¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö´¶¼Õº×¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡¢15Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Kanadevia Hall(TOKYO DOME CITY HALL)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ý¡¼¥º¡ª¾¾²¬ÈþÎ¤¤Ê¤É¡Ø¥¥ß¥×¥ê¡ÙÀ¼Í¥5¿Í¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î5¿Í¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö¥¥ß¡×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥óËþ³«¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤Î¾¾²¬ÈþÎ¤¡¦¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡¦¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¡¦ÆîÛê°¦Çµ¡¦²Ö°æÈþ½Õ¤Î5Ì¾¤â½Ð±é·èÄê¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÃ´Åö¤·¤¿²ÃÆ£ÍÛ°ì½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ï¯ÆÉ·à¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸¥¢¥Õ¥ì¥³¤ä¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÂ£¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¶¦¤ËÁ´¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎOP¼çÂê²Î¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö Light Up!¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤ÎÀÐ°æ¤¢¤ß¡¦·§ÅÄ°«²»¡¦µÈÉðÀéñ¥¤Î3Ì¾¡£¥¢¥Ë¥á¤ËËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Âè36ÏÃ¡Ö¤±¤Ã¤Æ¤¤¡ª¥¥ß¤È¤Î¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¡¢10·î¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öLIVE2025 You&I¡áWe're IDOL PRECURE¡×¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤ÎºÆ²ñ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿½Ð±é¼Ô¾ðÊó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤Ë¡£Êú¤¨¤¿²ÖÂ«¤È¥Ù¡¼¥ë¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÈù¾Ð¤ß¤È¡¢¸å´üED¼çÂê²Î¡Ö¥¥ß¤È¥ë¥é¥é¡×¤Î²Î»ì¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡ã½Ð°©¤¤¤Ë¤È¤Ó¤¤ê¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ºé¤«¤½¤¦¡¢¥¥ß¤È»ä¤ÎÌóÂ«¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë¡½¡½¡£¡ä¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ìÇ¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡È¾Ð´éËþ³«¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï11·î23Æü¸áÁ°8»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤Æ1¼¡Àè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸ø±éÊÌ¤ÎÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¤è¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¦³«ºÅÆü»þ
DAY£±¡§2026Ç¯ 2·î14Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸ø±é12:00³«±é¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ø±é18:00³«±é
DAY£²¡§ 2026Ç¯2·î15Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸ø±é11:30³«±é¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ø±é16:30³«±é
¡¦½Ð±é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ ¡úÁ´¸ø±é½Ð±é
¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢
¡Ê¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¦¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¦¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡¦¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¡Ë
¡¦½Ð±éÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È ¡ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ø±é¤Î¤ß½Ð±é
¾¾²¬ÈþÎ¤¡§¡Ê¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿Ìò¡Ë
¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡§¡Ê¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤ÊÌò¡Ë
¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¡§¡Ê¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¿»ç±«¤³¤³¤íÌò¡Ë
ÆîÛê°¦Çµ¡§¡Ê¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡¿¥×¥ê¥ë¥óÌò¡Ë
²Ö°æÈþ½Õ¡§¡Ê¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¡¿¥á¥í¥í¥óÌò¡Ë
¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î²Î¼ê ¡úÁ´¸ø±é½Ð±é
ÀÐ°æ¤¢¤ß
·§ÅÄ°«²»
µÈÉðÀéñ¥
