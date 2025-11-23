Ž¢8»þ´Ö°Ê¾å¿²¤ì¤ÐOKŽ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÇ¾Æâ²Ê°å¤¬ÃÇ¸À¤¹¤ëŽ¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿Èè¤ì¤òÍâÆü¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤Ê¤¤Ž£½¢¿²¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢²ÃÆ£½ÓÆÁ¡Ø1Ëü¿Í¤ÎÇ¾¤ò¸«¤¿Ì¾°å¤¬¤Ä¤¤È¤á¤¿ µ¡·ù¤Î¶¯²½½ñ¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿çÌ²ÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤È¡ÈÉÔµ¡·ù¡É¤Ë¤Ê¤ë
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃ±¤Ë¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢À¸ÂÎ¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µ²±¤ÎÀ°Íý¡¢ÄêÃå
¡¦ÆüÃæ¤Î³èÆ°¤ÇÀ¸¤¸¤¿Ç¾Æâ¤ÎÉÔÍ×Êª¡Ê¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥¢¥ß¥í¥¤¥É¥Ù¡¼¥¿¤ä¥¿¥¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¡Ë¤Î½èÍý
¡¦ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤Î·Ú¸º¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¡¢Ä´À°
¡¦¿À·Ð²óÏ©¤ÎºÆ¹½À®¡Ê½ÅÍ×¤Ê¥·¥Ê¥×¥¹¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥·¥Ê¥×¥¹¤Ï´¢¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ë
¡¦À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÄ´À°¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î¶¯²½
Ì²¤ê¤¬Àõ¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿çÌ²Ãæ¤Î½èÍý¤¬¤¹¤Ù¤ÆÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤¬¤¤¤«¤ËÇ¾¤äÆùÂÎ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ç¾¤Î¾õÂÖ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤«¡¢ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¿¼¤¯Ä¹¤¤¿çÌ²¡×¤Ï¡Ö¹â¤¤°ÕÍß¤È¹¬Ê¡´¶¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡ÖÀõ¤¯Ã»¤¤¿çÌ²¡×¤Ï¡ÖÄã¤¤°ÕÍß¤È¹¬Ê¡´¶¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤ÈÆü¾ï¤Îµ¡·ùÃÍ¤ÏÄã¤¤¿å½à¤¬¾ïÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÉÔµ¡·ù¤Ê¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢µ¡·ù¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¡Ö¿çÌ²ÀïÎ¬¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÍýÁÛ¤Î¿çÌ²¤Ï¡ÖºÇÄã¤Ç¤â8»þ´Ö¡×
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Û¤É¡¢»ä¤ÏÅØ¤á¤Æ¡Ö¤è¤êÄ¹¤¯Ì²¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿»þ´ÖÌ²¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°ìÈÖ¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤ò¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤Ç»î¤¹¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢»ä¤ÏÌë8»þÁ°¤Ë¿²¤Æ¡¢Ä«6»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÃ»¤¯¤Ê¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ°ìÆü6»þ´ÖÌ¤Ëþ¡£¤â¤È¤â¤È´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤Ï·ã¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÇ¾¤ÎÆ¯¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤âÊ¿²º¤Ë¡¢µ¡·ù¤è¤¯Êë¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¿çÌ²»þ´Ö¤ò±ä¤Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢9»þ´ÖÏ¢Â³¤ÇÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¼Â´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇÄã¤Ç¤â8»þ´Ö¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð9»þ´Ö¤ÏÌ²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüÃæ¤ÎÇ¾¤Î³ÐÀÃÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë»ä¤ÎÇ¾¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â¾åµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¿Í¤¬µÞ¤Ë8¡Á9»þ´Ö¤âÌ²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤âÊ¿¶Ñ6»þ´ÖÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬1Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç8»þ´ÖÈ¾°Ê¾åÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢3Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÄ¹¤¯¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Õ¼±¤Ç¡¢¾Ç¤é¤º¡¢½ù¡¹¤Ë¿çÌ²»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¿çÌ²»þ´Ö¤¬30Ê¬±ä¤Ó¤ë¤´¤È¤Ë°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÇ¾¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«º£Æü¤ÏÄ«¤«¤éµ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¤¤Ê¡×¡Ö¤À¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê»Å»ö¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤ë¤Ê¡×¡ÖÇ½Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¾¤Î³ÐÀÃÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Æü¾ï¤Îµ¡·ùÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÇ¾¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Ã±½ã¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Ìë¡¢Ì²¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢µ¡·ù¤Ï°¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÌ²¤¤¤Î¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢À¸ÍýÅª¤ËÉÔ¼«Á³¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç¾¤¬ÉÔ²÷¡ÊÀ¸Â¸¤Î´íµ¡¡Ë¤ò»¡ÃÎ¤·¤ÆÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤«¤é¤Ì¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤¬ÉÔµ¡·ù¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ç¾¤Î¹½Â¤¤ò¸«¤Æ¤âÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÇ¾¤ÏÉ½Â¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂçÇ¾Èé¼Á¡×¤È¡¢±üÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂçÇ¾ÊÕ±ï·Ï¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÇ¾Èé¼Á¤Ï»×¹Í¡¢ÍýÀ¡¢¸À¸ì¡¢¹âÅÙ¤ÊÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Ê¤É¡Ö¿Í´ÖÅª¤ÊÇ½ÎÏ¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÂçÇ¾ÊÕ±ï·Ï¤Ï¡¢¤è¤êÀ¸Â¸Íßµá¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÆ°ÊªÅª¤Êµ¡Ç½¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇ¾¤Ï¾ì½ê¤´¤È¤ËÌò³ä¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢8¤Ä¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¤Î¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¡Ö´¶¾ð·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¡×¤ÎÃæ¿õ¤Ç¤¢¤ëÙ¨ÅíÂÎ¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÇ¾ÊÕ±ï·Ï¤Î¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö8»þ´Ö¿²¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬
À¸Â¸Íßµá¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢´¶¾ð·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î»ö¼Â¤«¤éÇ¾²Ê³ØÅª¤Ë´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÜ¤ê¤äÉÔ°Â¡¢¶²ÉÝ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¸Â¸¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÈ¿±þ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£À¸ÍýÅª¤ËÉÔ¼«Á³¤Ê¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤Çµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢µæ¶ËÅª¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤¬À¸Â¸¤Î´íµ¡¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¾ÈÖÃÏ¤´¤È¤Ëµ¡·ù¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ç¾¤Î³ÐÀÃÅÙ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤ÈÄã¤¤¾õÂÖ¤È¤Ç¤Ï¡¢¸ú²Ì¤Î¸½¤ìÊý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ËèÈÕ¤Î¿çÌ²¤ò¼Á¡¦ÎÌ¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¡¢Ç¾¤Î³ÐÀÃÅÙ¤È¤¤¤¦µ¡·ù¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£½½Ê¬¤Ê¿çÌ²½¬´·¤Ïµ¡·ù¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤´µ¡·ùÃù¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¿²Ãù¤á¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¿çÌ²¤Î¡ÖÎÌ¡×¤È¤·¤Æ8¡Á9»þ´Ö¤Ï¿²¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¡Ö¼Á¡×¤Ï¤É¤¦³ÎÊÝ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤È¤È¤â¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ²¤ë¤È¤¤¤¦Ìó24»þ´Ö¤Î¼þ´ü¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥µ¡¼¥«¥Ç¥£¥¢¥ó¥ê¥º¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢·ì°µ¤ä¥Û¥ë¥â¥óÊ¬Èç¡¢Ä²¤Î³èÆ°¡¢¶ÚÆù¤ÎÆ¯¤¤Ê¤É¡¢Á´¿È¤ÎÀ¸Íýµ¡Ç½¤òÄ´À°¤¹¤ë¡ÖÂÎÆâ»þ·×¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥«¥Ç¥£¥¢¥ó¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìë¤Ë¿²¤Æ¡¢Ä«¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢ÆüÃæ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£8¡Á9»þ´Ö¿²¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¿²¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤â¤¦¾¯¤··¡¤ê²¼¤²¡¢¼Á¤Î¤è¤¤¿çÌ²¤ò¤È¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÃÙ¤¯¤È¤â¡ÖÌë10»þ¤Þ¤Ç¡×¤Ë¿²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
ÄÌ¾ï¡¢¸á¸å5»þÈ¾¡Á6»þÈ¾¤ÎÌó1»þ´Ö¤Ï¡¢°ìÆü¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç°ìÆü¤ÎÈèÏ«¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¸¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏµÙ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¿ÈÂÎ¤ÏµÙÂ©¤ËÆþ¤ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¸ò´¶¿À·ÐÍ¥°Ì¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï·ì°µ¤â¿´Çï¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ç¾¤Î¾¾²ÌÂÎ¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤«¤é¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï¡Ö¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤òÍÞÀ©¤·¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÈèÏ«¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç·ì°µ¤â¿´Çï¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÈÂÎ¤ò½ù¡¹¤ËÄÃ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìë¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÆþÌ²¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ïµ¡·ù¤Î¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÌ²¤ê¡¢ÌÜ³Ð¤á¡¢³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆü¾ï¤Îµ¡·ùÃÍ¤¬¹â¤¯ÊÝ¤¿¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüÃæ¤Î¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¡×¤Ï¡ÖÌë´Ö¤ÎÇ¾¤Îµ¡·ù¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤½¢¿²¤Ï²¿»þ¤´¤í¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥á¥é¥È¥Ë¥óÊ¬Èç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¿ô»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÌ²µ¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£5»þÈ¾¡Á6»þÈ¾¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ìë8»þÈ¾¡Á9»þÈ¾¤Ë¤Ï¤â¤¦Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤ë¤Ë¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÍè¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÀÝÍý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¿Í´Ö¤¬¤â¤Ã¤È¤â¿¼¤¯Ì²¤ì¤ë¤Î¤ÏÌë9»þ¡ÁÍâÄ«4»þ¤³¤í¤Þ¤Ç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿¼¤¤¿çÌ²¤Î½é´ü¤Ë¤Ï¡¢À¸ÂÎ¤Î°Ý»ý¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â¡ÖÌë10»þ¡×¤Ë¤Ï¿²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÉÔµ¡·ù¤Ê¤Þ¤Þ¿²¤ë¤È¡È¿çÌ²¤Î¼Á¡É¤¬²¼¤¬¤ë
Æü¾ï¤Îµ¡·ùÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¡Ö¿çÌ²½¬´·¡×¤Ï¡¢¡Ê1¡ËºÇÄã¤Ç¤â8¡Á9»þ´Ö¤Ï¿²¤ë¡Ê2¡ËÌë10»þ¤Ë¤Ï½¢¿²¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¾¤ËÌë10»þ¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥È¥ó¤È¿²ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Æü¾ï¤Îµ¡·ùÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¿çÌ²½¬´·¤ÎºÇ¸å¤Ë»Ä¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¿²¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ë¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤òÍÞÀ©¤·¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþÌ²¤·¡¢8¡Á9»þ´Ö¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎºîÍÑ¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Í¼Êý°Ê¹ß¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯½ù¡¹¤ËÌ²¤ë½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÎÆâ´Ä¶¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìµ¤¤Ë¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Î¿çÌ²Í¶Æ³¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüÃæ¤ËÊ¢¤ÎÎ©¤Ä½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¡¢Ìë¤âÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤º¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÔµ¡·ù¤Ê¤Þ¤Þ½¢¿²¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¿çÌ²¤Î¼Á¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ÎÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢¿¼¤¤¿çÌ²¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¡×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ç¤ËÁ°Æü¤Îµ²±¤ÎÄêÃå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ì²¤ëÄ¾Á°¤Îµ²±¤¬ÉÔµ¡·ù¤À¤È¡¢Ç¾¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüÃæ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê½ÐÍè»ö¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤
¤½¤·¤Æ¿çÌ²»þ´Ö¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÀõ¤¤¡Ö¥ì¥à¿çÌ²¡×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î²¾Àâ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÇ¾¤ÏÍâÆü¤Îµ¡·ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Á°È¾¤È¸åÈ¾¤È¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿çÌ²Á°È¾¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á°È¾¤Î¿çÌ²¤¬Àõ¤¯¤ÆÇ¾¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¸åÈ¾¤Î¿çÌ²¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£
ÆþÌ²»þ¤ÎÉÔµ¡·ù¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÍâÆü¤ÎÉÔµ¡·ù¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Îµ¡·ùÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ìë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ì²¤ë¤Ù¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸ò´¶¿À·ÐÍ¥°Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¹©É×¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ï¤Îµ¡·ùÃÍ¤Ï¡¢Æü¡¹¡¢µ¡·ù¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëºÝ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡¢µ¡·ù¤Î¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Îµ¡·ùÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·°ìÊý¡¢Æü¾ï¤Îµ¡·ùÃÍ¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤Îµ¡·ù¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤ÏÁê¸ßÊä´°Åª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤·ÆüÃæ¤Ë¡¢´¶¾ð¤òÍÉ¤êÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÉÔµ¡·ù¤òÌë¤Þ¤Ç°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÉÔµ¡·ù¤ÏÌë¤Þ¤Ç¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìë¤Î¿çÌ²¤¬¼Á¡¦ÎÌ¤È¤â¤Ë¼é¤é¤ì¡¢Æü¾ï¤Îµ¡·ùÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡È¿ÍÀ¸¤Þ¤ÇÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¡É¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤
¤½¤ÎÆü¤ËÀ¸¤¸¤¿ÌäÂê¤ò¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë´°Á´¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÀ¸¤¸¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÔµ¡·ù¤Ê¤Þ¤ÞÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüÃæ¤ÎÉÔµ¡·ù¤¬Ìë´Ö¤ÎÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÍâÆü¤âÉÔµ¡·ù¤Ç²á¤´¤·¡¢·ë¶É¡¢ÉÔµ¡·ù¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤âµ¡·ù¤ÏÇ¾¤ÎÀ¸²½³ØÈ¿±þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤¤Ë²¼¿¶¤ì¤·¤ÆÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ë¤Ïºá¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤íµ¡·ù¤ÎÊÑÆ°¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Í¤ËÊ¿¾ï¿´¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢´¶¾ð·ÏÇ¾ÈÖÃÏ¤¬·ò¤ä¤«¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µ¡·ù¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÉÔµ¡·ù¤¬¡ÖÂÐ½è¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥é¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤ÏÉÔµ¡·ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¡¢¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÈÉÔµ¡·ù¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡É4¤Ä¤ÎÊýË¡
¤½¤³¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤Èµ¡·ù¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Îµ¡·ù¤¬ÌÀÆü¤Îµ¡·ù¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÇ¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢À¸ÂÎ°Ý»ý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¹ÔÆ°¤·¡¢ÉÔµ¡·ù¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤À¤Þ¤ÞÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤òÉÔµ¡·ù¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¤»¤á¤ÆÌäÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢ÍâÆü¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ä¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
¡¦·ù¤Ê¤³¤È¤äÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡£ÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿®¤¸¤ë
¡¦Ã¯¤«¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¹ÔÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¡Ö°ÕÌ£ÉÕ¤±¡×¤·¤Æ¤ß¤ë
¡¦Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¡¢°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½ÅÂç¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢Ìë¤Îµ¡·ù¤ÈÃë¤Îµ¡·ù¤Î´Ö¤Ç¡ÖÉÔµ¡·ù¤ÎÏ¢º¿¡×¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤´¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤È¤â¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£ ½ÓÆÁ¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤È¤·¤Î¤ê¡Ë
Ç¾Æâ²Ê°å
¾¼ÏÂÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£°å³ØÇî»Î¡£²ÃÆ£¥×¥é¥Á¥Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖÇ¾¤Î³Ø¹»¡×ÂåÉ½¡£MRIÇ¾²èÁü¿ÇÃÇ¡¦È¯Ã£Ç¾²Ê³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡¢Ç¾¤òµ¡Ç½ÊÌÎÎ°è¤ËÊ¬Îà¤·¤¿Ç¾ÈÖÃÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÇ¾²Ê³Ø²»ÆÉË¡¤ÎÄó¾§¼Ô¡£1991Ç¯¤Ë¡¢¸½ºßÀ¤³¦700¥«½ê°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÇ¾³èÆ°·×Â¬¡ÖfNIRS¡Ê¥¨¥Õ¥Ë¥ë¥¹¡Ë¡×Ë¡¤òÈ¯¸«¡£1995Ç¯¤«¤é2001Ç¯¤Þ¤ÇÊÆ¥ß¥Í¥½¥¿Âç³ØÊü¼ÍÀþ²Ê¤Ç¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤äMRIÇ¾²èÁü¤Î¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£ADHD¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¾ã³²¤Ê¤ÉÈ¯Ã£¾ã³²¤È´Ø·¸¤¹¤ë¡Ö³¤ÇÏ²óÀûÃÙÂÚ¾É¡×¤òÈ¯¸«¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø1Ëü¿Í¤ÎÇ¾¤ò¸«¤¿Ì¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¤¹¤´¤¤º¸Íø¤¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥¿¥Þ¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë!! Ç¾¤Î¶¯²½½ñ¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø°ìÀ¸Æ¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤êÂ³¤±¤ë¡¡¤¹¤´¤¤Ç¾¤Î»È¤¤Êý¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡ÊÇ¾Æâ²Ê°å ²ÃÆ£ ½ÓÆÁ¡Ë