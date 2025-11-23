忙しい日々を過ごしていると、どうしても時間に追われてしまうものだ。そこで、たまには通知が気になるスマホを忘れて過ごすのもいいだろう。そんな脱スマホで過ごした1日の様子を描いた漫画『いつもより少～していねいな時間』（作：utacoさん）が、Instagramに投稿され話題となっている。



【漫画】スマホを見ながら寝落ちをしていしまい…

ある朝、アラームで目覚めたutacoさんは、前日動画を見ながら寝落ちしていたことに気づき、少し後悔する。気分転換に窓を開けて朝の涼しさを感じると、「今のうちに散歩に行こう！」と思い立つ。電源の切れたスマホはあえて持たず、代わりに手帳と本をバッグに入れて外に出かけた。カフェでコーヒーをテイクアウトして公園のベンチに座り、まったりしながらコーヒーを飲み、1人時間を楽しんでいた。



スマホ無しで過ごす時間は、頭の中でいろんなことを考えていて大忙し。日記をつけながら、頭の中を整理していくと、次にやりたいことも浮かんできて「今日も生きよう」と前向きな気分になる。utacoさんは「スマホを置いてきて大正解かも」と本を読んで朝の時間を楽しむのだった。



そんな同作について、作者のutacoさんに詳しく話を聞いた。



ースマホも生活の一部となっていますが、置いていくことに不安はなかったのでしょうか？



不安はあったと思いますが、充電がなかったことで強制的に置いていくことができました。結果的にとっても気持ちのよい時間になったので、よかったです。



ー「何もしていないのではなく、頭の中を整理して身軽にしている」と考えるようになったきっかけがあれば教えてください。



湯船に浸かっているときや、ただ散歩しているときに、よく頭の中で1人で会話するのですが…。この時間に、自分の考えが整理できて、いつも頭と心がスッキリするような気がします。きっとそんな経緯から、こう考えるようになったのだと思います。



ー日記や手帳などは普段から書いているのでしょうか？



エッセイを描くためにも、その日に感じた小さなことを書き留めておきたくて、使っています。書いたり空欄だったり、日によってチグハグですが…（笑）



ーutacoさんがイラストを描くうえで気をつけていることがあれば教えていただきたいです！



ぱっと見で「なんか可愛い」と思える状態に仕上げることを心がけています…！表情や色使いは、よく「なんかちがう…」となるので、なるべく妥協せず描き直してみたりします。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）