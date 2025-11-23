¥«¥é¥·¥Ó¤Ë¥»¥ë¥Õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡ª ¥«¥é¥·¥Ó¡Öµ´¶âËÀ¡×¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤Ê¤ó¤Èµí¹ü¥é¡¼¥á¥ó
Á´¹ñ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°æ¼êÂâÄ¹¤Ç¤¹¡£Åâ¿É»Ò¤Î¡È¥«¥é¡É¤È»³Ü¥¤Î¡È¥·¥Ó¡É¤ò¶¦Â¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤¢¤ëÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡Ö¥«¥é¥·¥ÓÌ£Á¹¤é¡¼ÌÍ µ´¶âËÀ¡×¡£ËèÆüÂç¹ÔÎó¤ÎÂç¿Íµ¤Å¹¤À¡£¤½¤ó¤Ê¡Öµ´¶âËÀ¡×¤¬¿·¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¤ò¿ÀÅÄ¤ÎËÜÅ¹¤ÎÎÙ¤Ë11·î1Æü¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Öµ´¶âËÀ Lab¡×¡£¤Ê¤ó¤Èµí¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤ªÅ¹¤À¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Öµí¹ü¤é¡¼ÌÍ¡×¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥ß¥ë¤¬¶âËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
¶ñ¤Ï¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¡¢¥ä¥ó¥°¥³¡¼¥ó¡¢Æ¦ÉÄ¡¢¥«¥¤¥ï¥ì¡¢ÍÈ¤²¥´¥Ü¥¦¡¢¥¨¥Î¥¡¢¹ï¤ß»ç¥¿¥Þ¥Í¥®¡£ÌÍ¤ÏÃæ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£
¥¹¡¼¥×¤Ï¤«¤Ê¤êÌ©ÅÙ¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü·Ï¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ü¤ß¤¬¤¢¤ëµí¹ü¥¹¡¼¥×¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨½½Ê¬¤Ç¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£¶ñºà¤Ï¥¹¡¼¥×¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿©´¶¤ÈÀ¶ÎÃ´¶¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ë¥¯¥¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âî¾åÄ´Ì£ÎÁ¤¬ÂçÊÑ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥é¥·¥Óµ´¿Ý¡¢µ´¥·¥ÓÌý¡¢¿Ý¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¿Ý¡¢¿©¤Ù¤ë¥«¥é¥·¥Ó¡¢¥«¥é¤Î¸µ¡¢¥·¥Ó¤Î¸µ¡¢¥«¥é¥·¥Ó¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥¹¡¼¥×¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÇÌ£¤¬Á´¤¯²õ¤ì¤º¡¢Ì£ÊÑ¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¥Þ¥¸¥á¤ËÌ£ÊÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤ªÅ¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥«¥é¥·¥Óµ´¿Ý¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤ò¼«Ê¬¤Ç¤À¤ó¤À¤ó¥«¥é¥·¥Ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤µ¤Ï¤³¤³¤À¤±¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¢¤ì¡£
µ´¶âËÀ Lab
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÃÃÌêÄ®2ÃúÌÜ10 Gc¿ÀÅÄÃÃÌêÄ®¥Ó¥ë
(¼¹É®¼Ô: °æ¼êÂâÄ¹)