡¡2.98
46¡¥<4180> £Á£ð£ð£é£å£ò ¡¡¡¡¡¡¡¡292¡¡¡¡¡¡2,920¡¡¡¡941.97
47¡¥<5726> Âçºå¥Á¥¿ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡291¡¡¡¡¡¡2,286¡¡¡¡¡¡2.30
48¡¥<9021> £Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡289¡¡¡¡¡¡2,860¡¡¡¡ 75.28
49¡¥<1802> ÂçÎÓÁÈ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡288¡¡¡¡¡¡1,496¡¡¡¡ 16.19
50¡¥<4205> ¥¼¥ª¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡286¡¡¡¡¡¡¡¡722¡¡¡¡ 35.26
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹