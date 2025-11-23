¥×¡¼¥Á¥ó¤ÏŽ¢20ºÐ¤Î°¦¿ÍŽ£¤òŽ¢152²¯±ß¤Î»ñ»º²ÈŽ£¤ËÊÑ¤¨¤¿¡Ä¥í¥·¥¢¤ÇË½Ïª¤µ¤ì¤¿»äÀ¸³è¤Î¥À¡¼¥¯¤¹¤®¤ëÏ£¶â½Ñ
¢£¥í¥·¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬½ñ¤¾å¤²¤¿Ë½ÏªËÜ
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Îº¬µò¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NATO²ÃÌÁ¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Ï¥Í¥ª¥Ê¥Á¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¼çÄ¥¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤ÏµÒ´ÑÅª¹çÍýÀ¤ò·ç¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¥æ¥À¥ä·Ï¡Ë¡¢¿¯¹¶¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸í¤Ã¤¿ÏÀÍý¤Î¸ø¸À¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤Çº£Ç¯7·î30Æü¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø§¸§Ñ§â§î §ã§à§Ò§ã§ä§Ó§Ö§ß§ß§à§Û §á§Ö§â§ã§à§ß§à§Û¡Ê¹ÄÄë¤½¤Î¿Í¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¤Ò¤¿±£¤¹¡¢Ì·½â¤À¤é¤±¤Î»äÀ¸³è¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÀÃíÌÜ¤Î½ñÀÒ¤À¡£Ãø¼Ô¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÄ´ººÊóÆ»¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥×¥í¥¨¥¯¥È¡×¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¢¥í¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥À¥Ë¥ó»á¤È¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥ë¡¼¥Ó¥ó»á¡£¿È¤Î´í¸±¤òËÁ¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÌ·½â¤¹¤ë¿Í³Ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¡£
2¿Í¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï2021Ç¯¡¢¥â¥¹¥¯¥ï·Ù»¡¤Ë¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍ§¿Í¤¿¤Á¤â¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÇ÷³²¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎË´Ì¿¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¿È¤òÄò¤·¤Æ¾å°´¤·¤¿°ìºý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆÈºÛ¼Ô¤ÎÎ¢¤Î´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±Ãø¤Ç¤Ï¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÅÁÅýÅª²ÁÃÍ´Ñ¡×¤ÎÊÝ¸î¤òÀÑ¶Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¡¼¥Á¥óÁü¤ËÈ¿¤·¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÉÔÎÑ¤ä±ï¸Î¼çµÁ¡¢ÁÈ¿¥ÈÈºá¤È¤ÎÌþÃå¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¥×¡¼¥Á¥ó»á¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥¾¡¼¥È¤ä»äÀßÅ´Æ»¤Þ¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¤Î°¦¿Í¤¿¤Á
Ãø¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥À¥Ë¥ó»á¤Ï¡¢¹ñºÝÄ´ººÊóÆ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢¹ç¡ÊICIJ¡Ë¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Î»äÀ¸³è¤Ï¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
Æ±Ãø¤Çµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ·½â¤ÎÂåÉ½Îã¤È¤¤¤¦¤Ù¤»öÎã¤¬¡¢¥¹¥ô¥§¥È¥é¡¼¥Ê¡¦¥¯¥ê¥ô¥©¥Î¥®¥Õ»á¤È¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤À¡£½ñÀÒ¤Ï¸½ºß¥í¥·¥¢¸ìÈÇ¤Î¤ß¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±Ñ¥¿¥¤¥à¥º»æ¤¬Æ±Ãø¤ÎÆâÍÆ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï48ºÐÁ°¸å¤Ç¤¢¤Ã¤¿2000Ç¯º¢¡¢¼«¿È¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤òÄÌ¤¸¤ë·Á¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥ô¥§¥È¥é¡¼¥Ê¡¦¥¯¥ê¥ô¥©¥Î¥®¥Õ»á¤Î¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£Åö»þ20ºÐ¤Î¼ã¤µ¤À¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï·ëº§À¸³è¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥ê¥ô¥©¥Î¥®¥Õ»á¤È¤ÎÌª·î¤Ï¿ÍÌÜ¤ò¤Ï¤Ð¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÂ³¤¤¤¿¡£½Ð²ñ¤¤¤«¤éÌó3Ç¯¸å¤Î2003Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥ô¥©¥Î¥®¥Õ»á¤ÏÌ¼¤ò½Ð»º¡£¸ø¼°¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î3¿ÍÌÜ¤ÎÌ¼¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¥¯¥ê¥ô¥©¥Î¥®¥Õ»á¤ÎÊë¤é¤·¤Ï·ãÊÑ¤·¤¿¡£ËèÆü¤ÎÀ¶ÁÝ¥·¥Õ¥È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¿É¤¦¤¸¤ÆÀ¸³èÈñ¤òÇ±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¾õ¶·¤«¤é°ìÊÑ¡£¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Ç¹âµé¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤ò±Ä¤ß¡¢À¯ÉÜ´ó¤ê¤Î¶ä¹Ô¤Ë½Ð»ñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥â¥Ê¥³¤Ë¤âÉÔÆ°»º¤ò»ý¤Ä¡£
ÆÈÎ©·ÏÊóÆ»¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥á¥Ç¥å¡¼¥¶¤Ï2020Ç¯¡¢¥×¥í¥¨¥¯¥È¤ÎÄ´ººÊóÆ»¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥¯¥ê¥ô¥©¥Î¥®¥Õ»á¤¬¥í¥·¥¢¶ä¹Ô¤Î2.8¡ó¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯Ãæ¿´Éô¤Î·Ý½Ñ»ÜÀß¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾¤Î½êÍ»ñ»º¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢Áí»ñ»º¤Ï77²¯¥ë¡¼¥Ö¥ë¡Ê¸½ºß¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó152²¯±ß¡Ë¤ËµÚ¤Ö¡£
¢£¡ÖÅÁÅýÅª²ÈÄí¡×¤Î¥¦¥½
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î°¦¿Í¤Ï¥¯¥ê¥ô¥©¥Î¥®¥Õ»á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±Ñ¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯»ï¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸øÁ³¤ÎÈëÌ©¤È¤·¤Æ¸µÂÎÁàÁª¼ê¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥«¥Ð¥¨¥ï»á¤È¤âÄ¹Ç¯´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£
°¦¿Í¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ë½Ð¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Å°Äì¤·¤¿ÈëÌ©¼çµÁ¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥Ã¥·¥¨¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¥«¥Ð¥¨¥ï»á¤¬ÈëÌ©Î¢¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎµÜÅÂ¤òË¬¤Í¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢»äÀßÅ´Æ»¤Þ¤ÇÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÁÅýÅª²ÈÂ²¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡×¤ò¹ñÌ±¤Ë¶¯¤¯¾©Îå¤·¤Æ¤¤¿¡£²ÈÂ²¤Îå«¤ò½Å¤ó¤¸¡¢À¾Â¦¤ÎÂàÇÑÅª¤ÊÊ¸²½¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æµñ¤à¡¢¶Ë¤á¤ÆÆ»ÆÁÅª¤Ê»ØÆ³¼Ô¡£¤½¤ì¤¬É½¤Î´é¤À¡£¤½¤ÎÈþ¼Îï¶ç¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢Èà¼«¿È¤Ï°¦¿Í¤ò°Ï¤ß¡¢ºÊ¤Î¥ê¥å¥É¥ß¥é»á¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Î¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
1994Ç¯¡¢¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤ÎÉû»ÔÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ò±Þ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÊ¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤¬¼«Âð¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê½Ë¤¤¤ÎÍ¼¿©²ñ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»áËÜ¿Í¤Ï»ÔÃæ¿´Éô¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Ç¡È²ñ¹ç¡É¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î¸Ä¿Í·Ù¸î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÈ¿¥ÈÈºá¼Ô¡¢¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ä¥§¥Ý¥Õ¤¬·Ù¸î¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2³¬¤Ë¤Ï½÷À¤¿¤Á¤ÈÌ©²ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸Ä¼¼¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
É×¤ÎÆó½ÅÀ¸³è¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÊ¤ÏÂÑ¤¨Â³¤±¤¿¡£¥ê¥å¥É¥ß¥é»á¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÍ§¿Í¥¤¥ì¡¼¥Ê¡¦¥Ô¡¼¥Á¥å»á¤Î²óÁÛÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1998Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥å¥É¥ß¥é»á¤Ï¡ÖÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÄË¤ß¡×¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÖÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤¶þ¿«¡×¤È¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£2014Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È2¿Í¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡¢Î¥º§¤Ë»ê¤ë¡£
¢£°ì»þ¤Ï¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤âÉ¤Å¨¤Î¸Ä¿Í»ñ»º
ºÊ¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¡£É×ÉØÀ¸³è¤ÏÇËÃ¾¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤ÎºâÀ¯´ðÈ×¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬2024Ç¯2·î¤ËÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø¼°¤Ë»»Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤±£¤·»ñ»º¤ò´Þ¤á¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î½ã»ñ»º¤Ï¡¢700²¯¥É¥ë¡ÊÌó11Ãû±ß¡Ë¤«¤é2000²¯¥É¥ë¡ÊÌó31Ãû±ß¡Ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀïÎ¬·³»ö¾ðÊó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥ì¥Ù¥«¡¦¥³¥Õ¥é¡¼»á¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÉÙ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤ÉÀ¾Â¦¤Î¼Â¶È²È¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡×µ¬ÌÏ¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹X³ô¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ç¤µ¤é¤Ë»ñ»º³Û¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¤³¦°ì¤ÎÉÙ¹ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë¡¢°ì»þ¤Ïµ¬ÌÏ¤Ç¤Ë¤¸¤ê´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡¢14Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2200Ëü±ß¡Ë¡£¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Ë¤¢¤ë¹¤µ74Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿µ¤Þ¤·¤¯Êë¤é¤¹¡£¼«²ÈÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥½Ï¢»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¼Ö¤ò2Âæ½êÍ¤¹¤ë¤Î¤ß¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Ê¥ÞÊ¸½ñ¤Ê¤É¤ÎÎ®½ÐÊ¸½ñ¤«¤é¿äÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È¸ø¼°ÀßÄê¡É¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1²¯¥É¥ë¡ÊÌó150²¯±ß¡Ë¤Î¥á¥¬¥è¥Ã¥È¤ä¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¹õ³¤±è´ß¤ÎµÜÅÂ¤Ê¤É¤ò½êÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥¨¥ê¥Ä¥£¥ó¸å¤Ë¸½¤ì¤¿´üÂÔ¤Î×ÂÀ±
°¦¿Í¤¿¤Á¤ËÅò¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¶â¤ò»È¤¤¡¢µÜÅÂ¤ò·ú¤Æ¡¢¥á¥¬¥è¥Ã¥È¤ò½êÍ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÇüÂç¤Ê»ñ»º¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤éÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¸»Àô¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¹ªÌ¯¤Ê¼ýÃ¥¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤ë¡£
2000Ç¯¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢ÉåÇÔ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¥í¥·¥¢¹ñ²È¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹²þ³×¼Ô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°Ç¤¤Î¥Ü¥ê¥¹¡¦¥¨¥ê¥Ä¥£¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¼ò¤ËÅ®¤ì¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤ÇÍ½Â¬¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤À¯ºö¤Ð¤«¤ê¡£¤ï¤º¤«22¿Í¤Î¥ª¥ê¥¬¥ë¥Ò¡Ê¿·¶½ºâÈ¶¡¢¿·¶½ÉÙ¹ë¡Ë¤¬¹ñÉÙ¤Î40¡ó¤ò²û¤ËÆþ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¹ñÌ±¤ÏÉÏº¤¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¡¢Ì±½°¤Î´üÂÔ¤Ï¤Ë¤ï¤«¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¸µ¥Ø¥ë¥ß¥Æ¡¼¥¸¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈCEO¤Î¥Ó¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥À¡¼»á¤Ï¡¢ÊÆPBS¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡Ë¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Æ¬¤âÀÚ¤ì¤¿¤·¡¢±Ñ¸ì¤âÏÃ¤»¤¿¡£²ñµÄ¤Ç¤ÎÆâÍÆ¤â¤¤Á¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ÎäÀÅ¤ÇÍÇ½¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÂåÅª¡£¤¿¤À¤ì¤¿¥í¥·¥¢¤òµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ÇºÆÀ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»ØÆ³¼Ô¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢´üÂÔ¤Ïµõ¤·¤¯¤âÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¡£ÉåÇÔ¤òÀµ¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢¥ª¥ê¥¬¥ë¥Ò¤ò¶¼¤·¼ý±×¤ò¸¥¾å¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼«¤éÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢£TVÊüÁ÷¤òÍøÍÑ¤·¥ª¥ê¥¬¥ë¥Ò¤¿¤Á¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤¿
ÉåÇÔ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2003Ç¯10·î¡£¥í¥·¥¢ºÇÂç¤ÎÉÙ¹ë¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥Û¥É¥ë¥³¥Õ¥¹¥¡¼»á¤ÎÂáÊá¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£
¥·¥«¥´Âç³Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Ö¥é¥¦¥À¡¼»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡ÖÈà¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ò¡Ê´Æ¹ö¤ÎÃæ¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥í¥·¥¢ºÇÂç¤ÎÉÙ¹ë¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥Û¥É¥ë¥³¥Õ¥¹¥¡¼¤¬Ý£¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤ò»£±Æ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
±ÇÁü¤ÏÁ´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥é¥¦¥À¡¼»á¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Îã¤¨¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Ç17ÈÖÌÜ¤ÎÉÙ¹ë¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¶â»ý¤Á¤Ç¸¢ÎÏ¤Î¤¢¤ëÃË¤¬Ý£¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤É¤¦»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅöÁ³¡¢¼«Ê¬¤ÏÝ£¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×
2004Ç¯6·î¡¢¥Û¥É¥ë¥³¥Õ¥¹¥¡¼»á¤ËÍºáÈ½·è¤¬²¼¤ê¡¢10Ç¯¤Î·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¾¤Î¥ª¥ê¥¬¥ë¥Ò¤¿¤Á¤Ï¼¡¡¹¤È¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¢Ý£¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÅú¤¨¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö´ÊÃ±¤À¡£50¡ó¤À¡×
¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡Ö50¡ó¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¬¥ë¥Ò¤¿¤Á¤¬¼ý±×¤«¤é»ÙÊ§¤¦50¡ó¤Î¾åÇ¼¶â¤ò»Ø¤¹¡£¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤ËÇ¼¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¸Ä¿Í¤ËÅÏ¤ë¤â¤Î¤À¡£¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¤³¤¦¤À¡£¥ª¥ê¥¬¥ë¥Ò¤Ï50¡ó¤òÅÏ¤¹¡£¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï¥ª¥ê¥¬¥ë¥Ò¤¿¤Á¤Î°ìÄê¤Î°»ö¤ò¸«Æ¨¤¹¡£¾åÇ¼¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÈó¸ø¼°¤ÎÈß¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥Ö¥é¥¦¥À¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Èà¤ÏÀ¤³¦°ì¤ÎÉÙ¹ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£50¡ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢ºÇÂç¤Î¥ª¥ê¥¬¥ë¥Ò¡×¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£ÉåÇÔ¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿²þ³×¼Ô¤Ï¡¢ÉåÇÔ¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¥×¡¼¥Á¥ó¤ÏµõÁü¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤
ÎÑÍý´Ñ¤Ê¤»×¹Í¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢Èà¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¤¢¤ë¡£
¥í¥·¥¢ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Î¥Ù¥ë¡ØAccidental Czar¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥ï¥¤¥¹»á¤Ï¡¢ÊÆNPR¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¥ï¥¤¥¹»á¤Ë¤è¤ë¤È¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Ãæ·ø¤ÎKGB¡Ê¥½Ï¢¹ñ²ÈÊÝ°Â°Ñ°÷²ñ¡Ë¿¦°÷¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£KGB¤ò¼¤á¤¿¸å¤â¡¢¿É¤¦¤¸¤ÆÃæº´¤Ë¾º¿Ê¤Ç¤¤¿ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾ÝÁàºî¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë»þ¤òÁÌ¤ì¤Ð¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Ï¡ÖËÜÊª¤ÎÉÔÎÉ¡×¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¥ï¥¤¥¹»á¡£¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢³¹¤Î¥Á¥ó¥Ô¥é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÀÆ»¤ò³Ø¤Ó¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤ò³Ø¤Ó¡¢KGB¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢1¤Ä¤À¤±Âç¤¤Ê²á¤Á¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½ÀÆ»¤ÏËÜÍè¡¢Àº¿À¤ÎÃÃÏ£¤ò½Å»ë¤¹¤ëÉðÆ»¤À¡£°ìÊý¤Ç¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿»Õ¾¢¤«¤é³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¶µ¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ÎÏ¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÂåÉ½Îã¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿
1970Ç¯Âå¡¢¥ì¥Ë¥ó¥°¥é¡¼¥É¡Ê¸½¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡£¹ñºÝÄ´ººÊóÆ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢¹ç¡ÊICIJ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ20Âå¤À¤Ã¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤Ç¡¢½ÀÆ»¥³¡¼¥Á¤Î¥ì¥ª¥Ë¡¼¥É¡¦¥¦¥¹¥ô¥ã¥È¥½¥Õ»á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥¦¥¹¥ô¥ã¥È¥½¥Õ»á¤Ï¤ªÀ¤¼¤Ë¤âÀ¶¤¯Àµ¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ØÆ³¼Ô¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÈÈºá¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¾Ú¿Í¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥¨¥¯¥È¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤ËÁÊ¤¨¤¬¤Á¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¦¥¹¥ô¥ã¥È¥½¥Õ»á¤Ï½¸ÃÄ¶¯´¯¤ª¤è¤ÓÉÔÀµ¤Ê³°²ß¼è°ú¤ÇÌó20Ç¯´Ö·ºÌ³½ê¤ËÉþÌò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2²ó¤ÎÉþÌò´ü´Ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£
¥Ð¥À¥Ë¥ó»á¤È¥ë¡¼¥Ó¥ó»á¤Ï¿·´©½ñ¤Ç¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¶µ¤¨¤¬¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÕÈÏ¤Î¥¦¥¹¥ô¥ã¥È¥½¥Õ»á¤«¤é¡Ö¥ê¥¹¥¯¤òµá¤á¤ëµ¤¼Á¤È¡¢ÎÏ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¿®Ç°¡×¤ò³Ø¤ó¤À¤ÈÆ±Ãø¤ÏÏÀ¤¸¤ë¡£
¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¶¦¤Ë¥µ¥ó¥Ü¡Ê½À½Ñ¤ä¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤òÍ»¹ç¤·¤¿¶¥µ»¡Ë¤ò³Ø¤ó¤À¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥ô¥¡¥·¥Á¥ê¥ó»á¤Î¾Ú¸À¤ò¾Ò²ð¡£¾Ú¸À¤«¤é¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¡Ö¾åµé¥³¡¼¥Á¤Î¥ì¥ª¥Ë¡¼¥É¡¦¥¦¥¹¥ô¥ã¥È¥½¥Õ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅðÂ±¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¹¥ô¥ã¥È¥½¥Õ»á¤Ï1994Ç¯¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤Î½Æ·â¤ò¼õ¤±¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊèÀÐ¤Ë¤Ïº£¤â¡¢¡Ö»ä¤Ï»à¤ó¤À¤¬¡¢¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÏÉÔÌÇ¤À¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬»Õ¾¢¤«¤é³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢½ÀÆ»¤¬´ðËÜ¤È¤¹¤ë¡Ö¼«Â¾¶¦±É¡×¤ÎÍ¥¤ì¤¿Àº¿À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë½ÎÏ¤ÈÈÈºá¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¡¢»ý¤Æ¤ë¸Â¤ê¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¢¤¯¤É¤¤¼êË¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¡¢¹ñºÝ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï2022Ç¯3·î¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤òÁ´Ìò¿¦¤«¤é²òÇ¤¤·¤¿¡£¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ëº£¤â¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î´ðËÜÅª¤ÊÀº¿À¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ê¤¢¤ª¤Ð¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅÔÆâIT´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£6Ç¯´Ö¤Î¶È³¦·Ð¸³¤Î¤Î¤Á¡¢2010Ç¯¤«¤éÊ¸É®¶È¤ËÅ¾¿È¡£µ»½ÑÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»½ÑËÝÌõ¤Û¤«¡¢IT¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ë