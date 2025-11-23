Èó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Î°áÂØ¤¨¡¡1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¥±¥¢¤¬É¬Í×¡ÚÊë¤é¤·¤ÎËÉºÒ¡Û
½©¤«¤éÅß¤Ø¡¢µ¨Àá¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÊë¤é¤·¤ÎËÉºÒ¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯5·î5Æü¤Ë¡ÖÈó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ ºÇÄã¸Â¥»¥Ã¥È¤Î½àÈ÷¤ÈÊÝ´É¾ì½ê¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Èó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÈó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Î°áÂØ¤¨¡×¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤´¤È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÂç¤¤Êµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¡Ö°áÂØ¤¨¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¡¦ËÉºÒ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ºÇÄã¸Â¥»¥Ã¥È¤ÎÉü½¬¤Ç¤¹¡£»ýÉÂ¤ÎÌô¡¢¥á¥¬¥Í¡¦Ï·´ã¶À¡¢¥¹¥Þ¥Û¡õ½¼ÅÅ´ï¡¢¿·Ê¹»æ¡Ê1ÆüÊ¬¡Ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤º¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»ÈÍÑ´ü¸Â¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ä¢£»ýÉÂ¤ÎÌô Ìô¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©°å»Õ¤«¤é¿·¤¿¤Ê½èÊý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Þ¤¿¡¢Ìô¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥á¥¬¥Í¥á¥¬¥Í¤ÎÅÙ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©»È¤¤¼Î¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£¥¹¥Þ¥ÛOS¤ä¥¢¥×¥ê¤ÏºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Wifi´Ä¶¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー´Ä¶¤¬¸·¤·¤¤ÈòÆñ½ê¤ÇÆÍÁ³¡Ö¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¡£
¢£½¼ÅÅ´ï¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÅÃÓ¤Î´ü¸Â¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿·Ê¹»æ¿·¤·¤¤¿·Ê¹»æ¤Ë¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥¿¥ª¥ëÎà¤ÏÀöÂõ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÎà¤â¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ Åß¤À¤«¤é¤³¤½É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤â
Á°²ó¡Ê2024Ç¯5·î5Æü¡Ë¤ËÈó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¡Öµ¨Àá¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇÛÎ¸¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½Õ²Æ½©Åß¡¢µ¨Àá¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤´¤È¤ËÈó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤È¼ê´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö²Æ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×¡ÖÅß¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×¤Î2ÄÌ¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÅß¤À¤«¤é¤³¤½É¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£Åß¤ÎÈòÆñ½ê¤ÏÄìÎä¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÃÈ¤ò¤È¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¡Ê1½µ´ÖÊ¬¤°¤é¤¤¡Ë¢£¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥ÈÎà ¢£¼êÂÞ¡Ê·³¼ê¤Ç¤âOK¡Ë ¢£¥Þ¥¹¥¯¡Ê1½µ´ÖÊ¬¤°¤é¤¤¡Ë ¢£¿·Ê¹»æ¡¢¥´¥ßÂÞ¡ÊÀ¸¤´¤ßÍÑ¤ÎÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¡Ë
¿·Ê¹»æ¡¦¥´¥ßÂÞ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤êÉÛÃÄÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È²¹¤«¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤íÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ã¼¡¤Î°áÂØ¤¨¤Ï½é²Æ¤Ë¡ä
¾ÃÌ×ÉÊ¤Ï»Ù±çÊª»ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò1½µ´Ö¤ÈÁÛÄê¤·¡Ö1½µ´ÖÊ¬¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Ï1¿Í¤Ë1¤Ä¤º¤Ä¡£²ÈÂ²¤¬Â¿¤¤¤È·ë¹½¤«¤µ¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¿È¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤È½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ±¿¤Ö¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆýÍÄ»ù¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÎ¼Á¤ÎÊý¡¢Í×»Ù±ç¤ÎÊý¤Ê¤É¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬Í×¤ÊÊª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åß¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¼¡¤ÎÈó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Î°áÂØ¤¨¤Ï¡Ö½é²Æ¡×¤¯¤é¤¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ
ÈïºÒÃÏ¼èºà¤äNPO¸¦µæ°÷¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤É¤«¤é³Ø¤ó¤ÀËÉºÒ¤ÎÃÎ¼±¤äÃÎ·Ã¤ò¡¢¥³¥é¥à·Á¼°¤Ç¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸Þ½½Íò ¿®ÍµÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1990Ç¯¥á～¥Æ¥ìÆþ¼Ò¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤ÏÈïºÒÃÏ¤ÇANN¸½ÃÏ¥Ç¥¹¥¯¤ò·Ð¸³¡£ÊóÆ»¶ÉËÉºÒÃ´ÅöÉôÄ¹¤äËÉºÒÆÃÈÖ¡ØÃÓ¾å¾´¤È¹Í¤¨¤ë¡ªµðÂç¼«Á³ºÒ³²¤«¤éÌ¿¤ò¼é¤ì¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¥Ë¥åー¥¹¥Ç¥¹¥¯¡£ËÉºÒ´Ø·¸¤ÎNPO¤ÎÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¤ä°¦ÃÎ¸©ËÉºÒ¸ººÒ¥«¥ì¥Ã¥¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¹ÖºÂ¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒÊóÆ»¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ÈÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¡£ÆüËÜºÒ³²¾ðÊó³Ø²ñ¡¦²ñ°÷ ËÉºÒ»Î¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÂçÁ¥,
³¤,
Ï·¸å,
²£ÉÍ,
Áòµ·,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ÖÎîº×