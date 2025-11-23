ÄË¤ß»ß¤áÂÇ¤Á¡È¶¯¹Ô½Ð¾ì¡É¡¡³Ð¸ç¤Î°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¡ÄÄÏ¤ó¤ÀÄºÅÀ¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤2¤«·î¤Ç¤·¤¿¡×
Ä®ÅÄ¤Î²¬Â¼ÂçÈ¬¡ÖÁ°¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤¤¡×
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï11·î22Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡±¦É¨¤Îð×ÂÓ¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦Ãæ¤À¤Ã¤¿DF²¬Â¼ÂçÈ¬¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ËÄË¤ß»ß¤á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¶¯¹Ô½Ð¾ì¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤ÆFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤ò¸«»ö¤Ë´°Éõ¤·¡¢¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤«¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤«¤È¿§¡¹ÁêÃÌ¤·¤Æ¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡9·î23Æü¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬Â¼¡£Åö½é¤Ï¡¢11·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ¼õ½ý¡£11·î16Æü¤ÎFCÅìµþ¤È¤Î½à·è¾¡¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤ß¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤ÎÄË¤ß¤À¤È¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤Ê¡×¤È¡¢½Ð¾ì¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìó2¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿Î¥Ã¦¤Î´Ö¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¡¢¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤«¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤«¤È¿§¡¹ÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢ÄË¤ß»ß¤áÂÇ¤Ã¤Æ¤¤ç¤¦¤Ï½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸åÈ¾32Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö¼õ½ý¤·¤Æ¤«¤é¤±¤Ã¤³¤¦¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯»î¹ç¤ò¶õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤2¤«·î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Å·¹ÄÇÕ¤Î·è¾¡¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤³¤¦¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¤¿¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ÚÎÏ¥È¥ì¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢Å´¿Í¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¶þ¶¯¤ÊÆùÂÎ¤ò»ý¤Ä²¬Â¼¡£¡ÖÁê¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç»ö¸Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤òÀÕ¤á¤ë¤È¤«¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤È¤«¤â¤»¤º¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¼£¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤â¿©»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¼ê½Ñ¤ò²óÈò¤·¡¢µ¤¹ç¤¤¤ÇÂçÉñÂæ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÂçÇ÷¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢ÁêËÐ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢É¨¤âÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖºÆ¼õ½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ç¥«¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î¶²ÉÝ¿´¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Æ¡×¤ÈÉÔ°Â¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö90Ê¬¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤³¤½¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ä¹¤¤´Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ò¶õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºò¥ª¥Õ¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤«¤é²ÃÆþ¡£J2¹ß³Ê¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç³Ð¸ç¤Î°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤º¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£Á°¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¡¹¤â¡¢ËÍ¤¬°ÜÀÒ¤·¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¸ÅÁã¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤äX¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡¢ÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤¤¡£¡Ø¼ä¤·¤¤¤±¤É¥¿¥¤¥È¥ë³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¿¼¤¯»É¤µ¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤Î¤â¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤ËÅö»þJFL¤Î¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤¿¶ìÏ«¿Í¤À¤«¤é¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸¬µõ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ç¤âJ1¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢ÇØÃæ¤Ç¸«¤»Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ëÀþ¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤È¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë²¬Â¼¡£¡Ö¤³¤ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Þ¤¿ÍèÇ¯ÅÙ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢11·î25Æü¤Ë¹µ¤¨¤ëACLE¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¹¾¸¶FCÀï¤Ø¡¢ÌÛ¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë