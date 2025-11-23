COP30¡ÖÃ¦²½ÀÐÇ³ÎÁ¡×ÌÀµ¤µ¤ì¤º¡¡¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºÎÂò
¹ñÏ¢¤Îµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö²ñµÄ¡¢COP30¤Ï22Æü¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ½Ò¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿COP30¤Ï¡¢Åö½é¤Î²ñ´üÃæ¤Ë¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢1Æü±äÄ¹¤·¤¿¾å¤Ç22Æü¤Ë¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»º¶È³×Ì¿Á°¤«¤é¤Îµ¤²¹¾å¾º¤ò1.5ÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½é´ü¤ÎÁð°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸¸À¤Ï¡¢»ºÌý¹ñ¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¤Æºï½ü¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÊ¸½ñ¤Ë¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ÎÈï³²¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÅ¬±þ¡×¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ñ¶â¤ò¡Ö2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹ÅØÎÏ¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤¹¤ëÉ½¸½¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Åö½é°Æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È30Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë3ÇÜ¡É¤È¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤«¤é¤Ï¸åÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤ÎCOP¤Ï2026Ç¯¡¢¥È¥ë¥³¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£