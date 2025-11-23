¥É¥¤¥Ä1Éô¡¢°ËÆ£¤¬º£µ¨½é½Ð¾ì¡¡ÎëÌÚ¤ÏÀèÀ©ÅÀ
¡¡¡Ú¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç22Æü¡¢±¦ÃæÂ¹ü¤Î¹üÀÞ¤Ç3·î¤«¤éÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¸åÈ¾38Ê¬¤«¤éº£µ¨½é½Ð¾ì¤·¡¢1Ê¬¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î6ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï6¡½2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÎëÌÚÍ£¿Í¤ÏÁ°È¾12Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£2ÀïÏ¢Â³¤Îº£µ¨2ÅÀÌÜ¡£¸åÈ¾32Ê¬¤ËÂà¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ç2¡½0¤Î¸åÈ¾27Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢4Ê¬¸å¤Ëº£µ¨2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¤Ï3¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÆ²°ÂÎ§¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥±¥ë¥óÀï¤Ç¸åÈ¾39Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢1¥¢¥·¥¹¥È¡£»î¹ç¤Ï4¡½3¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£