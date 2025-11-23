Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤âÅÐ¾ì¡ª ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÈÇ¡Ø¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡ÙÍ½¹ð¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥¥¹¡õ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ê»æ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤â¥Á¥é¸«¤»
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎºîË¡¤ò»ØÆî¤¹¤ë¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØWith Love¡¤ Meghan: Holiday Celebration¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢Í½¹ðÊÔ¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¤é¥²¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢É×¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¤Î¥¥¹¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò³À´Ö¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥¥¹¡ª¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ê»æ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡õÂçºä¤Ê¤ª¤ß¤âÅÐ¾ì
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î19Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖËâË¡¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¤ª½Ë¤¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢12·î3Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ØWith Love¡¤ Meghan: Holiday Celebration¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¤ä¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ø¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÎÁÍý¿Í¤Î¥È¥à¡¦¥³¥ê¥Ã¥¥ª¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥°¥¤¥À¥é¡¢»üÁ±²È¤ÇÍ§¿Í¤Î¥±¥ê¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¡¦¥¶¥¤¥Õ¥§¥ó¡¢Í§¿Í¤Çºî²È·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥í¥¹¤é¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¥Ä¥ê¡¼¤ä¥ê¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÎÁÍý¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ØÆî¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥«¥á¥ª½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤â»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÈÞ¤Ï¡¢6ºÐ¤Î¥¢¡¼¥Á¡¼²¦»Ò¤È4ºÐ¤Î¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÆÃÀ¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤â¥Á¥é¸«¤»¡£Á´Ê¸¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÎÉ¤¤»Ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ÂÁ´¤ÊÎ¹¤ò¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¡¢¡Ö¥¥¹¤È¥Ï¥°¤ò¡¢¥¢¡¼¥Á¡¼¡õ¥ê¥ê¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªPeople¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÈÞ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAs Ever¡×¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ä¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Ê¤É¤¬¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤ÏÍ½¹ðÊÔ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØWith Love¡¤ Meghan¡§ Holiday Celebration¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï¡¢12·î3Æü¤è¤êNetflix¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷meghan¡Ë
